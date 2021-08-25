Дівчинка, яка розчулила країну. Що відомо про юну співачку з параду до Дня незалежності

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Сайт президента україни Підпис до фото, Єсенія Селезньова біжить до військових з квітами

Під час святкування 30-ї річниці незалежності України святковий перформанс за участі дівчинки зворушив країну. На моменті, коли вона принесла квіти військовим, сліз не зміг стримати навіть президент Володимир Зеленський.

Героїнею стала 10-річна Єсенія Селезнева, повідомляє ТСН, а також сама актриса у своєму Instagram.

Саме вона взяла участь у проєкті "ДНК". За концепцією авторів, дівчинка з квітами в руках пройшла через інсталяції, які відтворювали історію України від Трипілля та Київської Русі до сьогодення.

Наприкінці вона вибігла на Майдан Незалежності, підбігла до військових, що стояли на чолі колони військ, які готувалися до параду, та віддала квіти їм.

Автор фото, Сайт президента україни

Чимало користувачів соцмереж пізніше визнали, що цей момент неабияк вразив їх.

Автор фото, Скріншот Суспільне Підпис до фото, Коли дівчинка вибігла на Майдан, президент не зміг стримати сліз

Після вистави дівчинка заспівала пісню "Україна" Тараса Петриненка.

Судячи з соцмереж, Єсенія бере активну участь у мистецькому житті країни. Про себе вона пише, що займається співом, танцями, театром тощо.

У її соцмережах чимало фото з зірковими виконавцями.

Вона також вже встигла прославитись, ставши учасницею п'ятого сезону пісенного шоу "Голос країни. Діти".

Вона була в команді співачки Джамали.

Автор фото, Сайт президента україни

Щоправда, дівчинка до фіналу не дійшла і вибула на етапі співів у тріо.

Єсенія також повідомила, що саме вона озвучувала українською Машу у відомому мультику "Маша та ведмідь".