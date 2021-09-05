Шість міфів про пологи в кіно

Люсія Бласко

BBC News Mundo

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Universal Studios/BBC Mundo Підпис до фото, "Трошки вагітна" з Кетрін Гейгл у головній ролі - одна з багатьох голлівудських стрічок, де пологи дуже відрізняються від того, що відбувається в реальному житті

Американський кінематограф безліч разів показував пологи на екрані, але більшість з них не мають нічого спільного з реальним життям.

Скільки разів ми бачили як у вагітної героїні води відходять раптово й у найбільш незручний момент. Хвилину тому вона посміхалася, а потім раптово починає кричати й кривитися у корчах. А її чоловік заклякає і непритомніє просто посеред пологового залу.

Потім з-під охайно покладеного простирадла з'являється миле немовля, яке чарівно дивиться у стелю або в камеру.

У своїй книзі "Буде боляче" британський лікар Адам Кі докладно описує, що відбувається в пологових залах.

ВВС скористалось його досвідом, а також думкою трьох експертів, щоб розвіяти шість міфів про народження дітей, які увічнив Голлівуд.

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1. Куди дивляться діти

Під час пологів зазвичай перше, що виходить з родового каналу, - це голова дитини.

Так зображено і в фільмах.

Але немовля на екрані часто дивиться вгору, тому ви бачите його миле личко. Це не так.

Понад 90% дітей перед пологами лежать в головному положенні: голова опущена, підборіддя впирається в груди, сідниці підняті, а ноги й руки зігнуті та притиснуті до тіла.

Це означає, що їхні обличчя обернені до спини матері, і все, що камера здатна побачити, - це потилицю дитини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пологи - не найкращий момент для фотосесії

"Найприродніше положення під час пологів для дитини - це головою вниз або, принаймні, трохи вбік", - каже гінеколог і акушер Даміан Дексеус з Барселони, Іспанія.

"Причина проста - ефективна економія місця. Якщо дитина лежить головою вниз, то може максимально використати простір таза матері", - каже він.

"Часто у фільмах немовлята дивляться вгору з відкритими очима і навіть посміхаються! Це, звісно, дуже незвично", - додає лікар.

До того ж немовлята народжуються не такими чистими, як показують в кіно.

"Не знаю, для кіно це естетична проблема чи анахронізм", - додає доктор Дексеус.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У фільмах рідко показують vernix caseosa - білу речовину, що вкриває тіло дитини при народженні

Він пояснює, що раніше в лікарнях дитину мили відразу після пологів і видаляти vernix caseosa (первородну змазку) - білу жирну речовину, що вкриває шкіру дитини при народженні, - а потім чистою віддавали матері.

"В сучасних клініках так більше не роблять", - пояснює акушер.

Дослідження показали, що первородна змазка на шкірі протягом кількох годин після народження корисна для малюка.

2. Як насправді відходять води

В кіно часто показують, як раптово у вагітної героїні водоспадом виплескуються навколоплідні води, після чого відразу починаються пологи.

Наприклад, у Шарлотти, героїні серіалу "Секс у великому місті" води відійшли під час сварки перед рестораном. Після чого вона на шаленій швидкості сідає в таксі та їде в пологовий будинок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Процес між відходом вод й народженням дитини значно складніший, ніж показують в серіалах

"Часто розрив плодового міхура (з навколоплідними водами, в яких росте дитина) вимагає обстеження, щоб переконатися, що води дійсно відійшли. Пацієнтка розуміє, що втрачає рідину, але не розуміє суті процесу", - каже доктор Дексеус.

Це пов'язано з тим, що часто не так просто, як здається, відрізнити навколоплідні води від сечі.

Відхід вод - сигнал завершення вагітності, але це лише частина природного розвитку пологів.

"Найчастіше це відбувається під час переймів, коли жінка вже усвідомлює, що народжує", - каже акушерка Енн Єйтс.

"Якщо ж плодовий міхур розривається передчасно, коли дитина ще не готова вийти, це може означати ускладнення", - додає Єйтс.

3. Стоячи, сидячи, лежачи

Ще одна поширена сцена у фільмах - пологи, під час яких майбутня мама сидить на припіднятому пологовому столі.

