"Коли орган горить, він плаче як дитя". Історія органу Миколаївського костелу
- Вікторія Приседська
- BBC News Україна
3 вересня пожежа у костелі Святого Миколая у Києві знищила безцінний орган, встановлений рівно 40 років тому.
Сам костел збудований на початку XX століття, у радянські часи тут були господарські споруди і він занепадав, а оригінальний орган знищили. Але в кінці 1970-х років тут розмістили будинок органної і камерної музики.
Чим унікальний цей інструмент, як починалась його історія та яка мелодія пролунала на ньому вперше?
BBC News Україна поговорила з заслуженою музичною діячкою України Ольгою Дмитренко, яка була головною органісткою Національного будинку органної і камерної музики у Миколаївському костелів 1980-2004 роках.
Коли грає органіст, музиканта не видно. Ми бачимо лише орган, неймовірно гарний інструмент, який повторює обриси храму.
Це - храм у храмі. Його звуки - диво, вони відштовхуються від купола й виникають наче самі по собі без участі людини.
Звучання труб органу підсилює весь простір храму або приміщення, де він стоїть, разом із людьми в ньому. Навіть те, як одягнені слухачі, впливає на акустику, якщо вони у легкому одязі, орган лунає одним чином, у зимовому - вже інакше.
У католицьких храмах орган зазвичай встановлюють під куполом або на хорах і його звуки линуть згори, наче це - голос Бога.
Перш ніж замовити орган, Арсеній Миколайович Котляревський, засновник і перший художній керівник тоді Республіканського будинку органної музики, попросив флейтистів та інших музикантів зіграти у різних частинах храму.
Найкраще музика лунала згори. Якби орган стояв на балконі, його звучання було би багатшим і яскравішим.
Але це були часи, коли навіть слово "Господи" у назві хоралів намагалися не вимовляти. А тому й елемент дива, притаманний органу, також намагалися усунути.
Глядачі мали бачити, як виходить артист, як він сідає за інструмент, відтворює нотний текст, і орган звучить. Саме тому орган й встановили на місці вівтаря, а не нагорі.
Оригінальний орган Костелу Святого Миколая, який стояв на хорах, не вцілив, від нього нічого не залишилося.
Але чому попри антирелігійну пропаганду орган все ж таки вирішили встановити у храмі?
Орган і костел мають і духовний зв'язок, й акустичний. Орган лунає у храмі набагато краще, ніж в інших приміщеннях. А звуки органу - це дійсно божественний голос. Коли він грає ніжно, це - наче вселенська туга, а коли гучноголосо - ніби провіщає катастрофу.
Костел без органу - порожній, а орган без оздоблення католицького костелу - просто музейний експонат. Арсеній Миколайович Котляревський це чудово розумів.
Встигнути до Олімпіади
Будинок органної і камерної музики планували відкрити до Літніх Олімпійських ігор 1980 року. Але не встигли й відкрили до XXVI з'їзду партії у лютому 1981-го.
Приміщення храму потребувало значної реставрації. Зведений під керівництвом Владислава Городецького римо-католицький костел освятили у 1909 році, а вже з 1917-го його зачинили.
У 1930-ті роки його використовували під склади, а потім у ньому був розташований Київський обласний архів.
Архів сирів і горів - будівля костелу завжди страждала від близькості ґрунтових вод.
Коли перед початком реставрації ми увійшли всередину, костел був захаращений і чорний від плісняви.
У нижній частині храму велися розкопки, де виявили статую архангела Гавриїла, встановлену потім на балконі над входом храму.
Котляревський багато вивчав архівні матеріали, щоб відновити костел у його первісному вигляді.
Орган замовили у відомого тоді виробника - чеської фірми Rieger-Kloss, більшість органів тоді замовляли або у них, або в німецькій компанії Sauer.
Поява органу у Київському костелі стала своєрідним відродженням органобудівництва на наших землях і незабаром органи Rieger-Kloss з'явилися у багатьох містах України.
Саме встановлення органу - це окрема дивовижна історія. Спочатку представники фірми зустрічаються із замовником - керівником концертної зали.
Вони оглядають приміщення, топають, плескають - тобто вивчають його акустику й вирішують, якого розміру буде інструмент, скільки в ньому буде труб, які будуть регістри, тембри.
Потім вони повертаються до себе й виробляють усі деталі органу. Вони збирають його, щоби випробувати звучання, а потім знову розбирають. Орган транспортують у величезних фурах.
І ось нарешті він прибув до Києва з тодішньої Чехословаччини. Але майстри дуже здивувалися, коли побачили стан костелу. Вони не звикли працювати у бруді та пилу, а тут реставрація йде повним ходом.
Робітники, які займалися відновленням храму, журилися, що грибок нікуди не дінеться, його треба витравити, будівлю добре провітрити і лише потім проводити ремонтні роботи. Але часу на це не було, з відкриттям поспішали.
Органних майстрів ледь умовили залишитися. Орган закрили захисною плівкою - у першій половині дня працювали реставратори, а потім починали свою роботу органні майстри.
Їх була зовсім невеличка команда, але кожен відповідав за свою частину - хтось за столярку, хтось за труби, а хтось за електрику.
Коли причиною пожежі назвали коротке замикання всередині органу, багато хто здивувався.
Так, орган - дійсно духовий інструмент, тобто у ньому звучить повітря, але повітря у труби подає величезний мотор (раніше це робили вручну за допомогою міхів).
І храм ожив
Я впевнена, що храм і концертна зала можуть співіснувати. На Заході органні концерти і фестивалі проводять у діючих католицьких і лютеранських храмах.
Коли у Миколаївському костелі заграв орган, храм ожив. Я пам'ятаю, як зимовим вечором його вікна засвітилися, падав сніг і люди заходили у костел послухати музику.
Одним із перших творів, виконаних на органі у костелі Святого Миколая, була "Ода музиці" української композиторки Лесі Дичко.
Створення органу - не фабричне, не конвеєрне виробництво, а тому кожен інструмент - унікальний, як живий організм.
Орган потребує регулярного й складного догляду. Це тонкий інструмент, якому потрібна турбота й підтримка.
Я грала й була знайома з багатьма органами в Україні та Європі, встановленими й у костелах, й у концертних залах.
Мушу сказати, що у концертних залах за інструментом зазвичай краще доглядають, адже там є спеціально навчена для цього людина, а у костелах, на превеликий жаль, органи часто у занедбаному стані.
Є різні органи, на одних виконують переважно твори бароко, на інших - композиторів-романтиків, у них дещо інший набір голосів, більш вишуканий тембр.
Орган у Миколаївському костелі мав 55 регістрів, на ньому гарно звучав і Бах, і романтики, й сучасні твори.
У 2001 році його голос пролунав для папи Іоанна Павла II під час візиту до Києва.
Костел переживав важкі часи у 1990-ті. Тоді змінилося керівництво Будинку органної музики, прийшли люди досить далекі від мистецтва.
У нижній частині храму зробили бар, де грала "легка музичка" й відкрили відеосалон з бойовиками й трилерами.
Наразі активно збирають гроші для відновлення костелу, але чи підуть вони й на новий орган?
Самому храму пожежа не завдала дуже великої шкоди. Насправді він вже страждав значно більше, від метро, від сирості й грибку, він давно потребував серйозного ремонту.
Цікаво, що сам вівтар, престол, уцілів, навіть тканина на ньому не згоріла. А орган - це жахливе видовище. Він не підлягає реставрації.
Комусь здається, що можливо це Бог поставив крапку, і тепер почнеться нове життя. А може це зовсім і не крапка, а маленька кома, й Бог дивиться на те, що буде далі, що робитимуть чиновники, артисти, парафіяни, священники. Чи вчинять люди гідно?
Мене іноді запитують, що важливіше - орган і музика чи богослужіння, проповідь. Так не можна ставити питання. Орган і костел - це єдиний організм.
Я була у костелі після пожежі. Враження - дуже важкі, я не могла спати після цього. Цей орган - моя молодість, він як живий.
Якось Арсеній Миколайович згадував часи, коли боролися з церквою і палили органи. Він сказав тоді, що органи плакали як діти. Повітря потрапляє у труби і видає звук, що нагадує дитячий плач.
Але він ніяк не міг передбачити, що орган Будинку камерної музики, його випестуване дитя зазнає такої ж долі.
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