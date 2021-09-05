Афганістан. Що отримають і втратять інші країни від влади талібів

Пабло Учоа

Всесвітня служба BBC

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Політичні події в Афганістані відчуватимуться далеко за межами регіону

У міру того, як таліби закріплюють свою владу в Афганістані, інші країни прагнуть адаптуватися до цих змін.

І, як показують бомбові атаки в аеропорту Кабула, повстанські угрупування також не стоять осторонь.

Отже, що означає для світу прихід талібів до влади в Афганістані?

Пакистан

Автор фото, EPA

Сусідній з Афганістаном Пакистан може як виграти, так і програти від зміни влади в Кабулі.

Довжина спільного кордону між Пакистаном й Афганістаном становить 2400 кілометрів. 1,4 мільйона афганських біженців вже зареєстровані в Пакистані, і, за оцінками, багато з них живуть там без документів.

Отже, йому є що втрачати від нестабільності в Афганістані.

Але Ісламабад, можливо, має найтісніші зв'язки з талібами.

"Талібан" або "студенти" мовою пушту виник на початку 1990-х років на півночі Пакистану. Багато афганців, що від самого початку приєдналися до руху, отримали освіту в пакистанських медресе (релігійних школах).

Хоч Пакистан завжди заперечував допомогу талібам, він був однією з трьох країн разом із Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), які визнали талібів, коли ті були при владі в Афганістані. Це також остання країна, яка розірвала дипломатичні зв'язки з угрупованням.

Хоч пізніше афгансько-пакистанські відносини погіршилися, нині "серед пакистанського керівництва панує думка, що вони досягли певних успіхів", пояснює Умер Карім з британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Для тих в Пакистані, хто дивиться на світ через призму конкуренції з Індією, перемога "Талібану" означає менший вплив Індії в країні.

"У Пакистані негативно ставилися до присутності індійських консульств уздовж пакистансько-афганського кордону - в таких містах, як Джелалабад і Кандагар", - каже Карім.

"Вони вважали їх головними спонсорами антипакистанських сил, як-то "Техрік-е Талібан Пакистан" [радикальне ісламістське угруповання] на півночі країни та белуджських повстанців на півдні".

Пакистан сподівається, що з приходом до влади "Талібану" зможе відновити свій вплив, пояснює Карім.

"Більшу частину торгівлі Афганістан здійснює через Пакистан, зокрема основними товарами, як-от борошном, рисом, овочами, цементом та будівельними матеріалами", - каже він.

Крім того, Пакистан хоче створити "економічний сухопутний міст" з республіками Центральної Азії через Афганістан, допомагаючи з'єднати країну з економікою більшого регіону.

Ця економічна залежність може спонукати "Талібан" до співпраці з Пакистаном з низки питань, зокрема безпекових.

"Уряд Талібану, що вже має досвід глобальної ізоляції, не може піти проти Пакистану", - каже Карім.

Росія

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Війскові з Росії, Узбекистану та Таджикистану проводять спільні навчання біля таджицько-афганського кордону, 10 серпня 2021 року

Росія досі пам'ятає десятирічну війну (з 1979-го по 1989-й), яку Радянський Союз програв афганським повстанцям.

Найбільше Росію непокоїть те, чи може Афганістан стати притулком для джихадистів з кавказького регіону, особливо для тих, що пов'язані з так званою Ісламською державою (ІД), яка є ворогом як для Росії, так і для "Талібану".

Москва швидко усвідомила силу талібів й почала взаємодіяти з цим угрупованням ще до того, як Захід розпочав виводити звідти свої війська.

Федір Лук'янов, головний редактор журналу "Росія в глобальній політиці", заявив ВВС, що Москва продовжить свою "двоїсту політику" щодо Афганістану.

"З одного боку, вона спробує встановити контакти з "Талібаном", щоб гарантувати політичну безпеку. З іншого боку, в Таджикистані збільшилась чисельність російських військ, й інтенсивна військова співпраця з Таджикистаном і Афганістаном може запобігти приходу [екстремістів] до цих країн з афганської території", - каже він.

У ширшому сенсі вихід США з Центральної Азії знижує вплив Вашингтона над регіоном, який Росія вважає своєю сферою впливу.

"Те, що добре для нас, погано для американців, а те, що погано для нас, добре для американців. Сьогодні ситуація - не на користь американців, тому для нас це добре", - сказав Financial Times московський політолог Аркадій Дубнов.

Китай

Інтереси Китаю в Афганістані пов'язані як з економікою, так і з безпекою.

Після виходу США китайські компанії отримали козирі у гірничодобувній галузі Афганістану, зокрема на рідкісноземельні елементи, які використовують в мікрочипах та інших передових технологіях.

За оцінками американських експертів, вартість афганських корисних копалин становить 1 трлн доларів, а за даними афганського уряду, - втричі більше.

Але, як повідомила 24 серпня китайська міжнародна газета Global Times, китайські компанії поки що ретельно вивчають політичні й безпекові ризики.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Сі Цзіньпін та Володимир Путін об'єднали зусилля проти загрози з боку Афганістану

Крім того, їхня робота в Афганістані залежатиме від можливих санкцій Заходу, пише газета.

Зі стратегічної точки зору, китайський уряд має вагомі підстави для подальшої присутності в Афганістані - країна розташована у стратегічній точці китайського прєкту "Економічний пояс Шовкового шляху", що передбачає торговельні й інфраструктурні ініциативи як в Ірані, так і в Пакистані.

І, як і Москва, Пекін занепокоєний тим, що Афганістан може стати притулком для екстремістів в регіоні, особливо з огляду на ситуацію в західному районі Китаю Синьцзян.

