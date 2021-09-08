Напади 11 вересня у США: що сталося у цей день

Патрік Джексон

BBC News

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У вівторок, 11 вересня 2001 року, нападники-смертники захопили американські пасажирські літаки і врізалися у два хмарочоси Нью-Йорка, вбивши тисячі людей.

Цей напад залишається однією з найтравматичніших подій століття не тільки для американців, а й для всього світу.

Які були цілі?

Чотири літаки, що летіли над східною частиною США, одночасно захопили невеликі групи викрадачів.

Після цього їх використали як гігантські керовані ракети, щоб врізатися у будівлі в Нью-Йорку та Вашингтоні.

Два літаки влучили у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Перший врізався у Північну вежу о 08:46 за східним часом (13:46 за Гринвічем). Другий - у Південну вежу о 09:03.

Будівлі загорілися, люди на верхніх поверхах потрапили в пастку, а місто огорнув дим. Менш ніж за дві години обидві 110-поверхові вежі обвалилися, огорнуті величезними хмарами пилу.

О 09:37 третій літак зруйнував західний фасад Пентагону - гігантського штабу американських військових неподалік від столиці країни Вашингтона.

Четвертий літак розбився в полі в Пенсильванії о 10:03 після того, як його пасажири почали чинити опір. Вважають, що викрадачі мали намір атакувати будівлю Капітолію у Вашингтоні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нью-Йорк, 11 вересня 2001 року

Скільки людей загинуло?

Загалом загинули 2977 людей (не враховуючи 19 викрадачів), більшість із них у Нью-Йорку:

Усі 246 пасажирів та екіпаж на борту чотирьох літаків

У вежах-близнюках загинули 2 606 - одразу або пізніше від травм

У Пентагоні загинули 125 людей

Наймолодшою ​​жертвою стала дворічна Крістін Лі Генсон, яка загинула на одному з літаків разом зі своїми батьками Пітером та Сью.

Найстаршим був 82-річний Роберт Нортон, який перебував в іншому літаку зі своєю дружиною Жаклін. Вони летіли на весілля.

Приблизно 17 400 людей перебували у вежах, коли врізався перший літак. Над зоною удару в Північній вежі не вижив ніхто, але 18 людям вдалося втекти з поверхів над зоною удару в Південній вежі.

Серед загиблих - громадяни 77 різних країн. Нью-Йорк втратив 441 співробітника екстрених служб.

Тисячі людей були поранені або пізніше перенесли захворювання, пов'язані з атаками, - зокрема пожежники, які працювали у токсичних уламках.

Автор фото, Getty Images

Ким були нападники?

Напади з Афганістану планувала ісламістська екстремістська мережа під назвою "Аль-Каїда". Її очолював Осама бен Ладен.

"Аль-Каїда" звинувачувала США та їхніх союзників у конфліктах у мусульманському світі.

Викрадення літаків скоїли 19 людей - три групи по п'ять людей та одна з чотирьох (на літаку, який розбився в Пенсильванії).

Кожна група включала людей, які пройшли навчання пілотів у США.

П'ятнадцять викрадачів були саудівцями, як і сам бен Ладен. Двоє були з Об'єднаних Арабських Еміратів, один - з Єгипту, а один - з Лівану.

Як відреагували США?

Менш ніж через місяць після нападів президент Джордж Буш очолив вторгнення в Афганістан - за підтримки міжнародної коаліції - з метою викорінення "Аль-Каїди" та полювання на бен Ладена.

Однак лише у 2011 році війська США нарешті знайшли та вбили бен Ладена у сусідньому Пакистані.

Імовірного планувальника нападів 11 вересня, Халіда Шейха Мохаммада, арештували у Пакистані у 2003 році. Відтоді його утримують під вартою США у Гуантанамо, де він досі чекає суду.

"Аль-Каїда" досі існує. Найсильнішою вона є в Африці на південь від Сахари, але навіть зараз має членів і в Афганістані.

Цього року американські війська покинули Афганістан через майже 20 років, і багато хто побоюється, що ісламістська мережа може повернутися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експозиція в музеї Нью-Йорка

Спадок 11 вересня

Після подій 11 вересня у всьому світі посилили безпеку авіаперельотів.

У США створили Адміністрацію безпеки транспорту для посилення безпеки в аеропортах та на літаках.

На прибирання "Ground Zero" - місця падіння веж-близнюків - знадобилося понад вісім місяців.

Зараз на цьому місці розміщені меморіал та музей, а також нові будівлі, які мають інший дизайн.

Реконструкція Пентагону зайняла трохи менше року, а співробітники повернулися до своїх офісів до серпня 2002 року.