У Японії знайшли чорні часточки у вакцині Moderna

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Японія поставила на паузу використання партії вакцини Moderna від Covid-19 після того, як у флаконі знайшли чужорідну речовину.

За даними влади, фармацевт побачив кілька частинок чорного кольору у флаконі з вакциною в префектурі Канагава.

Близько 3 790 людей вже отримали щеплення з цієї партії. Використання решти зараз призупинили.

Фармацевт виявив чорні частинки, перевіряючи наявність сторонніх речовин перед застосуванням вакцини.

Місцевий дистриб'ютор забрав флакон із підозрою на забруднення.

Поки що немає доказів будь-якої небезпеки для здоров'я через ймовірне забруднення, пишуть місцеві ЗМІ.

Інцидент мав місце менш ніж за тиждень після того, як Японія припинила використання близько 1,63 млн доз Moderna через забруднення.

Тоді компанія Takeda Pharmaceutical, яка продає та розповсюджує вакцину в Японії, призупинила три партії вакцини після того, як виявили приблизно 560 тис. флаконів зі "сторонніми матеріалами".

Іспанська фармацевтична компанія Rovi, яка фасує вакцину, заявила, що причиною проблеми може бути виробнича лінія в Іспанії.

Компанія додала, що триває розслідування.

У вівторок міністр охорони здоров'я Японії заявив, що сторонні речовини, знайдені у вакцинах у префектурі Окінава, виникли через неправильне введення голок у флакони.

Японія бореться з різким зростанням випадків зараження коронавірусом під час Паралімпійських ігор.

Розгортання вакцинації відбувалося порівняно повільно: трохи понад 40% японців були повністю вакцинованими, а близько 50% отримали одну дозу.