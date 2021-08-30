"Тактика кинджальних ударів". Що означають обстріли Авдіївки і до чого готуватися Україні

Галина Корба

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Обстріл Авдіївки цими вихідними, коли поранення отримали відразу восьмеро українських військових, змусив говорити про нове загострення на Донбасі. Але така "кинджальна" атака на ЗСУ не перша і, кажуть експерти, далеко не остання.

У суботу, 28 серпня, вперше за тривалий час стало відомо, що сили сепаратистів обстріляли місто Авдіївку. Місто розташоване поряд з лінією розмежування, на його околицях регулярно фіксують обстріли, але сам населений пункт вже давно не зазнавав прямих ударів.

Про те, що ситуація серйозна, стало зрозуміло з повідомлення "Укрзалізниці", яка призупинила рух поїздів поблизу станції Авдіївка.

Інформацію про обстріли підтвердила Операція об'єднаних сил (ООС). За їхніми даними, противник застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та артилерію калібру 122 мм.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йшлося в повідомленні.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2016-2017 роках Авдіївка стала однією з найгарячіших точок на Донбасі

Загалом за 28 серпня ООС зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранення отримали вісім військовослужбовців.

Така кількість поранених за один раз стала чи не найбільшою за все перемир'я, яке запровадили влітку 2020 року.

Наступного дня, 29 серпня, за даними ООС, інтенсивність обстрілів дещо знизилася - до дев'яти порушень. В результаті ще двоє українських військових отримали поранення, один з них - у тяжкому стані.

Українські військові завдали удари у відповідь.

Скарги "ДНР"

Самопроголошена "ДНР" в обстрілах натомість звинуватила українські збройні сили. Повідомлення про обстріли території, непідконтрольної Україні, надходили 28, 29 та 30 серпня.

Зокрема, 30 серпня сепаратисти заявили, що ЗСУ "обстріляли Донецьк та населений пункт Веселе".

Поранення, за їхніми даними, отримали мирні жителі. 28 серпня постраждали двоє дітей з Горлівки 10 та 8 років, а 29-го - 59-річний чоловік Петровського району Донецька.

Про те, чи обстрілювали вони підконтрольні Україні території, сепаратисти не згадують.

Автор фото, dnronline.su Підпис до фото, Самопроголошена ДНР звинувачує в обстрілах українських військових

Українська сторона підкреслює, що ЗСУ відкривали вогонь лише у відповідь на атаки.

"Нова тактика"

Військові експерти застерігають від того, щоб говорити про чергове загострення на Донбасі та виділяти саме останній обстріл Авдіївки.

"Це не періодичне, сезонне загострення, це тактика Російської Федерації, яку вона почала застосовувати ще на початку літа", - каже ветеран 53-ї бригади та співробітник фонду "Повернись Живим" Андрій Римарук, який регулярно відстежує ситуацію на Донбасі.

Росія послідовно заперечує свою причетність до конфлікту на Донбасі.

За останні місяці Римарук пригадує чимало прикладів, які дуже нагадують атаку по Авдіївці.

Зокрема, обстріли Новоселівки Другої, де загинув місцевий житель та отримав поранення військовий, обстріли Красногорівки, де отримав поранення місцевий житель, обстріл Галицинівки, де поранення отримали п'ятеро жінок-військовослужбовців.

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"Ця тактика достатньо проста - вони проводять розвідку, підтверджують цілі та завдають нищівного кинджального удару, як в Авдіївці чи Красногорівці", - пояснює Римарук.

За його словами, цього року сили самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" отримали на озброєння російські безпілотні апарати "Орлан-10", які регулярно фігурують у звітах ООС, та навчились використовувати їх разом з артилерією.

"Орлани" шукають ціль, вони її знаходять, потім вони (сепаратисти. - Ред.) готуються, накопичують сили і завдають удару. Отримують вогонь у відповідь і починається невеличке загострення, - пояснює Римарук. - Тепер (після Авдіївки - Ред.) знову буде кілька днів затишшя, а потім ті самі обстріли".

Він вважає, що така тактика має на меті виснажити збройні сили України, удари можуть завдавати у символічні для України дати, наприклад, до Дня незалежності.

Офіційний Київ пояснює останню активність сепаратистів поїздкою до США Володимира Зеленського, який 1 вересня проведе перемовини з американським колегою Джо Байденом.

"Завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори президента України з президентом США", - йдеться в суботній заяві української делегації в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Група попередила, що через візит "бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково".

"До цього потрібно бути ситуативно і морально готовими", - підкреслили у групі.

Нова тактика вимагає змінювати підходи в збройних силах вже зараз, переконаний Римарук.

"Це дзвіночок до того, що нам потрібно якомога швидше переозброювати армію, надавати засоби розвідки, спостереження ППО, - каже він. - Ця війна не на рік і не на два".