Скільки "Талібан" заробляє на опіумі й як його вирощують в Афганістані

Reality Check

BBC News

36 хвилин(и) тому

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Таліби стверджують, що коли вони востаннє були при владі в Афганістані, вирощування опійного маку припинили - так само як і потік незаконних наркотиків.

Але хоча в 2001 році, коли "Талібан" востаннє панував у країні, дійсно було різке падіння - вирощування опійного маку в районах, що перебували під контролем Талібану, в наступні роки зросло.

Скільки опіуму виробляють в Афганістані?

Рослини опійного маку можна використовувати для виготовлення кількох сильних наркотичних засобів, зокрема героїну.

За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), Афганістан є найбільшим у світі виробником опіуму.

Його врожаї опіуму становлять понад 80% світового постачання.

У 2018 році, за оцінками УНЗ ООН, виробництво опіуму становило до 11% економіки країни.

Що таліби кажуть щодо опіуму?

Після того, як таліби взяли під контроль Афганістан, речник Забіхулла Муджахід сказав: "Коли ми були при владі раніше, виробництва наркотиків не було".

Він сказав, що вони "знову зведуть вирощування опіуму до нуля", і що контрабанди наркотиків не буде.

Який рекорд талібів?

Спочатку під час правління талібів вирощування опійного маку значно зросло - приблизно з 41 000 га в 1998 році до понад 64 000 у 2000 році, повідомляє Державний департамент США.

В основному це відбувалося в контрольованій талібами провінції Гільменд, на яку припадало 39% світового виробництва незаконного опіуму.

Але в липні 2000 року таліби заборонили вирощування опійного маку в контрольованих ними районах.

А у звіті ООН у травні 2001 року відзначили "майже повний успіх заборони у ліквідації вирощування маку в районах, підконтрольних талібам".

Після заборони "Талібаном" вирощування опійного маку, у 2001 та 2002 роках у світі помітно зменшилася кількість вилученого опіуму та героїну.

Проте відтоді все змінилося.

Попри те, що у регіонах, донедавна контрольованих урядом, вирощували певну кількість маку, переважна його більшість була зосереджена в районах, які належать талібам.

Наприклад, провінції Гільменд і Кандагар на півдні Афганістану мали найбільше земель, які використовували для вирощування маку у 2018 році, коли були під контролем Талібану.

Як таліби заробляють на маку?

Згідно з опитуванням щодо опіуму УНЗ ООН, вирощування опіуму є основним джерелом зайнятості в Афганістані, і в 2019 році збирання опійного маку забезпечило майже 120 000 робочих місць.

За даними Державного департаменту США, "Талібан" отримує прибуток через податки на опіум та опосередковано - через переробку та обіг. З фермерів стягують 10% податок на вирощування маку.

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Податки також стягують з лабораторій, що переробляють опіум на героїн, а також із торговців, які займаються контрабандою заборонених наркотиків.

За оцінками, частки руху "Талібан" в незаконному обігу наркотиків складає від 100 до 400 млн доларів на рік.

За даними Спеціального генерального інспектора з реконструкції Афганістану (Sigar), незаконні наркотики дають до 60% річного доходу талібів.

Куди йдуть наркотики?

Героїн з опіуму, вирощеного в Афганістані, становить 95% ринку Європи.

Однак лише 1% американських поставок героїну надходить з Афганістану, повідомляє Агенція США з боротьби з наркотиками. Більшість його потрапляє з Мексики.

У період з 2017 по 2020 роки понад 90% опіоїдів перевозили автомобільним транспортом.

Але останнім часом почастішали випадки вилучення наркотиків у морі, на маршрутах між Індійським океаном та Європою.

Попри коливання, виробництво опіуму та вилучення пов'язаних із опіумом наркотиків за останні два десятиліття демонструють тенденцію до зростання - відповідно до вирощування маку в Афганістані.

За даними Sigar, вилучення та арешти мали мінімальний вплив на вирощування опійного маку в країні.

Зазначається, що загальне вилучення опіуму з 2008 року еквівалентно лише 8% опіуму, виробленого в країні лише у 2019 році.