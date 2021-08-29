"Зацькували". Як учителька-реперка пішла зі школи
Ця вчителька читала реп про біологію, щоб діти на карантині продовжували вчитися. Завдяки цьому про Ольгу Халепу із маленького села дізналася вся країна. Але вона більше не працює у школі: каже, що її зацькували.
Кореспонденти ВВС побували у Яковлівці на Харківщині та зібрали документи, із яких випливає: креативна вчителька часто скаржилася різним органам влади на цькування з боку директорки школи, та їй ніхто не допоміг.
Як тепер працює реперка-біологиня без учнів та чому розчарувалася у системі освіти, дивіться у нашому спецрепортажі.
Матеріал Ганни Чугай та Антона Авіжаса.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски