Що таке янгжизм і як він впливає на ринок праці

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Вікова дискримінація під час працевлаштування стосується не тільки людей старшого віку.

У 22 роки Прісцилла Бонзі закінчила стажування в посольстві у Вашингтоні, США. Вона подала заявку на роботу і не отримала її, що може здатися цілком нормальним.

Однак, коли вона запитала, чому її не обрали, відповідь її дуже стурбувала: "Вони сказали мені, що я занадто молода для цієї роботи".

"Я не очікувала, що мій вік стане причиною такого рішення", - розповіла Прісцилла ВВС.

Зараз вона працює у Нью-Йорку консультанткою в міжнародній юридичній фірмі, й цей неприємний досвід давно позаду. Однак багато молодих людей стикаються з подібними ситуаціями.

Так сталося із 19-річною студенткою коледжу Надірою Хусейн на роботі в Лондоні.

"Коли я розмовляв зі своїми колегами, вони були шоковані, коли дізнавалися про мій вік, іноді вони применшували те, чого я досягла, або ставились до мене так, ніби я молодша, хоча я вже доросла людина", - каже Надіра.

"Я відчувала, що вони поводилися зі мною як з маленькою дівчинкою. Їм було важко сприймати мене серйозно", - пояснює вона.

Ця дискримінаційна практика, відома як "янгжизм", здається, зараз більш поширена, ніж у минулому - принаймні у розвинених країнах.

Довести, що дискримінація дійсно існує

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Експерти стверджують, що від "янгжизму" більше страждають жінки, ніж чоловіки

Хоча важко бути впевненим, що вам не дали роботу саме через занадто молодий вік, до такого висновку можна дійти, якщо немає вагомих причин для відмови.

Елізабет Гоутон, консультантка з розвитку кар'єри, яка спеціалізується на консультуванні людей у ​​віці до 35 років у різних куточках світу, каже, що багато її клієнтів часто порушують цю проблему.

"Якщо у вас є всі навички, необхідні для виконання роботи, і ви можете показати, що ви застосовували їх на практиці, і все ж вам говорять, що у вас недостатньо досвіду, я б сказала, що це рішення, ухвалене через ваш вік, а не через те, що ви дійсно вмієте робити - якщо вам не нададуть підстав і конкретних прикладів, чому ви не підходите", - каже вона.

Але у віковому питанні є ще один елемент: гендерна дискримінація.

"Я б сказала, що жінок це стосується більше, ніж чоловіків", - говорить пані Гоутон.

Одна з речей, яка перешкоджає найму молодих жінок - це те, що вони, ймовірно, колись захочуть мати дітей.

Вона стверджує, що така імовірність діє як неусвідомлена упередженість роботодавців.

"Більш прийнятна" практика

Автор фото, Getty Images

Хоча дискримінація за віком традиційно зачіпає людей старшого віку, протилежна тенденція щодо молодих людей часто є більш прийнятною практикою, каже Лорен Ріклін, консультантка, яка співпрацює з компаніями задля створення більш інклюзивного робочого середовища.

"Це тема, про яку недостатньо говорять", - каже пані Ріклін. І оскільки це може видаватися проблемою, якої не існує, боротися з нею стає ще складніше.

Хоча у різних поколіннях завжди існував певний рівень упередженості щодо молодших, експертка вважає, що ця практика зараз більш поширена, ніж раніше.

Однією з причин, які можуть пояснити цей феномен, є те, що нові покоління виховувалися зовсім інакше, ніж у попередні десятиліття.

Наприклад, молоде покоління мають більше простору для участі у прийнятті сімейних рішень та у виборі власного життя.

Значними чинниками також є роль технологій у дитинстві та зміни у школі та освіті.

Пані Ріклін стверджує, що одна з найбільших історичних змін, що відбулися внаслідок цього нового виховання, полягає в тому, що більше увага приділяється інтеграції між роботою та іншими сферами життя.

"Не дозволяйте цьому вплинути на вашу впевненість"

Автор фото, Getty Images

Молоді люди набагато більше, ніж інші покоління, намагаються віднайти баланс між роботою та особистим життям, щоб зробити його ціліснішим і здоровішим.

У цьому сенсі, додає вона, "найбільший внесок, який молодь робить на робочому місці, - це фундаментальний зсув пріоритетів".

Але в очах деяких роботодавців той факт, що молоді люди не бажають "жертвувати всім" заради роботи - це не найкраща характеристика.

Останні дослідження, проведені серед 6 000 людей у США та Британії, стверджують, що вікова дискримінація сьогодні впливає на молодь більше, ніж на старших людей.

"Люди сьогодні дивляться на молодих людей одночасно у позитивному та негативному світлі", - пояснює Майкл Норт, професор менеджменту Школи бізнесу Нью-Йоркського університету та один з авторів дослідження.

Серед позитивів - те, що нове покоління має більше навичок для вирішення завдань. Їх вважають амбітнішими, розумнішими, крутішими, технологічнішими.

Автор фото, Getty Images

Але інша сторона медалі полягає в тому, що їх сприймають як невдячних, нешанобливих або наївно-радикальних.

Пан Норт вважає, що ставлення до молодих людей дещо охололо.

"Люди різного віку більш негативно ставляться до сучасної молоді, ніж до попередніх поколінь", - зазначає він.

Експерти пропонують молодим претендентам на роботу чітко підкреслювати те, що вони зробили, зміщувати акцент співбесіди туди, де вони можуть продемонструвати цей досвід.

"Якщо у вас є досвід, не дозволяйте дискримінації впливати на вашу впевненість у собі", - саме це вважає найголовнішим Елізабет Гоутон.