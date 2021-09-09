"Країну не потрібно ґвалтувати, з нею потрібно кохатися" - лідер перевороту в Гвінеї

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Guinee Tv Підпис до фото, "Якщо народ чавлять власні еліти, він звертається до армії, щоб вона повернула народу свободу", - лідер хунти у Гвінеї процитував відомого африканського лідера Джеррі Роллінгса

Лідер військового перевороту у західноафриканській країні Гвінея Мамаді Думбуя заявив, що його країна заслуговує на інше ставлення, ніж було під час правління скинутого президента Альфа Конде, відомого дружніми зв'язками з Росією.

"Гвінея прекрасна: нам більше не потрібно її ґвалтувати. Нам просто потрібно з нею кохатися", - заявив Думбая, який очолює Сили спецпризначення гвінейської армії.

Після перевороту, який стався 5 вересня, хунта оголосила про арешт 83-річного президента Альфа Конде, який керував країною з 2010 року і торік переобрався на третій строк попри протести.

"Персоналізація політичного життя закінчилася. Ми збираємося запровадити прозорий та всеосяжний перехідний період", - пообіцяв Думбуя.

Військова хунта зупинила дію Конституції, оголосила про розпуск уряду та інших політичних інститутів і сформувала "Національний комітет єднання та розвитку" для управління країною. Думбуя пообіцяв підготувати нову конституцію. Згодом з в'язниць випустили десятки опонентів скинутого президента.

Зміна влади у Гвінеї стривожила Росію, адже російські компанії частково контролюють видобуток бокситів у країні. Їх використовують для виробництва алюмінію.

Хто такий Думбуя

41-річний підполковник Мамаді Думбуя походить з народу малінке. Він отримав освіту у Військовій школі та Університеті Пантеон-Ассас у Парижі, Академії міжнародної безпеки Ізраїлю, військових навчальних закладах у Сенегалі та Габоні. Кілька років служив у французькому Іноземному легіоні, брав участь у військових операціях в Афганістані, ЦАР, Кот-д'Івуарі.

Повернувся до Гвінеї 2011 року і був тренером у військових таборах.

Саме президент Альфа Конде призначив Думбуя у 2018 році командувачем елітних Сил спецпризначення, які відповідають за боротьбу з тероризмом.

Після перевороту Думбуя процитував експрезидента Гани Джеррі Ролінгса, який теж свого часу був лідером військової хунти, але пізніше повернув країну до демократичного правління: "Якщо народ чавлять власні еліти, він звертається до армії, щоб вона повернула народу свободу".

Він пояснив переворот поганим управлінням фінансами, сектором охорони здоров'я та корупцією у державному апараті.

"Соціальна, політична та економічна ситуація в країні виявилася настільки важкою, що військові ухвалили рішення взяти на себе відповідальність за майбутнє Гвінеї", - сказав Думбуя, звертаючись до співгромадян.

Автор фото, Guinee Tv

Частина опозиційних до Альфа Конде політиків та громадян підтримали переворот.

"Ми жили, скажу відверто, у дикій державі, - заявив кореспонденту Reuters житель Конакрі Абдулай Бангура. - Ні безпеки, ні правосуддя, фінанси в жахливому стані, кожен творив, що заманеться. Тому я вважаю прихід Думбуя благословенням для Гвінеї. Наші матері залишалися на вулиці, немов кинуті тварини, наших дітей вбивали, не було ніякої ідеї, політика тільки все псувала. Коротше, я відчуваю полегшення".

Чому Росію стривожив переворот

Російський МЗС 6 вересня закликав військових, які захопили владу у Гвінеї, негайно звільнити поваленого президента Альфу Конде і розпочати з ним перемовини. До заяви доєднався Китай.

Альфа Конде, якому зараз 83 роки, все життя боровся з диктаторськими режимами у своїй країні і навіть сидів у в'язниці. У 2010 році він став першим демократично обраним лідером цієї держави, яка вважається однією з найбідніших в світі, але потім, на думку критиків, сам став сповзати до авторитаризму.

У 2017 році Володимир Путін особисто нагородив Альфа Конде "Орденом дружби" за внесок в розвиток російсько-гвінейських відносин.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Альфа Конде та Володимир Путін на саміті "Росія-Африка" у 2019 році

У 2020 році Конде протягнув поправку до Конституції, яка обнулила два його попередніх президентські терміни. Франція, США, Африканський союз виступали проти поправок. Конде втретє виграв вибори - як стверджує опозиція, з порушеннями і фальсифікаціями.

Російський бізнесмен Олег Дерипаска, який раніше контролював одного з найбільших в світі виробників алюмінію - компанію "Русал", - попереджає, що події в Гвінеї можуть серйозно змінити ситуацію на ринку цього металу.

"Ринок алюмінію може серйозно струснути ця ситуація, адже 20% світового виробництва алюмінію використовує боксити з цієї маленької і дуже бідної країни", - написав Дерипаска у своєму телеграм-каналі. Дерипаска - засновник компанії "Русал", але зараз нею не володіє через санкції, введених США.

7 вересня занепокоєння з приводу зростання цін на алюміній внаслідок перевороту у Гвінеї висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас лідер хунти Мамаду Думбуя заявив, що буде поважати існуючі угоди з видобутку корисних копалин і також хоче зберегти "безперервність виробництва", повідомив Bloomberg.

Ціна на боксити на Лондонській фондовій біржі 6 вересня зросла до 2745 доларів за тонну, восстаннє такою ціна на ці корисні копалини була у квітні 2011 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тисячі мешканців гвінейської столиці Конакрі вітали військових, які здійснили переворот

Алюміній, який виробляють з бокситів, широко використовують в будівництві, авіа- і машинобудуванні, під час виробництва упаковки і в інших сферах. Його подорожчання може сильно позначитися на цих галузях.

У Гвінеї видобувають понад половину бокситів компанії, йдеться у презентації "Русала" за результатами першого півріччя 2021 року.

Згідно з даними на сайті компанії, в Гвінеї "Русал" володіє "Компанією бокситів Кіндії", "Компанією бокситів Діан-Діан" і бокситно-глиноземним комплексом Фрігіа.

У кінці 2020 року Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляв, що Дерипаска нібито зберіг значний вплив на "Русал", а також на його материнську компанію En+. "Русал" категорично спростував цю інформацію, називаючи її помилковими чутками, які не відповідають дійсності.