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Прикладів багато: від Еллен Пейдж у "Юноні" до Кетрін Гейгл в "Трошки вагітна" та Дженніфер Еністон в "Друзях".

Це дійсно чудове положення для пологів, але є й інші варіанти.

"У Британії та Сполучених Штатах, приміром, жінки зазвичай народжують напівсидячи, поставивши ноги на пологовий стіл", - каже доктор Дексеус.

"А в таких країнах, як Іспанія і Бразилія, найбільш поширене літотомічне положення - жінка лежить на спині, ноги закріплені так, щоб тримати їх широко розведеними".

Ця поза нагадує огляд на гінекологічному кріслі.

Крім цих двох, є й інші положення, які рідко згадують в кіно, - стоячи, навпочіпки, сидячи на стільці та лежачи на боці.

Положення також залежить від стадії пологів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Породілля сама обирає для себе зручну позу

Майбутня мама може міняти позу, щоб прискорити пологи.

Акушерка Єйтс вважає, що екранний стереотип створює проблеми в реальному житті.

"Жінкам складно народжувати у певних позах, але, на жаль, багато з них очікують, що все буде, як в кіно".

4. Післяпологовий період

Він починається з моменту народження дитини і триває 6-8 тижнів після пологів.

"Це найбільше, про що забувають у фільмах", - каже доктор Дексеус.

Деякі післяпологові моменти Голлівуд не показує.

Приміром, видалення залишків плаценти чи зашивання розривів промежини, що виникли у матері під час пологів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У той час як Голлівуд звинувачують у поверхневому підході до таких питань, як післяпологова депресія, кінозірки на кшталт Брук Шилдс пережили її в реальному житті

"Післяпологова депресія зображена на екранах дуже поверхнево", - каже гінеколог, маючи на увазі стан, від якого, за даними ВООЗ, потерпають щонайменше 10% матерів у всьому світі.

У фільмах також зазвичай не показують, наскільки складним може бути грудне годування, як пологи впливають на сечовий міхур породіллі та інші зміни тіла, що стають для жінки справжнім випробуванням.

"Кінематографісти не розповідають, наскільки складним може бути фізичне відновлення після кесаревого розтину", - каже доктор Дексеус.

"Екранні образи змушують нас думати, що пологи - це щлях, встелений пелюстками троянд. І це дуже небезпечно - тому що не завжди так", - додає він.

5. Під час пологів жінка несамовито кричить

Ще один класичний кіношний спецефект.

"Перейми можуть бути болісними, і коли вони тривають довго, пацієнтка втрачає сили. Але це не той біль, який обов'язково змушує кричати, хоча кожна людина має свій больовий поріг", - пояснює кубинська лікарка Хосефіна Лопес.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінки - сильніші, ніж вважають кінематографісти, кажуть лікарі

"Крім того, раніше породіллі не отримували анестетиків. А зараз дуже поширена епідуральна анестезія, є й інші способи зменшити больові відчуття під час пологів".

Єйтс вважає, що в фільмах жінки іноді виглядають слабкими в сценах пологів.

"Але жінки - сильні. Це універсальне явище", - каже акушерка.

"Вони можуть впоратися з пологами - і часто без крику, хоч це, безсумнівно, болісний процес".

"Так, іноді вони видають звуки, але майже ніколи не кричать так несамовито, як показують в кіно", - додає Єйтс.

6. Безпорадні чоловіки

Дуже часто в фільмах на пологах присутні чоловіки. Вони зазвичай нервують, поводяться недолуго і час від часу непритомніють.

Приміром, персонаж Г'ю Гранта у романтичній комедії "Дев'ять місяців" робить все, що чоловік не повинен робити у пологовому залі.

"Є дуже боязкі й чутливі чоловіки. І дійсно, деякі з них непритомніють", - каже доктор Дексеус.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Невже чоловіки в пологовому залі такі ж недолугі, як персонаж Г'ю Гранта у фільмі "Дев'ять місяців"? Не зовсім

"Але те, що показують на екрані, - абсолютна нісенітниця, - додає лікар, - в реальному житті все інакше".

За словами Єйтс, в голлівудських фільмах чоловік не знає, як поводитись під час пологів і часто заважає.

"Насправді ж, люди, що супроводжують породіллю, перебувають в абсолютній гармонії з нею", - пояснює акушерка.