Китай "має невелику ділянку кордону з Афганістаном, зауважує Джонатан Маркус, дипломатичний оглядач й колишній кореспондент BBC. А китайська влада активно переслідує мусульманську меншину на заході своєї країни і має непокоїтись через те, що ісламістські терористи, які виступають проти Пекіна, можуть спробувати використати Афганістан як базу. Тож не дивно, що китайські дипломати в останні тижні так активно улещують талібів".

25 серпня під час телефонної розмови президенти Китаю й Росії домовилися про готовність "активізувати зусилля у боротьбі з загрозами тероризму та незаконного обігу наркотиків, що надходять з Афганістану".

Іран

Автор фото, EPA Підпис до фото, Глобальна ізоляція "Талібану" грає на користь Ірану, вважає Умер Карім

За словами Умера Каріма, Іран взаємодіє з талібами "впродовж кількох років", зокрема, через "Аль-Кудс", відділення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), що спеціалізується на нетрадиційних військових діях та який США вважають терористичним угрупуванням.

"Іран дав прихисток лідерам "Талібану" і допоміг їм зі зброєю і фінансами. Своєю чергою, таліби більш поблажливо ставились до афганських шиїтів, особливо до хазарейців, тому хазарейські райони в центральному Афганістані потрапили під владу талібів без єдиного пострілу".

Однак навіть попри це, надходили численні повідомлення про жорстоке поводження талібів з хазарейцями.

За словами Каріма, глобальна ізоляція Афганістану дозволить Ірану посилити свій вплив в країні.

"Іран також, ймовірно, захоче отримати сучасні безпілотники, ракети й інші види зброї, що залишили США, чи ті, що зараз в руках талібів, аби використати їх для програм власного оборонного виробництва".

За даними агентства ООН у справах біженців, встановлення стабільності в Афганістані зменшить потік мігрантів до Ірану, де наразі перебувають 780 тисяч афганських біженців та шукачів притулку.

Західні країни

Західні лідери можуть вважати успіхом 20-річну кампанію в Афганістані, але таліби, безперечно, вважають, що перемога за ними.

"Ми виграли війну, а Америка програла", - сказав ВВС лідер талібів у квітні, ще до їхньої блискавичної перемоги.

США та їхнім західним союзникам знадобиться час, щоб відновити імідж після таких подій.

Однак під час виступу в німецькому парламенті 25 серпня канцлерка Ангела Меркель заявила, що виведення військ "не має означати припинення зусиль із захисту афганських помічників й допомоги тим афганцям, що опинилися у важчій ситуації через захоплення влади талібами".

"Наша мета має полягати в тому, щоб максимально захистити те, що було досягнуто в Афганістані за останні 20 років", - сказала вона.

Виступаючи після онлайн-зустрічі G7 24 серпня, голова Ради ЄС Шарль Мішель сказав, що "поки що зарано вирішувати, які відносини ми будемо розвивати з новою афганською владою".

Він додав, що ці нові відносини залежатимуть від "дій та ставлення нового режиму".

"Як з точки зору збереження політичних, економічних і соціальних досягнень для афганських громадян та їхнів прав, особливо серед жінок, дівчат та меншин. Так і з точки зору міжнародних зобов'язань Афганістану, зокрема, безпеки, боротьби з тероризмом та розповсюдження наркотиків".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Країни Заходу організували масштабну евакуацію військ та цивільних, які допомагали їхнім солдатам під час 20-річної війни

Одним з пріоритетів західних країн, окрім спроб не перетворити Афганістан на розплідник екстремізму, буде запобігання новій хвилі біженців та шукачів притулку.

Цей ризик був очевидний під час нападів біля аеропорту Кабула, відповідальність за які взяло на себе угрупування "ІД-Хорасан" - афганський осередок "Ісламської держави".

Раніше спецслужби США попереджали про неминучу загрозу з боку цього угруповання, що є суперником "Талібану".

Виступаючи після нападу, президент США Джо Байден заявив, що відповідальних знайдуть і покарають.

"Ті, хто здійснив цю атаку, а також усі, хто бажає Америці зла, знайте: ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вас знайдемо і змусимо заплатити", - сказав він.

Частиною угоди між "Талібаном" і США було те, що таліби не дозволять екстремістським угрупованням використати країну як базу для організації нападів на США чи їхніх союзників. Інцидент в аеропорту Кабула доводить, що ці угрупування вже в країні та діють.

Ісламістські групи

Як показала атака, пристосовуватись до нового регіонального порядку доведеться не лише світовим урядам. Влада талібів впливає і на баланс сил між повстанськими угрупованнями.

З одного боку, експерти попереджають про можливе перегрупування "Аль-Каїди", чий напад на США 11 вересня 2001 року спровокував вторгнення в Афганістан.

З іншого боку, джихадистські групи тепер "прагнутимуть продемонструвати свою значущість", - каже Сана Джафрі, директорка Інституту політичного аналізу конфліктів (IPAC) в Джакарті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жертва нападу на аеропорт Кабула 26 серпня

Прихильники ІД "засуджують" перемогу Талібану як "результат мерзенної угоди зі Сполученими Штатами, а не справжнього джихаду", - пояснила Джеффрі ВВС.

При цьому вона описує перемогу "Талібану" як "найкращу новину, яку групи "Аль-Каїди" отримували за довгий час".

"В соціальних медіа, якими керують екстремістські кола, та в їхніх офіційних заявах ми спостерігали загальний тріумф перемоги Талібану".

"Головний висновок, який вони зробили, - це те, що наполегливість винагороджується. І немає сумнівів, що це надихне багатьох екстремістів у регіоні".