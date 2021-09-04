Дівчинка, що боялася уколів. Елізабет Голмс хотіла змінити світ, а тепер її судитимуть за шахрайство

Кирило Белянінов

ВВС, Вашингтон

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Свою компанію Елізабет Голмс в суді вже програла. Попереду - боротьба за особисту свободу

Засновниці компанії Theranos Елізабет Голмс, яку сім років тому визнали наймолодшою жінкою-мільярдером у світі, загрожує до 20 років в'язниці за звинуваченнями в шахрайстві та обмані інвесторів.

Її компанія розробляла універсальний прилад для діагностики захворювань, але після багаторічних очікувань виявилося, що це - лише гарна обгортка.

31 серпня у федеральному суді Каліфорнії почався розгляд справи Елізабет Голмс та її партнера Рамеша Балвані. Суд переносили вже чотири рази: тричі через пандемію коронавірусу, а потім через вагітність Голмс. За прогнозами, процес триватиме близько трьох місяців.

37-річній Елізабет Голмс, яку на початку 2010-х називали "Стівом Джобсом у спідниці", загрожує до 20 років в'язниці.

Де-факто її бізнес скінчився у 2015-му після серії статей журналіста The Wall Street Journal Джона Каррейру. Він розслідував діяльність Theranos впродовж кількох років та зміг довести, що компанія в умовах надзвичайної закритості та жорсткості щодо до своїх працівників розробляє пшик.

У 2018-му Каррейру написав книгу "Погана кров" про діяльність Theranos, вона стала бестселером. Документальний фільм на її основі зняв канал HBO. У виробництві й художній фільм про історію Theranos, Елізабет Голмс там зіграє зірка "Голодних ігор" й лауреатка "Оскара" Дженніфер Лоуренс.

Айпод для медицини

Голмс виросла у столичному Вашингтоні в родині федерального посадовця й працівниці Конгресу США і, згідно з її офіційною біографією, з раннього дитинства мріяла "змінити світ". "Все, чого я дійсно хочу, це відкрити щось нове", - написала вона у листі своєму батьку в дев'ять років.

Елізабет Голмс з відзнакою закінчила школу, вступила до престижного Стенфордського університету, але в 19 років залишила його. У 2003 році вона заснувала стартап під назвою Theranos (тут поєднані слова "терапія" і "діагностика"). Її ідея була вкрай амбітною: створити прилад, що лише за однією краплею крові ставитиме широкий спектр діагнозів.

Річ у тім, що за словами самої Голмс, вона дуже боялася щеплень та шприців, тому й поставила завдання: діагностувати хвороби за краплею крові з пальця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голмс завжди підкреслювала, що її рольова модель - засновник Apple Стів Джобс

Голмс ніколи не приховувала, що вважає засновника Apple Стіва Джобса своїм кумиром. Систему "Едісон", яку розробляла Theranos, вона називала "айподом в медицині". І стверджувала, що незабаром цей апарат з'явиться в кожному будинку.

У 2007-му вона запросила на роботу до Theranos кількох працівників компанії Джобса, доручивши їм розробити дизайн апарату для аналізу крові. Згідно з планами Голмс, цей прилад повинен мати сенсорний екран, що нагадує iPhone, а для розробки його корпусу вона запросила відомого у Кремнієвій долині фахівця з промислового дизайну Іва Бехара.

Про компанію вже на повну силу говорили на ринку; Голмс повністю змінила імідж. Вона почала носити чорні водолазки, в яких часто з'являвся на публіці Стів Джобс, та вузькі чорні штани.

У своїх інтерв'ю вона стверджувала, що розроблена нею система аналізів дозволяє на ранніх стадіях виявити ВІЛ-інфекцію та різні форми раку.

У 2013 році Голмс підписала контракти про встановлення приладів "Едісон" у мережах аптек Walgreens та супермаркетів Safeway у США. А під час перемовин з їхніми власниками вона вперше серйозно відступила від істини, стверджуючи, що системою діагностики вже користуються в армії Сполучених Штатів, тоді як з нею там просто ознайомилися. А також що унікальна розробка дозволить діагностувати смертельні захворювання ще до того, як це змогли б зробити лікарі - доказів цього у Голмс теж не було.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Презентації Theranos відвідували найвпливовіші люди Америки

"Ми створимо світ, в якому більше ніхто не прощатиметься надто рано", - казала тоді вона.

