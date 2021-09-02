Гривні - 25 років. Що у нас у гаманцях?

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Відтоді, як в Україні з'явилася гривня, минуло 25 років.

За чверть століття найбільший номінал банкноти зріс зі 100 до 1 000 гривень, а курс до долара "просів" у понад 15 разів.

У десятки разів подорожчали хліб і молоко, бензин і проїзд. У той таки час середні зарплати - у гривні - зросли у понад 100 разів.

Що ж залишилося в гаманцях українців?

Від 100 до 1 000

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Перші гривні були такі ж кольорові, як і карбованці, тільки без нулів

Обіг гривні почався 2 вересня 1996 року. За указом президента Кучми, грошова реформа мала тривати два тижні - до 16 вересня.

За цей час купоно-карбованці, запроваджені у 1992 році, можна було обміняти на нову національну валюту - гривню.

Курс становив 100 000 карбованців за одну гривню. Суму обміну не обмежували.

Президентський указ передбачав, що в обігу будуть банкноти 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень, а також розмінні монети 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок.

Проте вже на п'ятому році гривні знадобилася купюра у 200 гривень, яка з'явилася у серпні 2001.

Вона і досі є найуживанішою. За даними НБУ, банкноти з портретом Лесі Українки - це майже чверть усього готівкового обігу.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 200-гривнева банкнота "з Лесею" і досі є найпоширенішою

Коли гривні виповнилося 10 років, у вересні 2006, з'явилася банкнота у 500 гривень.

А наразі найбільшою є 1 000 грн. Її ввели в обіг у жовтні 2019. Проте поки що на неї припадає лише 2,5% готівкового обігу.

Тоді ж почали вилучати з обігу перші монети - 1, 2, 5 та 25 копійок. Поки що легітимна монета у 10 копійок є найпопулярнішою. На неї припадає 29% обігу монет.

Водночас монетами почали ставати вже банкноти номіналом до 10 гривень.

Загалом, за даними Національного банку, на початок липня 2021 року в Україні оберталося 585,2 млрд грн готівки.

Від фіксованого до вільного

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 25 років тому на 176 гривень можна було купити 100 доларів

Гривня є єдиним платіжним засобом на території України, але її курс до американського долара роками був одним з найбільш наочних показників стану справ в економіці та гаманцях українців, більшість з яких можуть назвати сьогоднішній курс долара майже так само точно, як і банкіри.

На момент запровадження гривні у 1996 за долар треба було віддати 1,76 грн. На 1 вересня 2021 року офіційний курс становив 26,89 грн за долар.

Водночас за 25 років курс гривні до долара пережив і кілька етапів відносної стабільності.

Економічна криза 1998 створила "долар по п'ять", а фінансова криза 2008 зумовила "долар по вісім", який утримувався до Революції гідності наприкінці 2013 - на початку 2014 років.

При цьому оглядачі зауважували, що два останні роки "долару по вісім" були штучними. Курс утримували переважно коштом "спалювання" валютних резервів.

Якщо на вересень 2011 вони становили понад 38 млрд доларів, то на початок березня 2014, коли з України щойно втік президент Янукович, валові валютні резерви не перевищували 15,5 млрд доларів.

У лютому 2015 року Національний банк відмовився від політики фіксованого курсу, яка діяла від запровадження гривні, і перейшов до формування плаваючого курсу, який визначається на міжбанківському валютному ринку.

Від копійок до десятків гривень

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Спочатку за ті самі гроші можна було купити половинку "Українського", потім чверть...

Але на місці не стояв не лише курс валюти, але й ціни в самій Україні.

Якщо у 1996 кілограм "Українського" - житньо-пшеничного - хліба коштував близько 50 копійок, то у липні 2021 - майже 25 гривень, або у 50 разів дорожче.

Як повідомили на запит ВВС News Україна у Державній службі статистики, офіційно середні ціни на харчі в Україні розраховують від 1998 року.

Згідно із цими даними, буханець хліба та літр молока від 1998 до 2021 подорожчав у понад 30 разів, кілограм свинини, літр соняшникової олії та кілограм картоплі - у понад 20 разів.

Щоб доїхати кудись чи довезти щось, платити у гривнях треба також у рази більше, ніж 25 років тому.

За чверть століття ціни на бензин зросли від близько 60 копійок за літр у 1996 році до понад 30 гривень у липні 2021. А ціни на пальне виробники та продавці закладають у вартість буквально кожного товару чи послуги.

Подорожчав також і громадський транспорт, хоча й не так стрімко.

Якщо у 1998 квиток на громадський транспорт в Україні в середньому коштував 31 копійку, то у липні 2021 - 6,64 грн.

Але чи не найбільшим шоком для українців та їхніх гаманців із гривнями стало зростання комунальних тарифів, значною мірою через зростання цін на газ, які завжди були питанням політики чи навіть геополітики.

Довгий час домовленості з Росією, звідки Україна отримувала паливо практично до кінця 2015, а також десятки мільярдів гривень на субсидування "Нафтогазу" з бюджету дозволяли утримувати ціни на газ для населення на відносно низькому рівні - в рамках копійок за куб.

Наприклад, у другій половині 2013 року, за даними "Нафтогазу", найдешевший газ - для споживачів з лічильниками - коштував 72,5 копійки за куб.

Відмова від газу з Росії після Революції гідності та запровадження ринкових тарифів зумовило різке зростання цифр у платіжках - до майже 8 грн за куб (мінімальні ціни за фіксованим річним тарифним планом газопостачальних компаній) у 2021 році.

Якщо пригадати, що у 1996 році, коли запровадили гривню, куб коштував близько 11,5 копійок, то зростання становить майже 70 разів.

Чи стали багатші?

Автор фото, UNIAN

Якщо поглянути на зростання доходів українців за ці роки, то номінально воно перекриває цінові шоки останніх 25 років.

На початок 1997, коли гривні було лише чотири місяці, середня зарплатня українців становила 126,68 грн або 67 доларів за офіційним курсом.

У липні 2021 українці заробляли в середньому 13 458 грн або понад 500 доларів.

Тож якщо у гривні доходи українців зросли майже у 100 разів, у доларовому еквіваленті все значно скромніше.

Якщо ж пригадати, що середня пенсія в Україні у січні цього року становила лише третину від середньої зарплати, а кожен четвертий житель України - пенсіонер, то картинка стає взагалі не райдужною.