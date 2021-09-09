Вакцинація від ковід. Що далі?

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Reuters

"Робити третє щеплення від Covid-19 - це ніби дати рятувальний жилет тим, хто його вже має, а решту залишити тонути".

Такою метафорою директор програми надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Райан описав ситуацію щодо третьої дози вакцини від Covid-19.

У світі тривають запеклі дискусії про додаткове щеплення - потрібне воно чи ні. Результати попередніх досліджень вчених свідчать про значне збільшення захисту саме завдяки третій дозі.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я закликають зосередитися на вакцинації нещеплених людей.

То чи потрібна ще одна доза, які шанси на неї мають українці, а також як діяти, коли закінчиться термін дії ковід-сертифікату - розбиралась ВВС News Україна.

Чи потрібна третя доза?

Вчені відмічають певне послаблення захисту від коронавірусу у людей вакцинованих двома дозами.

За попередніми даними, після третьої дози захист значно зростає.

У рамках дослідження ZOE Covid Study, яке триває у Великій Британії, вчені проаналізували результати вакцинації понад мільйона людей двома дозами Pfizer та AstraZeneca.

За висновками дослідників, через місяць після другої дози Pfizer захист від Covid-19 становив 88%, а через п'ять-шість місяців - вже до 74%.

Для вакцини AstraZeneca рівень захисту знизився з 77% до 67% через чотири-п'ять місяців.

Професор Тім Спектор, який очолює дослідження ZOE Covid Study, вважає, що у Британії, де щеплення почали у грудні 2020 року, захист може знизитися до 50% до зими 2021 року. У такому разі, вважає вчений, додаткові дози вакцин потрібні.

Професорка Анат Екка Зохар, яка очолює дослідження впливу третьої дози в Ізраїлі, вважає, що бустерний укол ще більше захищає від тяжкого перебігу захворювання. Вона назвала третю дозу "рішенням для стримування нового спалаху хвороби".

Ще в липні в Ізраїлі почали робити третє щеплення людям, старше 60 років. Зараз додатковий раз щеплюють людей віком 40+.

Третю дозу щеплення почали робити і у Великій Британії, але тільки людям з дуже ослабленим імунітетом. Наприклад, тим, хто хворіє на рак, людям з ВІЛ, та пацієнтам після трансплантації. Ще одну дозу там радять вводити через 8 тижнів після другої.

Посилаючись на досвід Ізраїлю, запровадити третю дозу, як частину повної вакцинації від ковіду, планують і у США. За словами головного радника Джо Байдена з охорони здоров'я доктор Ентоні Фаучі, три дози мРНК вакцин є більш правильним рішенням, що збільшує захист від інфекції.

Робити бустерні дози людям з груп ризику планують в Австрії, Франції, Угорщині, Ірландії та Сербії.

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Що кажуть у ВООЗ?

Відкласти третє щеплення заради тих, хто ще не отримав жодного, закликають у ВООЗ.

Бустерна доза для повністю вакцинованих людей позбавляє шансу на захист для невакцинованих, вважають у всесвітній організації.

"Коли ми маємо ситуацію, де мільярди людей ще не отримали жодної дози, сконцентруватися потрібно саме на них", - заявили у ВООЗ.

Спочатку там закликали почекати з третьою дозою принаймні до кінця вересня, поки щонайменше 10% населення у кожній країні не будуть повністю щеплені. 8 вересня керівник ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив про мораторій на бустерні дози до 2022 року.

"Я не буду мовчати, коли держави, що контролюють світові поставки вакцин, думають, що бідні країни повинні задовольнятись лише залишками", - заявив пан Гебреісус.

За даними ВООЗ, лише 20% людей у країнах з низьким рівнем доходу отримали першу дозу вакцини, коли у країнах з високим рівнем цей показник - 80%.

Водночас в організації кажуть, що бустерну дозу потрібно робити у випадках, коли люди дуже цього потребують. Наприклад, коли йдеться про ослаблений імунітет внаслідок хвороб.

"Третя доза вакцин не для сильних і здорових", - заявили у ВООЗ.

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А що Україна?

"У нас дуже чітка позиція - жодної бустерної дози, коли у нас невакциновані стільки людей", - різко говорить про ймовірність додаткового щеплення українців очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Станом на 8 вересня, в Україні повністю вакциновані двома дозами лише 10% населення - це 4,4 млн людей. Понад 5,6 млн отримали одну дозу.

За даними МОЗ, двома дозами щеплено 57% медиків і лише 30% освітян. Люди старшого віку, які найбільше ризикують тяжко хворіти і померти внаслідок Covid-19, досі найменш вакциновані серед усіх вікових груп.

Наразі швидкість вакцинації в Україні становить приблизно 3,5 млн доз на місяць. Хоча, за статистикою, все менше людей приходить на перше щеплення.

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В Україну доставили вже понад 20 млн доз вакцин різних виробників. Ще 25 млн обіцяють привезти до кінця року. Такої кількості доз мало б вистачити на щеплення більшості дорослого населення, але не на бустерні дози.

І міністр охорони здоров'я, і головний санітарний лікар дуже обережні у свої прогнозах, що буде з вакцинацією далі.

За словами пана Ляшка, наразі Україна розглядає два варіанти. Перший - це третя доза, коли, можливо, більше не потрібно буде вакцинуватися. Друга - це курс повторного щеплення орієнтовно через рік. Але обидва ці варіанти стануть можливі, коли повний курс щеплення отримає більшість населення.

У рішенні щодо бустерної дози й ревакцинації Україна буде орієнтуватися на рекомендації ВООЗ.

"Чекаємо закінчення клінічних досліджень від виробників вакцин і на рішення ВООЗ. Ще немає доказової бази, що бустерна доза настільки ефективна, що вона перевищує ефект від повторної вакцинації", - говорить пан Ляшко.

Автор фото, unian Підпис до фото, Бустерну дозу українцям робити поки не будуть - Ляшко

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наприкінці вересня Україна очікує отримати від виробників нові дані щодо ефективності бустерної дози. Стратегію ревакцинації будуть розглядати ще пізніше. І поки бустерну дозу нікому в Україні робити не планують.

На питання про те, чи можна буде під час ревакцинації міняти вакцину, чітких рекомендацій ще немає, говорить пан Кузін.

Сертифікат на пів року. Що далі?

Багато українців завантажили собі електронні ковід-сертифікати про повний курс щеплення. Але термін дії таких сертифікатів становить лише пів року.

Для тих, хто щепився ще навесні, цей документ стане недійним вже дуже скоро.

Коли у міністра запитали, що робити з такими сертифікатами, чи для їхнього продовження потрібна третя доза, він відповів, що у цьому питанні Україні буде орієнтуватися на рішення ЄС.

"Українські сертифікати розробили за прикладом європейських, а там поставили термін дії шість місяців. Будем дивитися, що вони вирішать. У ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців", - заявив пан Ляшко.