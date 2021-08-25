Чарлі Воттс: життя барабанщика Rolling Stones у фото

Алекс Тейлор

BBC News

34 хвилин(и) тому

Чарлі Воттс, який помер у віці 80 років, був серед тих, хто створював і визначав рок-н-рол - барабанщик виступав із гуртом The Rolling Stones з 1963 року до їх останнього концерту перед пандемією в 2019 році.

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Воттс (праворуч угорі) виріс поціновувачем джазу і почав барабанити у 13 років. У своїй першій групі він грав разом з покійним гітаристом Rolling Stones Браяном Джонсом, який згодом переконав його приєднатися до нового рок-гурту.

Цей гурт визначатиме рок-музику та британську культуру, яка запанувала у світі в середині 1960-х років.

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Воттс описав цей час відомим висловом "чотири десятиліття, коли я бачив, як переді мною бігає дупа Міка", але його присутність допомогла утримати групу в той час, коли їх обожнювали одні й демонізували інші як обличчя бунтарської молодіжної культури.

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У 1968 році вони організували Rock and Roll Circus на лондонському Вемблі, зібравши багатьох тодішніх рок-зірок, таких як Джон Леннон, The Who та Ерік Клептон.

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Значення барабанної техніки Воттса розкрилося повною мірою, коли група вийшла за межі свого традиційного блюзового року, щоб досліджувати більш фанкові, диско-орієнтовані звуки протягом 1970-х років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Разом із дружиною Ширлі

Але спокійний, зібраний образ Воттса похитнувся в середині 1980-х років, коли він боровся з алкогольною та наркотичною залежністю - так, що навіть головний скандаліст групи, гітарист Кейт Річардс, сказав йому опанувати себе.

Два роки по тому, за допомогою своєї дружини Ширлі, Воттсу таки вдалося це зробити, і він продовжив розвивати свою любов до джазу разом із The Charlie Watts Orchestra.

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Rolling Stones також повернулися на сцену, разом із Воттсом, зі своїм масштабним туром Steel Wheels у 1989 році - названим на честь однойменного альбому.

Автор фото, Getty Images

Воттс продовжував виступати з групою, яка зберігала свій невтомний концертний графік, протягом 90-х та 2000-х років. Зокрема, вони були хедлайнерами Super Bowl Halftime Show у 2006 році і того ж року грали для понад мільйона шанувальників на бразильському пляжі Копакабана.

У 2013 році група вперше стала хедлайнером фестивалю Гластонбері в рамках святкування 50-річчя.

Автор фото, Getty Images

Воттс востаннє вийшов на сцену як Rolling Stone у 2019 році, перед тим як операція на серці фронтмена Міка Джаггера та пандемія коронавірусу відклали їхній тур No Filter.

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Rolling Stones таки вдалося зіграти - з чотирьох окремих місць - у квітні 2020 року в рамках віртуального концерту на честь медичних працівників під час пандемії. Воттс барабанив по кейсах і ручці дивана - за відсутності своїх барабанів.

Автор фото, Getty Images

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