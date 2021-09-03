Зеленський порівняв себе з Джобсом
Під час виступу у Стенфордському університеті президент Володимир Зеленський порівняв себе з засновником компанії Apple Стівом Джобсом.
У виступі перед професорами університету він згадав, що колись з командою сидів у невеликому офісі й генерував ідеї, у які не вірив ніхто і про які казали те саме, що часто казали Стіву Джобсу: "Це неможливо".
За його словами, "все можливо" - не лише його особисте кредо, а й символ сучасної України.
"Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного - прекрасного - промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Правда, для цього щонайменше потрібно було стати президентом України", - заявив Зеленський.
Він пригадав, як колись у WhatsApp написав своєму другу, що Україна 30 років не створювала нічого на кшталт першого вертольота, штучного супутника Землі та найбільшого у світі літака.
"Ми дуже мріяли це змінити. Виявляється, єдиним варіантом для цього було стати президентом і привести до влади інших, нових людей", - сказав Володимир Зеленський.
Він зазначив, що всередині творіння Стіва Джобса в iPhone є "наше українське творіння - держава у смартфоні".
"І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуватися іншими цифровими документами… Україна стала першою державою у світі, що має цифровий паспорт", - заявив він.
Політик розповів, що мета на найближчі роки - 100% державних послуг онлайн, а в майбутньому - щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в інтернеті.
Раніше у США Зеленський зустрівся з керівниками NASA та Apple, а також з американським президентом Джо Байденом.
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