Брак поступок від США і "незручна присутність" Єрмака: ЗМІ про зустріч Зеленського і Байдена

1 година тому

Автор фото, Сайт президента України

У західній пресі обговорюють результати зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом у Білому домі 1 вересня.

Газети наголошують на тому, що український президент є другим європейським лідером, який зустрівся з Байденом в Овальному кабінеті, і бачать у цьому "чіткий сигнал підтримки".

Водночас деякі видання пишуть, що Зеленський не отримав від зустрічі всього, що очікував, адже американський президент не змінив позиції щодо перспектив членства України в НАТО та щодо "Північного потоку 2".

Також преса попереджає про ймовірне загострення безпекової ситуації в Європі через російсько-білоруські військові навчання та можливу угоду про посилену інтеграцію Білорусі та Росії.

Байден не піде на поступки

Зеленський не отримав всього, на що сподівався від зустрічі з Байденом, пише The Washington Post.

На фоні подій в Афганістані "Байден прагне запевнити світ у тому, що США досі є надійним і потужним союзником, і це теза, яку Зеленський охоче сприймає".

Однак "здається, що Байден навряд чи повністю піде на всі поступки, про які просить його Зеленський", додає видання.

Автор фото, Reuters

"Окрім самого факту запрошення до Білого дому, український лідер у першу чергу шукав конкретні запевнення, що підтримка його країни Сполученими Штатами не слабшає", - пише Washington Post.

"Останніми місяцями Зеленський приділяв велику дипломатичну увагу двом напрямкам, які він вважає надважливими для безпеки країни: отримання плану дій щодо членства України в НАТО та запобігання введенню в експлуатацію "Північного потоку 2". В обох напрямках він поки що не досяг результатів."

Газета нагадує слова Байдена про те, що тема потенційного членства України в НАТО поки що закрита через корупцію та інші чинники.

"А будівництво "Північного потоку 2" майже завершено, що, здається, унеможливлює зупинку проєкта", - додає The Washington Post.

Однак українські посадовці кажуть, що продовжуватимуть наполягати на цьому питанні, пише газета.

"Потужний сигнал" та "суперечливі результати"

Стаття The New York Times вийшла під заголовком "Байден запевнив українського лідера у підтримці проти російської агресії".

Американський президент також сказав Зеленському, що хоче відвідати Україну, пише газета.

"Така демонстрація підтримки може бути необхідною. Українці зневірились, дивлячись на хаотичний та несподіваний вихід Америки з Афганістану", - додає видання.

Автор фото, Сайт президента України

За словами американський посадовців, метою зустрічі було показати чітку прихильність до суверенітету України.

Той факт, що Зеленський є лише другим європейським лідером, якого було запрошено до Білого дому, є "потужним сигналом", що Україна залишається пріоритетом для адміністрації.

"Підтримка України є критичною для адміністрації, для якої посилення демократичних норм вдома та за кордоном є ключовою ціллю", - пише газета, цитуючи експертів.

В цілому експерти кажуть, що Байден досяг суперечливих результатів щодо України, пише The New York Times, згадуючи про рішення США зняти санкції проти "Північного потоку 2".

Також США ще не призначили посла в Україні, додає видання.

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В іншій статті The New York Times попереджає про безпекові ризики, перед якими стоїть Україна.

"Очікується, що через менше ніж два тижні Росія та Білорусь підпишуть угоду про поглиблення інтеграції, яка може поставити російські війська на північно-західному кордоні України", - пише газета.

Якщо це станеться, Україна буде майже повністю оточена кордонами, підконтрольними Росії, додає видання.

"Деякі українські аналітики бачать наближення кризи, якій США не надають великого значення, подібно до вразливості уряду Афганістану, що його підтримували США", - пише газета.

Автор фото, Офіс президента України

За словами видання, українські лідери місяцями турбувалися через м'яку реакцію адміністрації Байдена на погіршення безпекової ситуації у Східній Європі.

Питання про надання Україні членства в НАТО не стоїть на порядку денному через небажання провокувати Росію, додає видання. Зараз Україна є партнером з розширеними можливостями НАТО, однак це статус, який не супроводжується жодними гарантіями.

The Wall Street Journal також попереджає про масштабні вересневі російсько-білоруські навчання Захід-2021, які "ще більше підвищать градус конфлікту".

"Незручна присутність" Єрмака

Зеленський поїхав до Вашингтона через більше ніж два роки після однієї з найсумнозвісніших телефонних розмов в історії американської політики, пише британська The Independent.

Видання нагадує про розмову 25 липня 2019 року між Зеленським і тодішнім президентом США Дональдом Трампом, внаслідок якої останньому оголосили імпічмент.

У зв'язку з цим газета пише, що присутність голови офісу президента Андрія Єрмака під час зустрічі президентів була вкрай незручною, про яку не говорили ("elephant in the room" - фразеологізм, що дослівно перекладається як "слон у кімнаті"). Адже саме Єрмак був головним контактом адвоката Трампа, Рудольфа Джуліані, коли той намагався змусити Зеленського приєднатися до кампанії проти Байдена.

Автор фото, Сайт президента України

Незважаючи на це, "адміністрація Байдена не хоче повертатися до минулого", додає видання.

Високопосадовець в адміністрації Байдена "дипломатично" відгукнувся на присутність Єрмака, сказавши журналістам: "Ми дуже охочі почати роботу з командою Зеленського."

"Незадовільний" темп реформ

"Байден значно підсилює підтримку Зеленського", - пише Los Angeles Times в заголовку.

Український президент є лише другим європейським лідером, який зустрівся з Байденом в Овальному кабінеті, і це - "чіткий сигнал, який показує, яким важливим Байден вважає захист України".

Видання згадує про 60 мільйонів доларів безпекової допомоги від США та комерційну угоду на 3 мільярди, яку уклали президенти.

Однак газета нагадує, що допомога Сполучених Штатів залежить від реформ в Україні, і в цьому плані останні два роки були незадовільними, на думку колишнього посла США Джона Гербста.

"Це суперечлива картина, яка не заслуговує на новий великий пакет економічної допомоги", - цитує Гербста газета.

Загалом політика Байдена виявилася більше спрямованою на внутрішні проблеми США, а це бентежить давніх партнерів країни, зокрема й Україну, пише LA Times.

Водночас неназваний високопосадовець США наголосив, що Байден приділяє Україні "стільки ж уваги, як і іншим європейським країнам, якщо не більше".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС