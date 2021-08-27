Що відомо про бойовиків "ІД-Хорасан", які організували вибухи у Кабулі
Відповідальність за вибухи біля аеропорту Кабула, де загинули понад 100 людей, взяли на себе радикальні ісламісти, що входять до угруповання "Ісламська держава".
Що відомо про Ісламську державу-Хорасан?
"ДГ-Хорасан" (повна назва - "Ісламська держава Вілаят Хорасан") створили у січні 2015 року.
Вілаят - адміністративно-територіальна одиниця у низці мусульманських країн.
Хорасан - назва історичної області, яка охоплює території Афганістану і частини Ірану, Пакистану, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану (англійська назва угруповання IS-K - від Khorasan).
Це найбільш жорстока та екстремістська організація з усіх войовничих джихадистських груп в Афганістані. Її створення частково пов'язують з витісненням ІД з Іраку і Сирії.
Вона вербує прихильників в Афганістані і Пакистані. До угруповання входять колишні таліби, які вважають цей рух недостатньо радикальним.
"ІД-Хорасан" звинувачують у найгірших звірства останніх років, зокрема з нападами на школи для дівчат, лікарні і навіть пологовий будинок.
В останньому, за повідомленнями, бойовики застрелили кілька вагітних жінок і медсестер.
На відміну від "Талібану", інтереси якого обмежуються Афганістаном, "ІД-Хорасан" є частиною глобальної мережі, чия кінцева мета - створення всесвітнього халіфату.
Вони нападають на всіх, кого вважають "невірними".
При цьому "невірними" вони вважають не тільки Захід, а й мусульман-шиїтів.
На своїх ворогів вони нападають всюди, де можуть до них дістатися.
Де вони базуються?
Основна база "ІД-Хорасан" - це провінція Нангархар на сході Афганістану, звідки зручно контролювати маршрути перекидання людей і наркотиків через афгано-пакистанський кордон.
На піку своєї могутності угруповання нараховувало близько трьох тисяч бійців, але потім воно зазнало суттєвих втрат через бої з силами міжнародної коаліції, афганською армією і талібами.
У яких вони відносинах з "Талібаном"?
Угруповання ворогує з "Талібаном". Представників руху називають "невірними", а також не визнають їхній договір з США про припинення вогню.
Проте аналітики не виключають, що непрямим чином контакти між двома організаціями підтримуються через так звану "мережу Хаккані", що є напівавтономною частиною "Талібану".
Сираджуддін Хаккані, за голову якого призначена нагорода у п'ять мільйонів доларів, очолює найбільшу організовану і боєздатну частину талібського руху і, за наявними даними, зараз відповідає за порядок в Кабулі.
Як вважає Сайджан Гохель з Фонду Азійсько-Тихоокеанського регіону, який кілька років спостерігав за розвитком відносин між різними джихадистськими групами в Афганістані, "кілька великих терактів у 2019-2021 роках були б неможливі без взаємодії "ІД-Хорасан" з "мережею Хаккані" і з терористичними групами, які базуються у Пакистані".
Взявши 15 серпня Кабул, таліби звільнили з в'язниці Пулі-Чархи багато ув'язнених, частина з яких, імовірно, була бойовиками ІД і організації "Аль-Каїда", яка стоїть за атаками 11 вересня.
Але "ІД-Хорасан" має з талібами фундаментальні розбіжності. Вони звинувачуючи їх у тому, що ті проміняли джихад на мирну угоду, укладену в гламурних готелях в Досі.
Угруповання зараз розглядають як головну загрозу для влади "Талібану", який виявився, як це не дивно, тут в одному човні з Заходом.
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