Президенти, держсекретарі та мільярди

Довгі списки інвесторів Theranos лише за кілька років поповнили медіамагнат Руперт Мердок, експрезидент США Білл Клінтон та Бетсі Девос, майбутній міністр освіти в кабінеті Дональда Трампа.

До ради директорів компанії увійшли колишні держсекретарі США Джордж Шульц та Генрі Кіссінджер, а також генерал Джеймс Меттіс, що очолив при президенті Трампі Пентагон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експрезидент США Білл Клінтон був одним з інвесторів Theranos

Родина Девос інвестувала в компанію 100 млн доларів, а загальна сума інвестицій тоді перевищила 900 млн.

У 2009-му Theranos очолив бізнесмен Рамеш Балвані. Як пізніше стало відомо, Голмс мала з ним інтимні стосунки, але про це інвесторам не повідомили.

Після підписання контрактів з Walgreens та Safeway капіталізація стартапу сягнула 9 млрд доларів. Голмс стала наймолодшою в історії жінкою, що самостійно заробила понад 1 млрд доларів. Її фото були на обкладинках провідних бізнес-видань США - в журналах Forbes і Fortune. Журнал Time додав її до списку 100 найвпливовіших людей в Сполучених Штатах.

Кров і нерви

Журналіст The Wall Street Journal Джон Каррейру вивчав діяльність Theranos ще з 2000-х років. Спочатку з цікавістю, а потім з дедалі більшим подивом, як він пізніше писав у своїй книзі "Погана кров" (у назві обігрується слоган Theranos - True blood - справжня або рідна кров).

З розмов з колишніми та нинішніми працівниками (деякі з них так боялися, що зустрічі організовували на дуже високому рівні конспірації) Каррейру з'ясовував, що ключових працівників у Theranos залякували, ними маніпулювали й напряму погрожували, змушували йти на фальсифікацію. Їх звільняли - і розривали контракт на таких умовах, що будь-який розголос розорив би їх.

Але найголовніше - у Theranos нічого не виходило. Однією краплі крові було критично мало для правильного діагнозу. Результатами досліджень маніпулювали, в документах для інвесторів збільшувалась кількість відверто хибної інформації.

23 травня 2013 року в своєму будинку наклав на себе руки 67-річний біохімік Йан Гіббонс - основний розробник технології Theranos. Наступного дня він мав виступати в суді - захищаючи свою технології від перших позивачів.

Кінець Theranos

Згідно з розслідуванням The Wall Street Journal, опублікованим восени 2015 року, розробки компанії Theranos надавали хибні результати, що призводили до масових помилкових діагнозів. У пацієнтів помилково діагностували, зокрема ВІЛ і рак. Далі були нові судові позови.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одним з політиків, що дуже зацікавилися технологіями Theranos, був і Джо Байден, тоді - віцепрезидент США

Одним з джерел видання став онук колишнього держсекретаря США Джорджа Шульца, Тайлер Шульц, що входив до ради директорів компанії - це він першим заявив, що технологія, запропонована Theranos, просто не працює.

У листопаді 2016-го мережа супермаркетів Walgreens подала позов проти Theranos, звинувативши компанію в порушенні умов контракту, та вимагаючи повернути 140 млн доларів інвестицій. У 2017 році процес закінчився мировою угодою, за якою Голмс мала виплатити близько 30 млн доларів.

У березні 2018 року Елізабет Голмс оголосила про закриття компанії й домоглася мирової угоди з федеральною комісією з цінних паперів США (SEC). Це коштувало їй 500 тис. доларів і десятирічної заборони на керівні посади в публічних компаніях.

Але вже влітку 2018-го прокуратура Північного округу штату Каліфорнія після власного розслідування діяльності Theranos висунула звинувачення в шахрайстві Голмс та її партнеру Балвані.

До цього часу пара вже розлучилася, і обидва добровільно здалися ФБР. Їх відпустили під заставу.

Голмс та Балвані не визнають свою провину, і, як стверджують джерела агентства Bloomberg, Голмс має намір заявити під час суду, що до шахрайства її схилив Балвані за допомогою морального і навіть фізичного тиску.