Нова хімія проти старих образ. Що принесе візит Зеленського до Байдена

Галина Корба

ВВС News Україна

10 хвилин(и) тому

Автор фото, PRESIDENT.GOV.UA/WHITEHOUSE.GOV

Володимир Зеленський вперше відвідує США за президентства Джо Байдена. Головне питання - чи складеться між лідерами правильна хімія, яка дозволить просувати співпрацю між Україною та Америкою.

Свій перший візит до Сполучених Штатів президент Зеленський розпочне 30 серпня. Планується, що поїздка триватиме близько чотирьох днів та охопить кілька регіонів.

У Вашингтоні Зеленський матиме зустріч з президентом Байденом. Потім, як очікується, він відвідає Каліфорнію, де спробує налагодити контакти з місцевим бізнесом.

Візит такого рівня до США - найпотужнішої держави світу та стратегічного партнера України - завжди винятково важлива подія, переконані експерти.

Але обставини поїздки не можна назвати сприятливими.

Вона пройде у мертвий політичний сезон та в розпал гострої кризи в Афганістані. Крім того, їй передували неоднозначні заяви, взаємна критика та скандал з українським корінням, який мало не поставив хрест на політичній кар'єрі Джо Байдена.

Від Вашингтона до Каліфорнії

Попри те, що Байден запросив Зеленського відвідати США в липні, поїздку зрештою змістили на серпень. Дати кілька разів переносили, а точна програма візиту була невідома публічно навіть перед вильотом.

Останній раз візит перенесли перед самісінькою поїздкою - в ніч на 30 серпня за київським часом.

Зрештою прессекретар президента Сергій Никифоров уточнив в коментарі "Інтерфакс-Україна", що президент вилітає до США 30 серпня.

Офіційні зустрічі у Вашингтоні триватимуть два дні, зустріч з президентом Байденом відбудеться 1 вересня.

Автор фото, Getty Images

Головною темою майбутніх перемовин лідерів держав стануть "безпекові питання", повідомляв Офіс президента України.

Йдеться про протидію російській агресії щодо України, безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупацію Криму, посилення енергетичної безпеки України, військову та військово-оборонну взаємодію між Україною та США.

Україна планує також вкотре підняти тему російсько-німецького газопроводу "Північний потік - 2" після того, як в травні Штати скасували санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід.

Сторони планують підписати кілька документів щодо співпраці між Україною та США в оборонній сфері та в космічній галузі.

Посол України в США Оксана Маркарова також анонсувала "дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів".

А також відкриття Українського дому у Вашингтоні.

Питання економіки, інновацій, торгівлі та інвестицій також будуть в порядку денному, наголосили в ОП.

МЗС вже підтвердило, що після зустрічі президентів у Вашингтоні Зеленський вирушить в Каліфорнію, де зустрінеться з представниками місцевого бізнесу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У ЗМІ повідомляли, що ОП намагається влаштувати зустріч Зеленського з Ілоном Маском

"Жоден президент України до цього не залітав так далеко у Сполучені Штати, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані", - наголосив напередодні зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Неофіційно звучала інформація, що були перемовини про зустріч Зеленського з винахідником та засновником SpaceX Ілоном Маском та гендиректором Apple Тімом Куком. А також, що український президент може прочитати лекцію в Стенфордському університеті.

Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Без подарунків

Проривів від візиту Зеленського до США очікувати не варто, переконані українські експерти і західні ЗМІ.

"Швидше за все, Зеленський поїде додому, отримавши не більше ніж гарантії дружби та підтримки у боротьбі з російською агресією", - пише американський Forbes у прев'ю до візиту.

Видання прогнозує, що Україну "не задарують прощальними подарунками, пропри необхідність США відновити довіру після нещодавнього виходу з Афганістану".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Держсекретар США (справа) у травні відвідував Київ

"Я не думаю, що відбудуться якісь сенсації", - погоджується політолог Володимир Фесенко.

Але підкреслює, що "візит буде значущим і для України, і для Зеленського".

"Це найбільш потужна держава світу, візит до США для будь-якої держави завжди важлива подія, - пояснює він. - Це буде перша очна зустріч з Байденом. І, як свідчить міжнародний досвід, це, безумовно, матиме вплив і на особисті відносини двох керівників, і на відносини держав".

Ставитися до майбутнього візиту слід тверезо і практично, а оцінювати його за результатами, підкреслює директорка програми безпекових студій "Української призми" Ганна Шелест.

"Йдеться про реалістичність очікувань, - каже експертка. - Ми можемо говорити і про Крим, і про морську безпеку, і про санкції щодо Росії, і про кібербезпеку, і про енергетику, адже енергетика це для нас не бізнес, це теж безпека".

Автор фото, ALEXANDER SHTALTNOVNY Підпис до фото, Безпека у Чорному морі може стати однією з ключових тем перемовин

Шелест закликає не очікувати якихось проривів, зокрема, у темі інтеграції з НАТО. Водночас вона припускає, що може йтися про надання Україні зброї, додаткової дорадчої допомоги тощо.

"Україна дуже зацікавлена в тому, щоб отримати певні гарантії від Сполучених Штатів в продовженні публічної підтримки, в тому числі військової", - погоджується Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

"США, своєю чергою, зосередяться на чутливих для України сферах - розбудова військово-морських сил, можливі домовленості щодо посилення американської присутності в районі Чорного моря", - прогнозує Мельник.

У тіні Афганістану

Момент для візиту Зеленського випав не найкращий. І не лише тому, що традиційно кінець серпня - мертвий сезон в політичному житті США, адже з 7 серпня по 20 вересня Конгрес йде на канікули.

