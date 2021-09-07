Чому в Україні руйнуються костели і як врятувати польський спадок

1 година тому

На відновлення постраждалого від пожежі костелу святого Миколая у Києві за лічені дні зібрали понад 20 млн грн. Пожежа, яка сталася 3 вересня, вщент зруйнувала унікальний орган.

Подія привернула увагу до стану стародавніх католицьких храмів, які збереглися на правобережній Україні. Більшість з них - у напівзруйнованому стані.

Ми поговорили з краєзнавицею Іриною Пустинніковою, яка роками досліджує стародавню архітектуру. Вона розповіла про головні причини, чому руйнуються костели України.