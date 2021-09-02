"Чи й не зірка тут знайшлася!" Чому креативна вчителька пішла зі школи

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"Чи й не зірка тут знайшлася!" Чому креативна вчителька пішла зі школи

29 хвилин(и) тому

Ця вчителька читала реп про біологію, щоб діти на карантині продовжували вчитися.

Завдяки цьому про Ольгу Халепу із маленького села дізналася вся країна. Але вона більше не працює у школі: каже, що її зацькували.

Кореспонденти ВВС побували у Яковлівці на Харківщині та зібрали документи, із яких випливає: креативна вчителька часто скаржилася різним органам влади на цькування з боку директорки школи, та їй ніхто не допоміг.

Як тепер працює реперка-біологиня без учнів та чому розчарувалася у системі освіти, дивіться у нашому спецрепортажі.