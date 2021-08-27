У Єгипті виявили рештки кита, який міг ходити сушею

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Dr Robert W. Boessenecker

Єгипетські вчені ідентифікували скам'янілості чотирилапого кита, що жив приблизно 43 млн років тому.

Скелет знайшли у Західній пустелі Єгипту, яку вважають багатою на скам'янілості. Цей район колись був вкритий морем.

Ці рештки знайшли ще у 2008 році.

Череп тварини нагадує голову давньоєгипетського бога смерті Анубіса у вигляді шакала, тому невідомий раніше вид назвали Phiomicetus anubis.

Результати дослідження опублікували у виданні the Proceedings of the Royal Society.

Довжина чотирилапого кита становить три метри, а вага - 600 кілограмів.

Науковці вважають, що кит вмів ходити сушею та плавати у воді.

За словами провідного автора дослідження Абдулли Гохара, тварина була "суперхижаком", оскільки мала дуже сильні щелепи.

"Phiomicetus anubis - новий вид китів та важливе відкриття для єгипетської й африканської палеонтології", - сказав Гохар агентству Reuters.

Схожі кити були відомі вченим і раніше, але Phiomicetus anubis вважають найбільш раннім видом напівводних китів, виявлених в Африці.

За словами науковців, перші кити з'явилися в Південній Азії близько 50 мільйонів років тому.

У 2011 році група палеонтологів у Перу знайшла рештки кита віком 43 мільйони років з перетинчастими лапами та копитцями.

Пращури сучасних китів походять від наземних оленеподібних ссавців, що жили на суші протягом 10 мільйонів років.