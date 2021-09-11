ФБР знало організатора терактів 11 вересня. Чому його не зупинили

Гордон Корера, Стів Свонн

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мохаммед у суді у 2012 році

Чоловік, який, як вважають, спланував теракти 11 вересня у США, наразі очікує суду. Але чи можна було зупинити його два десятиліття тому?

"Це був мій хлопець".

Френк Пеллегріно сидів у готельному номері в Малайзії, коли побачив по телевізору, як літаки врізаються у вежі. Його перша думка була: "Боже мій, це має бути Халід Шейх Мохаммед".

Мішень і амбіції збігалися. І Пеллегріно був чи не єдиною людиною, яка це знала.

Колишній спецслужбовець ФБР переслідував Мохаммеда майже три десятиліття, однак ідейний натхненник найкривавіших терактів в історії тільки тепер постане перед судом.

Як зазначив BBC адвокат Мохаммеда, до завершення справи може минути ще 20 років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Джордж Буш із пожежниками, які розчищають уламки через кілька днів після терактів

З терактами 11 вересня насамперед пов'язують тодішнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена.

Але насправді "головним архітектором" терактів був Мохаммед - або "ХШМ", як його називали. Так зазначила Комісія з розслідування нападів 11 вересня. Саме він розробив цей план і відніс його до "Аль-Каїди".

Він народився у Кувейті, навчався в Америці до війни в Афганістані у 1980-х. За роки до нападів 11 вересня агент ФБР Френк Пеллегріно почав стежити за джихадистом.

ФБР призначило Пеллегріно розслідувати вибухи у Всесвітньому торговому центрі у 1993 році (тоді вантажівка вибухнула у підземному гаражі Північної вежі, шість людей загинуло).

Саме тоді ім'я Мохаммеда вперше привернуло увагу американської влади, тому що він здійснив грошовий переказ одній із причетних осіб. Агент ФБР усвідомив масштаби амбіцій Мохаммеда у 1995 році, коли його ім'я пов'язували із планом підірвати кілька авіалайнерів над Тихим океаном.

У середині 1990-х років Пеллегріно майже знайшов свою ціль, відстеживши терориста до Катару.

Разом із командою Пеллегріно вирушив до Оману, звідки планував перелетіти до Катару й заарештувати Мохаммеда. Літак був готовий, щоби перевезти підозрюваного до США. Але план зустрів опір місцевих американських дипломатів.

Пеллегріно приїхав до Катару і повідомив послу та іншим чиновникам посольства, що Мохаммеда обвинувачують у спробі підриву авіалайнерами. Але, як каже Пеллегріно, вони не хотіли неприємностей у країні.

"Я думаю, вони боялися, що це розгойдує човен", - згадує Пеллегріно.

Автор фото, FRANK PELLEGRINO Підпис до фото, Френк Пеллегріно у 1987 і 2020 роках

Зрештою посол повідомив Пеллегріно, що катарські чиновники втратили Мохаммеда. "Це був жах, гнів і розчарування, - розповідає він. - Ми тоді знали, що можливість упущена".

Але він визнає, що у середині 1990-х років пошуки Мохаммеда не були пріоритетною метою ФБР. Пеллегріно навіть не зміг внести його до топ-10 найбільш розшукуваних злочинців Америки. "Мені сказали, що там надто багато терористів".

Схоже, що Мохаммед отримав повідомлення, що ним зацікавилися США, й втік з Катару до Афганістану.

Протягом наступних кількох років ім'я ХШМ постійно виринало у різних місцях, як-от телефонні книжки підозрюваних, яких заарештовували у різних частинах світу. Схоже, в нього була розвинена мережа зв'язків.

Саме в ці роки він запропонував бен Ладену ідею навчати пілотів, які б пізніше врізалися у будівлі на території США.

А потім сталося 11 вересня. Підозри Пеллегріно про роль ХШМ у терактах виявилися правильними, коли один із заарештованих ключових членів "Аль-Каїди" ідентифікував його.

"Усі зрозуміли, що це зробив хлопець Френка, - згадує Пеллегріно. - Коли ми дізналися, що це - той самий чоловік, я почувався найбільш нещасливою людиною на планеті".

Автор фото, Getty Images

У 2003 році Мохаммеда вистежили і заарештували у Пакистані. Пеллегріно сподівався, що він постане перед судом за обвинувальним актом, над яким він працював. Але Мохаммед зник.

ЦРУ перевело його на секретну базу, де використовували "вдосконалені методи допиту".

"Я хочу знати все, що він знає, і я хочу дізнатися це швидко", - заявив тоді один високопосадовець ЦРУ.

Мохаммеда щонайменше 183 піддавали тортурам із зануренням у воду, як зазначено в протоколах, "він майже захлинався". Йому ректально вводили розчин, зафіксовували на тривалий час у незручних позах, не давали заснути, оголювали й погрожували вбивством дітей.

За цей час він зізнався у декількох змовах. Але згодом у доповіді Сенату встановили, що більшість повідомлених ним даних були вигаданими.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Свідчення Мохаммеда сприяли пошукам бен Ладена на кордоні з Пакистаном

Після того, як деталі програми утримання ЦРУ виявили, "особливо цінних затриманих", як-от Мохаммед, перевезли 2006 року до в'язниці Гуантанамо. ФБР нарешті отримало доступ до нього.

