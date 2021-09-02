Хлопчик, якого вивезли з Кабулу, помер у Польщі від отруєння грибами

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Понад 1 000 афганців потрапили до Польщі по тому, як втекли від Талібану

П'ятирічний малюк після евакуації з Кабулу потрапив до центру для біженців під Варшавою. Він збирав гриби у лісі поруч, від яких згодом помер.

Шестирічному брату померлого хлопчика, який також їв гриби і був у критичному стані, вчасно змогли пересадити печінку і врятували життя.

Діти жили у центрі для біженців під Варшавою після того, як їхню родину евакуювали з Афганістану 23 серпня.

Наступного дня вони з'їли грибів і були доправлені до лікарні.

"На жаль, ми не змогли врятувати життя обох хлопчиків", - заявив головний лікар шпиталю Марек Мігдал, підтвердивши смерть п'ятирічного біженця.

За словами лікаря, його мозок був пошкоджений, а тому йому не змогли зробити пересадку печінки, як його братові.

В цій же лікарні допомогли ще одній біженці з Афганістану - 17-річній дівчині, яка також їла гриби. Вона видужала, її вже виписали.

Обставини того, як сталося отруєння, розслідують, - заявили у прокуратурі. Польська преса пише, що афганська родина зібрала гриби в лісі поблизу центру та зварили з них суп.

Місцеві представники влади відкинули припущення ЗМІ, що афганці були змушені збирати та їсти гриби, бо їх не годували.

Евакуйованих забезпечують "триразовим харчуванням", - каже Якуб Дужчак, речник Офісу з питань іноземців, який опікується евакуйованими з Афганістану у Польщі.

Він заявив, що працівники центру для біженців були проінструктовані, що мають застерегти афганців, щоб ті не їли диких грибів.

За інформацією польського уряду, в країні є близько 250 видів грибів, деякі з яких є отруйними.

Афганська родина, з якої походить померлий хлопчик, була серед більш ніж тисячі афганців, евакуйованих з Кабулу польськими військовими, які перебували там в рамках місії НАТО.

Більшість із них опинилися в Польщі, але є й частина людей, яких польські військові вивезли на прохання інших країн чи благодійних організацій. Вони можуть опинитися згодом в інших державах.