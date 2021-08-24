У Токіо відкрили Паралімпіаду. Найяскравіші фото

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У столиці Японії урочисто відкрили Паралімпійські ігри-2020. Через пандемію Паралімпіада проходить в Токіо на рік пізніше запланованого, як і Олімпіада до цього. У місті триває надзвичайний стан через коронавірус.

У Токіо церемонія почалася о восьмій годині вечора за місцевим часом. Феєрверк над олімпійським стадіоном було видно в усьому місті.

У ході взяли участь майже п'ять тисяч спортсменів, які змагатимуться в 22 видах спорту.

Власне змагання почнуться в середу.

Автор фото, Getty Images

Цього року в програму ігор включили дві нові дисципліни - бадмінтон і тхеквондо. Вітрильний спорт та футбол 7х7 для людей з ДЦП з програми виключили.

Японська влада сподівається, що Паралімпіада зробить суспільство більш інклюзивним.

Україна на Паралімпіаді

Традиційно Україна покладає великі надії на свою паралімпійську збірну, яка часто показує кращі результати ніж олімпійці.

Автор фото, ukrparalympic Підпис до фото, Українська паралімпійська збірна в Токіо

На останній літній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку зайняли третє місце, отримавши 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу.

Цього року на Паралімпіаду з України поїхали 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту. Вперше українські спортсмени змагатимуться в голболі (чоловіча команда) та видах-новинках - бадмінтоні й тхеквондо.

Також в переліку:

веслування академічне

велосипедний спорт (трек, шосе)

дзюдо

легка атлетика

теніс настільний

паверліфтинг

параканое

паратріатлон

плавання

стрільба кульова

стрільба з лука

фехтування на візках

Паралімпіада та коронавірус

У Токіо як і раніше діє надзвичайний стан. Паралімпійцям, як і спортсменам звичайної Олімпіади, доведеться дотримуватися безлічі правил - щодня проходити тестування, дотримуватися дистанції і носити маски.

"Я впевнений, що це будуть безпечні ігри, - заявив президент міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс. - Але це не означає, що не буде заражень".

"Я розумію злість і роздратування японців на тлі пандемії, але між Олімпіадою і пандемією не було кореляції, і я впевнений, що з Паралімпіадою буде так само. У зростання заражень інші причини", - говорить він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Символ Паралімпійських ігор - Агітос - це три різнокольорових півмісяця

Однак пандемія все ж позначилася на іграх - через неї в Токіо не змогли приїхати спортсмени з острівних держав Самоа, Кірібаті, Тонга і Вануату. Також на ігри не прилетіли двоє паралімпійців з Афганістану. Прапор країни на відкритті понесуть волонтери.

Афганський плавець Аббас Карімі, втім, виступить у складі команди біженців разом з першою спортсменкою-жінкою, яка увійшла в команду - метальницею молота Алією Ісса.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Паралімпійська збірна біженців - цього року в її складі вперше з'явилася жінка

Хто зірки?

У Паралімпіаді цьогоріч візьмуть участь знамениті спортсмени з обмеженими можливостями - від німецького стрибуна в довжину "на лезах" Маркуса Рема до перегонниці на інвалідних візках зі США Татьяни Макфадден і бразильського плавця Даніеля Діаса.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Члени збірної Нової Зеландії з регбі в інвалідних кріслах

Полька Наталія Партика спробує вп'яте завоювати титул чемпіонки з настільного тенісу - лише кілька тижнів тому вона брала участь в "звичайній" Олімпіаді.

За медаль побореться італійська фехтувальниця на візку Бебе Віо, якій в дитинстві через менінгіт ампутували передпліччя і одну ногу нижче коліна. Фаворитами в тенісі на кріслах вважають японців Шинго Куніеду і Юі Камідзі.

У кінному спорті виступлять 66-річна німкеня Хайдемарі Дресінг, ірландка Розмері Гаффні і норвежець Єнс Лассе Докен.