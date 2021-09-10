"Запад-2021": проти кого готується воювати Росія і чому це погано для України

В'ячеслав Шрамович

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Міноборони РФ

У Росії та Білорусі стартують спільні стратегічні навчання "Запад-2021" ("Захід-2021").

Умовна "Полярна Республіка" нападатиме на іншу умовну державу "Центральну Федерацію", а та відбиватиметься і контратакуватиме.

На відміну від попередніх таких навчань, що проходили переважно в Білорусі, центр "Запад-2021" буде у середній полосі Росії.

Хто ж вгадується за образом агресивної "Полярної республіки", та чому такі навчання можуть мати негативні наслідки для України навіть без застосування військ проти неї.

"Полярна Республіка" проти "Центральної Федерації"

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Полігон Муліно у Нижньогородській області Росії - центр навчань "Запад-2021"

Попередні навчання з серії "Запад" проходили у 2017 році, а в наступні роки російські війська відпрацьовували стратегічні дії в інших регіонах Росії: "Восток-2018", "Центр-2019" та "Кавказ-2020".

Заявлено, що у цьогорічних навчаннях візьмуть участь "до 200 тисяч особового складу", 80 літаків і гелікоптерів та 760 одиниць бойової техніки.

За легендою, це зіткнення двох коаліцій умовних держав.

З одного боку - "Полярна Республіка", яка має потужні і розвинуті війська.

З іншого - "Центральна Федерація".

І хоча Міноборони Росії запевняє, що "замисел навчань не передбачає конкретизації противника", у "Полярній Республіці" цілком можна вгадати НАТО, а у "Центральній Федерації" - Росію з її "союзниками та дружніми державами".

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Киргизькі військові на відкритті "Запад-2021"

У статусі останніх в навчаннях братимуть участь білоруси, вірмени, казахи, серби, таджики, індійці, киргизи, монголи та військові Шрі-Ланки.

А від Китаю, В'єтнаму, М'янми, Пакистану і Узбекистану будуть військові спостерігачі.

"Володіючи розвинутими збройними силами, противник робить спроби силового тиску на Центральну Федерацію. Ескалація напруженості переростає у збройний конфлікт", - йдеться у програмі навчань.

У перші три дні навчань "Центральна Республіка" оборонятиметься, а наступни чотири - "відновлюватиме територіальну цілісність".

"Запад-2021" - це "суто оборонні навчання", наполягають у Міністерстві оборони РФ.

Автор фото, Міноборони РФ

Самі збори проходитимуть у Нижньогородській, Ленінградській, Псковській, Воронезькій, Калінінградській, Смоленській та Саратовській областях Росії, у Балтійському морі та Фінській затоці, а також частково у Білорусі.

Центр навчань - полігон Муліно біля Нижнього Новгорода.

А в українському Міноборони стверджують, що "Запад-2021" вийде матиме трохи ширу територію, зокрема якісь заходи проходитимуть навіть у так званих "ДНР" і "ЛНР": "Навчання відбуватимуться не лише на території Білорусі та Росії, але й на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей".

Триватиме "Запад-2021" з 10 по 16 вересня, але церемонія відкриття вже пройшла у четвер на Муліно.

"Навчання у складі коаліції держав допомагають виробити єдине розуміння в підготовці військ, зміцнюють дружбу і стирають мовні бар'єри між нашими військовослужбовцями, формують нові спільні традиції бойового братерства і військової дружби", - наголосив на відкритті навчань заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

І знов згадав про "сугубо оборонний характер" стратегічних навчань.

"Війна з НАТО"

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Російський генерал армії Валерій Герасимов (по центру) - автор "Доктрини Герасимова", яку вважають концепцією "гібридної війни" - перед початком навчань перевіряв готовність військ у Муліно

"Це традиційний захід у системі підготовки військ, який Росія та Білорусь активно проводять з 2009 року", - розповідає Микола Бєлєсков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України.

Стандартною є і структура навчань з двома фазами: оборонною та наступальною.

"Під час оборонної вони будуть відбивати масовані ракетно-авіаційні удари, намагатимуться зменшити втрати від цих ударів, відпрацьовуватимуть оборону і вимотуватимуть супротивника", - продовжує Микола Бєлєсков.

"Друга фаза - нарощування угруповання, підготовка до контрнаступу і стабілізації ситуації", - додає він.

На його думку, такі навчання "Запад" з відпрацюванням сценаріїв на західному стратегічному напрямку - це умовна війна з НАТО і США.

"Росіяни пропрацюють сценарій дій на випадок зіткнення з НАТО - як вони мінімізують наслідки від їхнього першого ракетно-авіаційного удару, а потім вестимуть контрнаступ", - говорить військовий аналітик.

За його словами, під час таких стратегічних навчань бійці й особливо органи управління армії отримують дуже цінний досвід формування і застосування угруповань військ на стратегічних напрямках.

