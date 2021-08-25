"Малюк" з обкладинки Nirvana подав до суду. Скаржиться на дитяче порно

8 хвилин(и) тому

Автор фото, DCG Підпис до фото, По всьому світу продали понад 30 мільйонів копій Nevermind

Спенсер Елден, чоловік, якого немовлям сфотографували для обкладинки альбому Nevermind рок-гурту Nirvana, подає до суду на гурт через сексуальну експлуатацію.

На обкладинці чотиримісячний хлопчик пливе у воді в басейні, тягнучись до доларової купюри, яка висить перед ним на рибальському гачку.

Нині вже 30-річний Елден каже, що його батьки ніколи не підписували дозвіл на використання фото хлопчика для цього альбому.

Він також стверджує, що, оскільки на фото він оголений, зображення можна розцінювати як дитячу порнографію.

"Зображення виставляло інтимну частину тіла Спенсера та розпусно демонструвало статеві органи Спенсера з часів його дитинства до наших днів", - йдеться в юридичних документах, поданих до каліфорнійського суду.

Відповідно до законодавства США, несексуалізовані фотографії немовлят зазвичай не вважають дитячою порнографією.

Проте адвокат Елдена Роберт Льюїс стверджує, що доларова купюра, яку додали на зображення після того, як була зроблена фотографія, робить неповнолітнього "схожим на секс-працівника".

У судовій справі також стверджують, що Nirvana обіцяла приховати геніталії Елдена, але угоди не дотримались.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Курт Кобейн та Nirvana стали культовими для світової рок-музики

Елден стверджує, що його "справжня особистість та юридичне ім'я назавжди пов'язані з комерційною сексуальною експлуатацією, якої він зазнав як неповнолітній, яка розповсюджувалася і продавалася по всьому світу з часів його дитинства до наших днів".

Він стверджує, що "страждав і продовжуватиме страждати через довічну шкоду", якої йому завдав цей твір мистецтва, включаючи "надзвичайний та постійний емоційний дистрес", а також "втручання у його нормальний розвиток і прогрес у навчанні" та "медичне й психологічне лікування".

Він вимагає відшкодування збитків у розмірі щонайменше 150 тис. доларів від кожного з 15 обвинувачених, серед яких живі учасники гурту Дейв Грол та Кріст Новоселіч, управитель статків померлого фронтмена гурту Курта Кобейна, ексдружина Кобейна Кортні Лав та фотограф Кірк Веддл.

Представники Nirvana та їхні лейбли ще не відповіли на претензії.

Елден кілька разів відтворював обкладинку альбому у підлітковому та дорослому віці, але завжди був у плавках. Зокрема, аналогічні фото він робив до 10-ї, 20-ї та 25-ї річниці Nevermind.

Автор фото, JOHN CHAPPLE

Він висловлював неоднозначне ставлення щодо фотосесії, яка колись його прославила. У 2016 році він розповів журналу Time, що був "дещо засмучений" своєю славою, коли підріс.

"Я просто прокинувся, ставши частиною цього величезного проєкту, - сказав він. - Це досить складно - відчуваєш, ніби прославився ні за що".

"Важко не засмутитися, коли ти чуєш, про які гроші йдеться, - продовжив він. - [Коли] я йду на бейсбольний матч і думаю:"Чоловіче, усі на цій грі, напевно, бачили твій маленький пеніс". Я відчуваю, що мене позбавили частини прав людини".

В інших інтерв'ю він був більш оптимістичним щодо фото.

"Це завжди було позитивним моментом і відчиняло для мене двері, - розповідав він Guardian шість років тому. - Мені зараз 23 і я художник, і ця історія дала мені можливість працювати з Шепардом Фейрі протягом п'яти років, що було приголомшливим досвідом. Він - величезний знавець музики: коли він почув, що я малюк з Nirvana, він подумав це було дуже круто".

У 2008 році батько Спенсера Рік розповів про фотосесію американській радіомережі NPR, заявивши, що йому запропонували 200 доларів за фотосесію у Веддла, який був другом сім'ї.

"Ми просто провели велику вечірку біля басейну, і ніхто не уявляв, що відбувається", - згадував він.

Сім'я швидко забула фотосесію, поки через три місяці вони не побачили обкладинку альбому Nevermind на стіні Tower Records у Лос-Анджелесі.

Через два місяці після цього у статті NPR говорилося: "Geffen Records надіслали 1-річному Спенсеру Елдену платиновий альбом і плюшевого ведмедика".

Альбом, до якого увійшли хіти Smells Like Teen Spirit, Come As You Are і Lithium, розійшовся у 30 мільйонах копій по всьому світу.