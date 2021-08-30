Масштабні пограбування у Бразилії: заручники, спалені машини і перекрите місто

50 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Масштабні пограбування почастішали у Бразилії від 2015 року

Під час пограбування банку у Бразилії озброєні нападники прив'язали заручників до машин, на яких згодом втікали, використовуючи їх як живий щит.

Напад стався на півдні країни у місті Аракатуба. Поліція каже, що вбито щонайменше троє людей, серед яких один підозрюваний.

Учасниками пограбування з перекритими шляхами, підпаленими авто та вибухівкою по всьому місту були понад 50 осіб.

Масштабні пограбування останнім часом почастішали у Бразилії. Дуже часто під час цих подій злодії беруть заручників.

"Поліція не може перешкоджати нападу, не може нічого робити із нападниками, бо на лінії вогню надто багато життів", - заявив мер Аракутаби Діладор Боргес.

Він не повідомив, чи вдалося поліції звільнити усіх заручників. Але заявив, що силовикам вдалося відновити контроль над центром міста. Людей попросили поки що не виходити з дому.

Як все відбувалося

Банда із озброєних чоловіків напала одразу на три банки в центрі Аракатуби вранці у понеділок.

Після пограбування бандити захопили заручників і оточили місцевий відділок поліції.

Члени банди також перекрили ключові під'їзди до міста, підпалюючи машини.

Тележурналіст Юрі Макрі розмістив у соцмережах відео, на якому видно, як на машинах грабіжників одну людину прив'язали до даху, а інша - сидить на бампері.

На оприлюдненому у Twitter відео з камер спостереження також видно, як на кількох машинах, які втікають з центру міста, люди прив'язані до даху та бамперу машин, а ще одна людина стоїть, піднявши руки крізь люк на даху машини.

Жителі міста кажуть про звуки пострілів та навіть вибухів.

Поліція повідомила про смерть одного з підозрюваних та ще двох людей, але не дає подробиць того, як вони загинули. Заявляють також про трьох поранених.

Ще двох підозрюваних заарештували.

Наразі не ясно, скільки грошей взяли грабіжники, але є відео, на яких видно, як місцеві мешканці підбирають готівку на вулиці.

За повідомленнями, нападники використовували дрони, аби відстежити пересування поліції.

Аракатуба не вперше стає мішенню грабіжників. У 2017 злочинці взяли під контроль стратегічні місця у місті, напали на поліцейські відділки та заблокували дороги.

Все це було частиною їхнього плану пограбування приватної фірми.

Нове кангако

Ці сплановані пограбування є частиною феномену, який у Бразилії називають "новим кангако".

Цей термін використовували, коли говорили про бандитизм в країні у 1920-30-х роках.

Невеликі та середні міста є улюбленою мішенню злодіїв. За словами експерта з питань безпеки Гарсії Мінгарді, такі широкомасштабні пограбування почастішали від 2015 року. Грабіжники цілять у банки, а також у компанії, які зберігають чи перевозять цінності.

У таких пограбуваннях беруть участь десятки злочинців, озброєних автоматичною зброєю, а інколи й вибухівкою.

Був і випадок, коли бразилійські нападники здійснили велике пограбування й у сусідньому Парагваї.