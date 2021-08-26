Нова квартира замість подарованої тренеру. Борчині Коляденко дали житло і 100 тисяч

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Ірина Коляденко на дебютних Олімпійських іграх здобула бронзу у вільній боротьбі у вазі до 62 кг

Бронзова медалістка Олімпіади Ірина Коляденко не залишиться без квартири після того, як віддала подароване їй житло в Ірпені своєму тренеру Володимиру Яременку.

Після того, як історія набула розголосу мер Ірпеня Олександр Маркушин оголосив, що місто та підприємці дарують спортсменці ще одну квартиру.

Згодом міська рада видала Ірині Коляденко ще сертифікат на 100 тис. грн на ремонт.

"Треба давати дві"

Автор фото, 5 канал Підпис до фото, Ірина Коляденко та мер Ірпеня

"Вирішили з нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко. І показати приклад іншим громадам - якщо є така ситуація, то треба вручати дві квартири", - розповів Олександр Маркушин в ефірі "5 каналу" у середу.

А у четвер зранку Ірпінська міська рада видала Ірині Коляденко сертифікат на 100 тис. грн та оголосила подяку "за вагомий внесок у розвиток спорту України та популяризацію міста Ірпінь на світовій арені".

Такий же сертифікат отримав і її тренер Володимир Яременко.

На вручення у раду приїхали кілька депутатів від "Слуги народу", зокрема і олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

Автор фото, Ірпінська міська рада Підпис до фото, На церемонії в Ірпінській міській раді були також депутати від "Слуги народу"

У коментарі каналу "1+1" Ірина Коляденко розповіла, що квартира, яку вона отримає, - однокімнатна.

Вона сама може обрати планування і в якому житловому комплексі в Ірпені буде її нове житло.

Ірина Коляденко та її тренер Володимир Яременко - саме з Ірпеня.

Автор фото, Facebook партії "Нові обличчя" Підпис до фото, Володимир Карплюк та Олександр Маркушин

Мера Маркушина пов'язують з партією "Нові обличчя" та Володимиром Карплюком - колишнім ірпінським міським головою, який має великий будівельний бізнес на Київщині.

Кілька років тому на Володимира Карплюка було зареєстровано 67 квартир.

"Тренер купував мені одяг"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ірина Коляденко та її тренер

Борчиня Ірина Коляденко на Олімпіаді в Токіо завоювала бронзову медаль.

Згодом Київська обласна адміністрація подарувала їй квартиру, але спортсменка написала у соцмережах, що віддасть її своєму тренеру, хоча й у самої немає житла.

"Але... Але за всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не лише тренує, а й завжди був поряд протягом усього часу", - пояснила вона.

"Був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу", - додала Коляденко.