У липні група конгресменів навіть зверталася до адміністрації Байдена з проханням перенести візит Зеленського, щоб парламентарі також змогли взяти участь у перемовинах.

"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо "Північного потоку-2". Мабуть, просто збіг", - написав сенатор Тед Круз у Twitter.

Затьмарити візит може також гостра криза, яка розгорнулася в Афганістані після того, як Джо Байден ухвалив рішення вивести американські війська з цієї країни.

"Талібан", якому США 20 років протистояли в Афганістані, за лічені дні перебрав владу в країні, а 26 серпня біля аеропорту Кабула - останнього місця, де армія США утримувала контроль - прогриміли вибухи, під час яких загинуло понад сто людей, в тому числі 13 американських військових.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Жінка оплакує родича, який загинув під час вибухів 26 серпня

Прессекретар Зеленського у понеділок пояснив, що саме через Афганістан візит в останній момент знову перенесли з 31 серпня на 1 вересня.

"Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула, саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим - і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі", - розповів Сергій Никифоров агентству "Інтерфакс-Україна".

Речник президента визнав, що програму довелося повністю змінити на ходу.

"Але це не означає, що щось звідти випало", - підкреслив він.

Втім, хоча Афганістан найближчим часом буде питанням номер один для Штатів, українські експерти прогнозують, що це навряд чи сильно нашкодить візиту Зеленського.

"США звикли працювати відразу з декількома кризами, - каже Ганна Шелест. - Держдеп великий, тому близькосхідний департамент займається своїм, а європейський - своїм. Тим більше, що Афганістан Україна та США теж можуть спільно обговорити".

Володимир Фесенко додає, що повернення в порядок денний українського питання навпаки може додати балів американській владі на противагу афганській історії.

"Для США важливо продемонструвати, що є не тільки проблемні кейси, як це було з Афганістаном, а є і позитивний досвід. Думаю, що Україна в цьому сенсі виглядає достатньо позитивно", - вважає він.

Старі образи чи нова хімія

Головна мета майбутньої зустрічі з Байденом для Зеленського - побудувати правильні відносини з американським колегою та заручитися підтримкою Штатів, переконані експерти.

Тим паче у минулому в президентів вже були неприємні моменти.

Зокрема, саме Зеленський став один з героїв політичного скандалу в США, який мало не коштував Байдену, тоді кандидату в президенти, політичної кар'єри.

У 2019 році стало відомо, що тодішній американський президент Дональд Трамп вимагав від Зеленського розслідувати можливі корупційні зв'язки сина Джо Байдена з українською газовою компанією Burisma Holdings.

Автор фото, GETTYIMAGES/TERESA KROEGER Підпис до фото, Хантер Байден - син Джо Байдена - у 2019 році став фігурантом скандалу, пов'язаного з Україною

У стенограмі телефонної розмови, яку тоді опублікував Білий дім, видно, що Зеленський намагався бути максимально дипломатичним, але на прохання Трампа все ж відповів, що призначений тоді генпрокурор "на 100% моя людина".

"Є необхідність поновлення розуміння між Зеленським і президентом Байденом. Те що називається - хімія", - підкреслює Олексій Мельник.

"Зеленський намагатиметься всіляко сподобатися Байдену і переконати, що він є надійним партнером. Згладити неприємні моменти, які в минулому були пов'язані з його спробою задовольнити бажання попереднього президента (Трампа - ред.), і запевнити Байдена в лояльності", - додав експерт.

Автор фото, Getty Images

Уже за часів президентства Байдена Зеленський та його команда кілька разів робили не надто дипломатичні заяви.

Зокрема, Зеленський через західні ЗМІ запитував у Байдена: "Чому Україна досі не в НАТО?"

А згодом досить різко критикував США за скасування санкцій по "Північному потоку-2", зазначивши, що газопровід "це зброя" і "не дуже зрозуміло, чому патрони до неї може подавати така велика країна як Сполучені Штати".

Напередодні візиту близький соратник Зеленського, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пішов ще далі і завив, що "враховуючи градус, як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом пройде на підвищених тонах".

Слова Арахамії довелося спростовувати колегам по фракції та навіть міністру закордонних справ, який запевнив, що під час діалогу не буде "жодних підвищених тонів чи якогось шантажу".

Такі заяви напередодні візиту "просто неприпустимі", їх помітила американська преса і це залишило "негативний осад" у Вашингтоні, впевнена Ганна Шелест.

"Так не ведуть справи не тільки зі США, а й на міжнародній арені, - обурюється вона. - Якщо ви з кимось говорите на підвищених тонах, це говорить, що ви влаштовуєте істерику, а не ведете переговори. Два президенти партнерських держав не говорять на підвищених тонах".

Автор фото, Getty Images

Не додає Зеленському балів також зволікання з реформами і боротьбою з корупцією, що неодноразово критикували у Вашингтоні. А також сумнівні рішення, як от раптова зміна керівництва НАК "Нафтогаз-Україна" в обхід процедури.

Водночас напередодні візиту українська влада зробила все, щоб оперативно ухвалити два революційні законопроєкти, які відкривають шлях для судової реформи, до якої неодноразово закликали західні партнери.

Зробити крок назустріч варто не лише Зеленському, але й Байдену, вважає Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепу по Україні.

За його словами, "занадто часто" американські чиновники "скаржилися" на українців, а Київ натомість був незадоволений таким моралізаторством та недостатньою підтримкою, зокрема, рішеннями по "Північному потоку-2".

"Я сподіваюся, що ми залишимо це позаду", - заявив дипломат.

"Найважливішим у поїздці Зеленського буде спроба зафіксувати, що США та Україна працюють як справжні стратегічні партнери, на одній стороні столу, розглядають проблеми та вирішують їх разом", - підкреслив він.