Чому це погано для України

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський і Пентагоні також згадав про "Запад-2021"

Водночас "Запад-2021" не означає нічого гарного і для України, хоча й відбувається далеко від неї (якщо не рахувати полігон Погоново у Воронезькій області, що залучений до зборів).

Президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні з головою Пентагону США Ллойдом Остіном згадав про "Запад-2021" як про одну з причин зростання напруги між Києвом і Московю.

А голова СБУ Іван Баканов у розмові з "РБК-Україна" назвав ці навчання однією з загроз для України в найближчі місяці, поруч з виборами до російської Держдуми.

Утім Микола Бєлєсков вважає, що для України загроза скоріше опосередкована, ніж реальна військова.

"Росія показує, що вона готова воювати з НАТО: Якщо ви перейдете червоні лінії, які ми чітко демонструємо, то ми готові воювати за свої інтереси. Чи готові ви воювати за ці інтереси? Які для американців, наприклад, не ключові. Тому вони показують, що в них є і потенціал, і пропрацьовані сценарії", - пояснює аналітик Інституту стратегічних досліджень.

За словами Миколи Бєлєскова, так Росія зменшує готовність НАТО прийняти Україну.

"Навіть не воюючи, російська армія допомагає своєму політичному керівництву досягати ключових стратегічних цілей в західній частині колишнього Радянського Союзу", - додає він.

Тож від навчань "Запад-2021" страждають стратегічні інтереси України.

"По-суті, головною жертвою стратегічно, навіть без застосування збройних сил напряму, є Україна чи навіть Грузія", - каже аналітик.

200 тисяч військових?

Автор фото, Міноборони РФ

Водночас Микола Бєлєсков сумнівається в озвученій цифрі "до 200 тисяч" людей, яких залучать до навчань.

Це надто багато для тих полігонів, на яких проходитимуть основні дії.

"Основний полігон Муліно - розміром 27 на 34 км - створений для бригадних тактичних навчань", - пояснює він.

А бригада - це близько 3-4 тисяч бійців.

Тож на Муліно зможуть розгорнути одну чи максимум дві скорочені бригади.

"Скоріше за все, у ці 200 тисяч включають підрозділи всіх з'єднань, які задіяні. Наприклад, задіяний якийсь один батальйон бригади, а записують в учасники всю бригаду", - вважає аналітик.

Хоча не виключає, що реально в навчаннях можуть взяти участь кілька десятків тисяч російських військових - аж до 100 тисяч.

Але не 200 тисяч.

"Це своєрідне бажання залякати: дивіться, ми можемо розгорнути і застосувати 200 тисяч. Але в Росії не вистачає потужних міжвидових полігонів, де можна відпрацювати масштабні бойові дії", - відзначає військовий аналітик.

Українські навчання

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, В Україні незабаром почнуться масштабні навчання "Об'єднані зусилля - 2021", де будуть представники країн НАТО

Також у вересні свої навчання "Об'єднані зусилля-2021" проводить і українська армія.

Вони пройдуть на багатьох полігонах України та в акваторіях Чорного і Азовського морів.

"Маневри відбуватимуться за участю всіх видів та родів військ Збройних Сил України, а також підрозділів наших іноземних партнерів. ", - анонсували у Міноборони України.

Серед іноземців - підрозділи 15 країн НАТО.

Учбово-бойовий центр в Білорусі

Автор фото, Міноборони Білорусі Підпис до фото, Зустріч російських льотчиків у Білорусі

Паралельно з навчаннями "Запад-2021" на білоруський аеродром біля Барановичів Росія перекинула на постійній основі кілька винищувачів Су-30СМ.

Тож відтепер на заході Білорусі буде спільний російсько-білоруський "учбово-бойовий центр".

"Цей центр виглядає трохи дивно, тому що для навчального центру достатньо якихось макетів чи окремих зразків озброєння. А тут прилітають кілька літаків, з'являється якийсь підрозділ зенітно-ракетних військ Росії", - дивувався у ефірі "України 24" білоруський журналіст і політолог Валерій Карбалевич.

"Що за цим ховається - незрозуміло. Треба почекати і подивитися, чи можлива тут поява під виглядом навчального центру російської військової бази", - додав він.

Утім, Микола Бєлєсков каже, що хоча за такими діями Росії і треба слідкувати, але великої загрози Україні вони наразі не становлять.

"Кілька винищувачів, які стоять на постійному бойовому чергуванні, критичної ролі не грають", - пояснює він.

На думку Миколи Бєлєскова, Росія зараз навряд чи буде інтегрувати Білорусь у військовому плані: "Росіян влаштовує нинішня Білорусь - буфер, куди за потреби можна швидко перекинути сили".

Активні ж дії Москви обов'язково викличуть реакцію НАТО: "Одразу [в регіоні] буде більше з'єднань НАТО. І ще невідомо, що з'явиться - наприклад, серйозні ракетні комплекси".