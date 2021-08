Чарлі Воттс: життя барабанщика Rolling Stones у фото

Чарлі В оттс, який помер у віці 80 років, був серед тих, хто створював і визначав рок-н-рол - барабанщик виступав із гурт ом The Rolling Stones з 1963 року до їх останнього концерту перед пандемією в 2019 році.

У 1968 році вони організували Rock and Roll Circus на лондонському Вемблі, зібравши багатьох тодішніх рок-зірок, таких як Джон Леннон, The Who та Ерік Клептон.