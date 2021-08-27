Бандерівець, гетьман, Чингісхан - сім ролей Богдана Ступки

1 година тому

Автор фото, unian Підпис до фото, У Києві горельєф Богдану Ступці ніби вітає перехожих

У Києві відкрили горельєф українському актору театру і кіно Богдану Ступці - на вулиці Марії Заньковецької, 1/3, де жив актор.

27 серпня відзначають 80-річчя з дня народження Богдана Ступки.

Актор й художній керівник столичного театру ім. Франка помер у 2012 році. Два роки він боровся з раком.

Богдан Ступка зіграв понад 220 ролей у театрах та кіно. Мав звання народного артиста України.

ВВС News Україна пропонує пригадати головні ролі актора.

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"Білий птах з чорною ознакою" (1971 рік)

Класика українського кінематографа від режисера Юрія Іллєнка. Фільм отримав Золотий приз Московського кінофестивалю 1971 року. Це кінодебют для Богдана Ступки. Тут він одразу зіграв головну роль - Ореста Дзвонаря.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Кадр з фільму "Білий птах з чорною ознакою"

Події фільму відбуваються з 1937 по 1947 рік на Буковині.

Ступка зіграв одного з трьох синів місцевого селянина, який вступив у лави Української повстанської армії (УПА). У цьому фільмі йому - 29 років.

Спершу роль Ореста мав виконувати Іван Миколайчук, але чиновники були категорично проти, бо до цього Миколайчук зіграв Шевченка, тому не хотіли, аби він грав бандерівця. Так молодому Богдану Ступці випала зоряна роль.

"Вогнем і мечем" (1999 рік)

Історичний фільм польського режисера Єжи Гофмана неоднозначно сприйняли в Україні.

Богдан Ступка зіграв тут гетьмана Богдана Хмельницького.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Кадр з фільму "Вогнем і мечем"

Фільм був успішний у прокаті, але викликав багато критики. Режисер Єжи Гофман згадував, що на адресу актора сипалися звинувачення у зраді.

"Коли дізналися, що Богдан Ступка гратиме в мене Богдана Хмельницького, почали звинувачувати в тому, що він зрадник, проститутка, продався за польські гроші. А він створив гідну, велику роль гетьмана України", - розповідав режисер в інтерв'ю УНІАН.

Богдан Ступка отримав за роль офіцерський хрест Ордену заслуг перед Польщею.

"Молитва за гетьмана Мазепу" (2001 рік)

Богдан Ступка зіграв ще одного відомого українського гетьмана - Івана Мазепу.

Автор фото, Довженко-Центр Підпис до фото, Кадр з фільму "Молитва за гетьмана Мазепу"

Режисерська робота Юрія Іллєнка стала першим повнометражним і великобюджетним фільмом (12 млн грн) за роки незалежності України. Її фінансування домігся Ступка, який у 1999 році очолив Міністерство культури.

Картину показали на Берлінському кінофестивалі у 2002 році, а в Польщі їй дали гран-прі - Золоту рибку. Проте у прокаті стрічка провалилася.

У 2001 році не вистачило державних коштів на його якісне сучасне озвучення. Цю роботу закінчили лише у 2010 році.

"Чорна рада" (2000 рік)

Ще один гетьман, якого довелося грати Ступці, - Іван Брюховецький.

Автор фото, УНІАН

Фільм за однойменним романом українського письменника Пантелеймона Куліша присвячений смутним часам в історії України, що настали після смерті гетьмана Богдана Хмельницького та захвату влади Іваном Брюховецьким.

"Таємниця Чингісхана" (2002)

Довелося зіграти Богдану Ступці й Чингісхана. Режисером фільму був Володимир Савельєв, автором сценарію і режисером - Іван Драч.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Богдан Ступка в ролі Чингісхана

В основі сценарію - останній день з життя великого хана, якого мучить невиліковна хвороба.

Він душить свою старшу дружину і сам помирає в муках. Але, підкоривши пів світу, хан не може подолати смерть.

"Серце на долоні" (2008)

Фільм польського режисера Кшиштофа Зануссі, де Богдан Ступка зіграв олігарха.

Сюжет базується навколо старого хворого олігарха, який бореться за життя, та молодого здорового хлопця, який хоче вчинити самогубство.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Зйомки фільму "Серце на долоні"

Зануссі твердив, що створював персонажа спеціально під українського актора.

"Мені хотілося, щоб, окрім усього іншого, олігарх був смішним, і мені здається, Ступка чудово зіграв це", - казав Зануссі.

Журі III Римського кінофестивалю нагородило актора за найкращу чоловічу роль.

П'єса "Тев'є-Тевель" (1989 рік)

Найкращою театральною роллю Богдана Ступки у театрі одностайно визнають Тев'є. Сам актор називав її однією з найулюбленіших.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Богдан Ступка у ролі Тев'є

Вистава за мотивами збірки оповідань Шолом-Алейхема "Тев'є-Молочар" з 1989 року йшла у Національному драматичному театрі ім. Івана Франка у Києві. Богдан Ступка впродовж багатьох років був незмінним виконавцем головної ролі.

За майстерну гру Ступка отримав Шевченківську премію

У театрі Франка спектакль завжди йшов з аншлагом, трупа гастролювала з ним по всій Європі.

"Крім працьовитості і таланту в актора має бути везіння. У мене воно було завжди", - зізнавався Богдан Ступка.

Автор фото, unian