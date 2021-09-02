"США та Україна дружать проти Росії". У Кремлі критикують зустріч Зеленського і Байдена

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прессекретар Путіна (зліва) пообіцяв контрзаходи, якщо Україна піде в НАТО

У Кремлі висловили жаль, що на зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена Росію часто згадували в перемовинах, але частіше в негативному ключі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю каналу "Известия", яке цитують "РИА Новости" та "ТАСС".

"Російська тематика була високо в порядку денному американсько-українських перемовин. На жаль, в основному зі знаком мінус. Простіше кажучи, там йдеться про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати лише жаль", - поскаржився Пєсков.

"Лестить, що наша країна так високо фігурувала в порядку денному цих перемовин, але хотілося б, щоб це було зі знаком плюс", - додав він.

Окремо речник Путіна прокоментував прагнення України до вступу в НАТО, зазначивши, що Росії це зовсім не подобається.

"Потенційно це дуже для нас небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке викличе необхідність ухвалення якихось контрзаходів, щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - заявив Пєсков.

Негативно він оцінив і плани США надати Україні військову допомогу за результатами візиту Зеленського до США, зазначивши, що це може спровокувати непередбачувані дії України в конфлікті на Донбасі.

"Це дуже небезпечно", - заявив речник.