Загадкова лихоманка в Індії вбиває дітей - і лікарі не знають причини

33 хвилин(и) тому

Вже понад тиждень у деяких районах штату Уттар-Прадеш діти прокидаються з високою температурою.

Багато з них скаржилися на біль у суглобах, головний біль, зневоднення та нудоту.

У деяких випадках вони мали висипання на ногах і руках, розповідає кореспондент ВВС в Індії Сутік Бісвас.

Щонайменше 50 людей, переважно діти, померли від лихоманки, а кілька сотень госпіталізували у шести районах у східній частині штату. Ніхто з мертвих не мав позитивного результату тесту на Covid-19.

У той час, коли Індія, здається, повільно оговтується від другої хвилі коронавірусу, смерті в штаті Уттар-Прадеш спровокували панічні заголовки про "таємничу лихоманку", що охопила сільську місцевість найнаселенішого штату Індії.

Лікарі в кількох постраждалих районах - Агра, Матхура, Майнпурі, Ета, Касгандж та Фірозабад - вважають, що головною причиною смерті може бути денге - вірусна інфекція, що передається через укуси комарів.

Вони кажуть, що багатьох пацієнтів доставляли в лікарню зі зниженим рівнем тромбоцитів - компонента крові, який допомагає формувати згустки - що характеризує важку форму денге.

"Пацієнти, особливо діти, в лікарнях дуже швидко помирають", - каже докторка Ніта Кульшрестха, чиновниця охорони здоров'я району Фірозабад, де за останній тиждень померло 40 людей, зокрема 32 дитини.

Денге є переважно тропічною хворобою, циркулює в Індії протягом сотень років. Вона є ендемічною у понад 100 країнах, але близько 70% випадків реєструють в Азії. Існує чотири віруси денге, і діти в п'ять разів частіше помирають після другого інфікування, ніж дорослі.

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Комарі - Aedes aegypti - розмножуються в будинках та навколо них у контейнерах з прісною водою.

"Люди забезпечують їм місця для розмноження, і тільки люди можуть їх прибрати", - говорить доктор Скотт Галстед, один з провідних експертів світу з вірусів, які поширюють комарі.

Майже 100 мільйонів важких випадків денге - які супроводжують сильна кровотеча та ушкодження органів - щорічно реєструють у всьому світі.

"Спільний вплив епідемії Covid-19 та денге може потенційно призвести до руйнівних наслідків для населення", - повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Однак досі не ясно, чи є причиною смертей, викликаних лихоманкою в Уттар-Прадеш, саме епідемія денге.

Країна з понад 200 мільйонами людей і традиційно низькими стандартами санітарії, високим рівнем недоїдання дітей та нерівномірним медичним обслуговуванням регулярно повідомляє про такі випадки "таємничої лихоманки" щороку після мусонних дощів.

Спалахи японського енцефаліту, що передається комарами, - вперше виявленого в штаті Уттар-Прадеш у 1978 році - відтоді забрали понад 6500 життів. Хвороба переважно поширювалася у штаті Горахпур та прилеглих районах, що межують з Непалом у передгір'ях Гімалаїв. Усі вони розташовані в низинах, схильні до повеней і є середовищем для розмноження комарів, які передають вірус.

Кампанія вакцинації, яка розпочалася у 2013 році, призвела до зменшення випадків захворювання, але діти продовжують помирати. Цьогоріч у Горахпурі від японського енцефаліту померло 17 дітей, а загалом було зафіксовано 428 випадків.

У 2014 році, через збільшення кількості випадків смерті дітей від енцефаліту та міокардиту - запалення серцевого м'яза - вчені обстежили 250 хворих дітей у Горахпурі. Вони виявили, що 160 з них мали антитіла до бактерій, що викликають хворобу Цуцугамуші, або чагарниковий тиф.

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Чагарниковий тиф - це бактеріальна інфекція, що поширюється через укуси заражених вірусних кліщів.

Кліщі живуть на буйній рослинності після мусонних дощів. Вчені виявили кліщів на дровах, які селяни зберігають у своїх будинках. Часто чагарниковий тиф поширюється, коли діти використовують дрова вдома або випорожнюються на відкритому повітрі у кущах, уражених кліщами.

В окремому дослідженні вчені також виявили, що тиф і денге переважно були причиною випадків постмусонної лихоманки в шести районах на сході Уттар-Прадеш у період з 2015 по 2019 рік. Інші потенційно смертельні бактеріальні інфекції - лептоспіроз, який передається людям від тварин, та лихоманка чикунгунья, яку переносять комарі.

"Тож після закінчення мусонів у регіоні виникла купа захворювань, пов'язаних з лихоманкою. Щоб відстежувати ці хвороби та лікувати їх, потрібен системний нагляд", - каже професор вірусології Національного інституту психічного здоров'я та нейробіології Ві Раві, який очолював друге дослідження.

Раніше, у 2006 році, вчені досліджували черговий "загадковий" спалах смертей, пов'язаних з лихоманкою, серед дітей в Уттар-Прадеші. Цього разу вони виявили, що діти померли після вживання бобів касії, які рясно виросли у західній частині штату.

Це харчове отруєння стало наслідком "бідності, голоду, відсутності батьківського нагляду, невігластва, самостійних ігор дітей, недоступності іграшок та легкого доступу до рослини", - підсумували вчені.

Очевидно, що лише додаткові дослідження та аналіз геномів покажуть, чи останні спалахи "таємничої лихоманки" в Індії були викликані однією лише денге або численними іншими захворюваннями. Для цього потрібно навчити місцевих лікарів збирати зразки в людей, які страждають на лихоманку, і відправляти їх на геномні дослідження у лабораторії.

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Крім того, немає чіткої інформації про те, як ці лихоманки почалися та прогресували. І чи тяжкість захворювання була пов'язана із довгими, виснажливими подорожами, які людям доводиться здійснювати, щоб потрапити до державних лікарень. Або чи хворіли уражені діти на інші захворювання, зокрема туберкульоз.

Якщо причиною таємничої смерті є лише денге, це вказує на переважно неефективні урядові програми боротьби з комарами. Інтенсивність передачі, за словами доктора Галстеда, можна визначити лише за допомогою тестів на антитіла - так званих серологічних досліджень - за віковими групами.

"Якщо не проводити належних і регулярних досліджень, багато речей залишатиметься загадкою", - каже індійський вірусолог, який захотів лишитися анонімним.