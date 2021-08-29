"Зацькували". Як учителька-реперка пішла зі школи

9 хвилин(и) тому

Ця вчителька читала реп про біологію, щоб діти на карантині продовжували вчитися. Завдяки цьому про Ольгу Халепу із маленького села дізналася вся країна. Але вона більше не працює у школі: каже, що її зацькували.

Кореспонденти ВВС побували у Яковлівці на Харківщині та зібрали документи, із яких випливає: креативна вчителька часто скаржилася різним органам влади на цькування з боку директорки школи, та їй ніхто не допоміг.

Як тепер працює реперка-біологиня без учнів та чому розчарувалася у системі освіти, дивіться у нашому спецрепортажі.