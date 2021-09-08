У Росії загинув міністр надзвичайних ситуацій Зінічев. Чим він відомий

38 хвилин(и) тому

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Керівник МНС Росії Євген Зінічев загинув на навчаннях у Норильську. Про це повідомили в середу в міністерстві, передають російські ЗМІ.

"З великим сумом повідомляємо, що під час виконання службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - сказали у відомстві.

Російські ЗМІ повідомляють, що Зінічев загинув під час відомчої зйомки. Він начебто намагався втримати оператора, який послизнувся біля краю урвища. В результаті впав і загинув і Зінічев, і оператор.

Зінічев очолював міністерство з 2018 року. Йому було 55 років.

Він багато років займав найвищі посади у російських спецслужбах та керівництві ФСБ Росії.

З жовтня 2016 року по травень 2018 року був заступником директора Федеральної служби безпеки РФ Олександра Бортнікова.