У січні 2007 року Френк Пеллегріно зустрівся віч-на-віч з людиною, яку так довго переслідував.

Чоловіки сиділи за столом напроти один одного.

"Я хотів повідомити йому, що я брав участь в обвинуваченні проти нього у 1990-х роках", - сказав Пеллегріно, сподіваючись почати розмову й отримати інформацію про теракти 11 вересня.

Колишній співробітник ФБР не розкриває подробиць тієї бесіди, але визнає, що "він дуже цікавий хлопець із почуттям гумору, вірите чи ні".

На слуханнях у Гуантанамо ХШМ часто поводився епатажно. Пеллегріно порівнює найвідомішого у світі підозрюваного у тероризмі з родиною Кардаш'ян у тому, як він намагався привернути увагу. Але він також жодного разу не пошкодував про те, що зробив.

"Я впевнений, що він абсолютно не шкодує, йому подобається шоу", - зазначив Пеллегріно.

Після шести днів розмов Мохаммед нарешті сказав, що з нього досить. "І це було все", - згадує Пеллегріно.

Подальші спроби змусити його відповісти за 11 вересня виявилися марними. План провести суд над ним у Нью-Йорку провалився після того, як громадськість і політики рішуче виступили проти цього.

"Усі кричали: "Ми не хочемо його тут. Тримайте його в Гуантанамо", - розповідає Пеллегріно, сам мешканець Нью-Йорка.

Далі відбувся військовий трибунал у Гуантанамо. Але процедурні затримки, ускладнені пандемією, нескінченно затягнули процес. Цього тижня відбуваються слухання, але кінець ще не скоро.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оголошення про розшук, опубліковане президентом Бушем у 2001 році

Адвокат Мохаммеда вважає, що останні слухання призначили до 20-тої річниці терактів, щоби показати журналістам, що справа не стоїть на місці.

Адвокат Девід Невін, який веде справу від самого початку у 2008 році, зазначив ВВС, що "за його оцінками, потрібно близько 20 років для повного завершення процесу".

Судовий процес планували розпочати одразу, однак до його початку ще й тепер далеко. Суддя, якого незабаром призначили, - вже восьмий чи дев'ятий.

Суддя має ознайомитися з приблизно 35 000 сторінок стенограм попередніх слухань і тисячами інших документів, пов'язаних із "найбільшим кримінальним процесом в історії Сполучених Штатів", як називає його Невін.

І найбільш суперечливим також.

Основна причина у тому, що всіх п'ятьох підсудних ЦРУ утримувало у таємному місці й піддавало "вдосконаленим методам допиту".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Табір правосуддя" у Гуантанамо, де відбувалися деякі перші слухання

Через те, що відбувалося у секретних в'язницях, показання підсудних не можливо вважати цілком правдивими.

Сполучені Штати "організували та впровадили чітку програму катування цих чоловіків", зазначає Невін.

Ці методи дають багато можливостей для оскарження будь-яких вироків, апеляції можуть тривати роками.

Невін не розповідає про те, як це захищати одного з найвідоміших підсудних у світі. Він каже, що спочатку його клієнт був "скептично налаштований" щодо того, що його представляє американський адвокат. Знадобився деякий час, щоби познайомитися ближче.

Коли Мохаммеда утримували у надсекретній частині військово-морської бази, адвокатів посадили у фургон із затемненими вікнами і 45 хвилин возили в ньому, щоби дезорієнтувати. Але тепер його клієнта утримують у менш секретному Таборі 5.

Адвокати усвідомлюють делікатність ситуації, адже на слуханнях присутні родичі жертв 11 вересня.

Дехто з них засуджує Невіна та інших адвокатів за те, кого вони представляють у суді. Але інші лише розпитують, як просувається процес.

Автор фото, POOL Підпис до фото, Родичі загиблих 11 вересня на пресконференції після першого досудового слухання справи Мохаммеда

"Ми намагаємось з усіх сил не робити нічого, що може посилити біль і страждання, яких вони зазнали за ці роки", - каже Невін.

На його думку, трибунал затягнувся ще й тому, що це - справа з потенційним смертним вироком, це підвищує ставку. "Справу було б давно завершено, якби уряд не прагнув стратити цих людей".

Пеллегріно на три роки відклав свій вихід на пенсію у ФБР, сподіваючись на завершення військового трибуналу в Гуантанамо, на якому він має свідчити.

"Я хотів би почути вирок, поки на моїх грудях ще залишається значок ФБР".

Але спеціальний агент-ветеран досяг пенсійного віку і щойно залишив Федеральне бюро.

Він перетнув весь світ, переслідуючи Мохаммеда, але гостро відчуває невдачу. Йому з голови не йде думка про те, чи міг би арешт Мохаммеда у 1990-х роках запобігти трагедії 11 вересня.

"Я згадую його ім'я щодня", - каже він.

"Час лікує. Але те, що сталося, не змінити".