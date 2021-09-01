"Нам телефонували і сказали чекати". Українці сподіваються на евакуацію з Афганістану

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таліби патрулюють вулиці Кабулу

Українець афганського походження разом з великою родиною сподівається на евакуацію з Афганістану. Міністерство закордонних справ України прийняло їхню заявку і сказало чекати.

У розмові з ВВС News Україна українець, який захотів залишатися неназваним, розповів, що працював у міжнародних організаціях та співпрацював з колишнім урядом Афганістану, тому залишатися і далі в країні для нього небезпечно.

Уже з'являлися повідомлення, що таліби шукають людей, які працювали на сили НАТО або попередній уряд Афганістану.

30 серпня американські військові залишили Афганістан. Досі вони охороняли аеропорт в Кабулі, звідки велася евакуація.

Впродовж серпня таліби захопили майже всю територію Афганістану.

Україна евакуювала з Афганістану понад сотню своїх громадян. Ще 200 заявили про бажання залишити країну.

"Я впевнений, що з нами зв'яжуться"

Співрозмовник ВВС News Україна після захоплення Кабулу талібами вирішив виїхати разом з родиною, але не знав, до кого звернутися, адже в Афганістані немає посольства України.

"Потім мені розповіли, що з аеропорту вивозять українців. Але було вже дуже пізно, я не міг під'їхати. Біля аеропорту дуже страшно. У мене троє дітей. Їхати туди з українським паспортом - не варіант", - розповів він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жінкам перебувати на вулицях Кабулу з відкритим обличчям стало небезпечно

Родина українця написала заяву до українського МЗС. Їм зателефонували і порадили чекати наступного етапу евакуації. Конкретних дат не назвали.

Українці з розумінням ставляться до цього, адже в такій ситуації опинилися не лише вони.

"Усі чекають, не лише ми. Ті ,в кого є норвезьке, канадське громадянство, усі чекають. Учора (31 серпня - Ред.) не було жодного вильоту", - розказав співрозмовник.

Про те, що відбувається в країні, чоловік дізнається з телебачення та інтернету. Він живе недалеко від аеропорту в Кабулі. "Періодично стріляють. Позавчора сильно стріляли, заледве не до четвертої ранку", - каже українець афганського походження.

У нього немає плану Б. Його родина намагається не виходити з дому. "Я впевнений, що з нами зв'яжуться", - додає він.

Евакуація українців продовжиться

Ще близько 200 українців просять забрати їх з Афганістану, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Також, за його словами, про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни.

Міністр пояснив, що кількість охочих евакуюватися постійно змінюється. "Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з'явилася така можливість", - запевнив міністр, якого цитує hromadske.

У МЗС твердять, що Україна нікого не кине напризволяще і продовжить евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

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Україна організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей різних національностей.

Евакуація за участі українців привернула увагу іноземних ЗМІ. Канадське видання The Globe and Mail написала про рейс 27 серпня, коли Україна забрала загалом 360 своїх (за повідомленнями, 80 людей) та іноземних громадян. Серед них були й пов'язані з Канадою перекладачі та їхні сім'ї - всього 19 людей.

Раніше афганська режисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала з Кабула, також подякувала українцям за порятунок свого життя та своїх родичів.

Тоді як іноземні громадяни дякують Україні за порятунок, в самій Україні на адресу влади лунає і критика за те, що евакуюючи іноземних громадян, країна все ще не повернула додому усіх своїх.