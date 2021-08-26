Сорокалітнім на пенсію вже можна не розраховувати?

32 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Коли населення старішає, а у Пенсійного фонду - хронічний дефіцит, треба створювати умови для накопичення пенсій, заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, солідарна система, коли пенсії виплачуються коштом пенсійних внесків нині працюючих, має залишатися.

Проте паралельно з нею повинна бути і можливість для індивідуального накопичення пенсій.

Наразі це можна зробити через недержавні пенсійні фонди (НПФ). Але уряд працює над створенням державної пенсійної інституції - фонду чи керуючої компанії.

"Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив про нинішній стан справ із пенсійною системою міністр.

"Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а пенсіонерів - зростатиме. Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто", - додав урядовець.

За словами урядовця, це не стосується тих, "хто стане пенсіонером через п'ять років". А от для молоді і людей середнього віку - нинішньому активному населенню - інших варіантів забезпечити пенсію немає.

Сергій Марченко твердить, що такі дії будуть не безкоштовними і потягнуть "фіскальні втрати бюджету".

Нині Мінфін пропонує фінансувати державний накопичувальний фонд за рахунок 1% ЄСВ та ще 1% - коштом інших джерел, наприклад, податку на доходи фізичних осіб чи прямої бюджетної програми.

Інвестувати ці кошти фонд зможе хіба що в ОВДП, інших надійних інструментів в Україні небагато, визнав міністр фінансів.

Він також визнав і слушність ризиків "планування в горизонті 10-15 років".

Попри всі ці застереження, урядовець не бачить альтернативи.

"Ну тоді можна нічого не робити - тримати кошти на депозитах, де вони будуть знецінені, або під матрацом, де вони ще швидше знеціняться. Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку, - заявив Марченко. - Варіанти "давайте не будемо нічого робити" не працюють".

Раніше про те, що вже за 15-20 років українці можуть залишитися без пенсій, заявляв і прем'єр Денис Шмигаль.

За даними Пенсійного фонду, на початок цього року в Україні було 11,1 млн пенсіонерів, із яких 2,7 млн продовжували працювати. Понад три чверті українських пенсіонерів мають пенсію до 4 000 грн на місяць.