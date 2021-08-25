Скільки "Талібан" заробляє на опіумі й як його вирощують в Афганістані
- Reality Check
- BBC News
Таліби стверджують, що коли вони востаннє були при владі в Афганістані, вирощування опійного маку припинили - так само як і потік незаконних наркотиків.
Але хоча в 2001 році, коли "Талібан" востаннє панував у країні, дійсно було різке падіння - вирощування опійного маку в районах, що перебували під контролем Талібану, в наступні роки зросло.
Скільки опіуму виробляють в Афганістані?
Рослини опійного маку можна використовувати для виготовлення кількох сильних наркотичних засобів, зокрема героїну.
За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), Афганістан є найбільшим у світі виробником опіуму.
Його врожаї опіуму становлять понад 80% світового постачання.
У 2018 році, за оцінками УНЗ ООН, виробництво опіуму становило до 11% економіки країни.
Що таліби кажуть щодо опіуму?
Після того, як таліби взяли під контроль Афганістан, речник Забіхулла Муджахід сказав: "Коли ми були при владі раніше, виробництва наркотиків не було".
Він сказав, що вони "знову зведуть вирощування опіуму до нуля", і що контрабанди наркотиків не буде.
Який рекорд талібів?
Спочатку під час правління талібів вирощування опійного маку значно зросло - приблизно з 41 000 га в 1998 році до понад 64 000 у 2000 році, повідомляє Державний департамент США.
В основному це відбувалося в контрольованій талібами провінції Гільменд, на яку припадало 39% світового виробництва незаконного опіуму.
Але в липні 2000 року таліби заборонили вирощування опійного маку в контрольованих ними районах.
А у звіті ООН у травні 2001 року відзначили "майже повний успіх заборони у ліквідації вирощування маку в районах, підконтрольних талібам".
Після заборони "Талібаном" вирощування опійного маку, у 2001 та 2002 роках у світі помітно зменшилася кількість вилученого опіуму та героїну.
Проте відтоді все змінилося.
Попри те, що у регіонах, донедавна контрольованих урядом, вирощували певну кількість маку, переважна його більшість була зосереджена в районах, які належать талібам.
Наприклад, провінції Гільменд і Кандагар на півдні Афганістану мали найбільше земель, які використовували для вирощування маку у 2018 році, коли були під контролем Талібану.
Як таліби заробляють на маку?
Згідно з опитуванням щодо опіуму УНЗ ООН, вирощування опіуму є основним джерелом зайнятості в Афганістані, і в 2019 році збирання опійного маку забезпечило майже 120 000 робочих місць.
За даними Державного департаменту США, "Талібан" отримує прибуток через податки на опіум та опосередковано - через переробку та обіг. З фермерів стягують 10% податок на вирощування маку.
Податки також стягують з лабораторій, що переробляють опіум на героїн, а також із торговців, які займаються контрабандою заборонених наркотиків.
За оцінками, частки руху "Талібан" в незаконному обігу наркотиків складає від 100 до 400 млн доларів на рік.
За даними Спеціального генерального інспектора з реконструкції Афганістану (Sigar), незаконні наркотики дають до 60% річного доходу талібів.
Куди йдуть наркотики?
Героїн з опіуму, вирощеного в Афганістані, становить 95% ринку Європи.
Однак лише 1% американських поставок героїну надходить з Афганістану, повідомляє Агенція США з боротьби з наркотиками. Більшість його потрапляє з Мексики.
У період з 2017 по 2020 роки понад 90% опіоїдів перевозили автомобільним транспортом.
Але останнім часом почастішали випадки вилучення наркотиків у морі, на маршрутах між Індійським океаном та Європою.
Попри коливання, виробництво опіуму та вилучення пов'язаних із опіумом наркотиків за останні два десятиліття демонструють тенденцію до зростання - відповідно до вирощування маку в Афганістані.
За даними Sigar, вилучення та арешти мали мінімальний вплив на вирощування опійного маку в країні.
Зазначається, що загальне вилучення опіуму з 2008 року еквівалентно лише 8% опіуму, виробленого в країні лише у 2019 році.
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