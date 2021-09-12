"Матриця 4": про що ми дізналися з трейлера

Ніл Сміт

Кореспондент з питань дозвілля

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Warner Bros

Фанати "Матриці" вперше отримали змогу зазирнути до четвертої частини франшизи завдяки трейлеру, в якому знову з'являється герой Кіану Рівза Нео.

"Матриця: Воскресіння" вийде у кінотеатрах та на стримінговому сервісі HBO Max у грудні.

Оригінальний фільм "Матриця" вийшов у 1999 році, а друга та третя частини - у 2003-му.

Фільм показує віртуальну реальність, створену футуристичним штучним інтелектом для поневолення людства.

Ось п'ять речей, які ми побачили у трейлері одного з найочікуваніших блокбастерів року.

1) Що за качка?

Автор фото, Warner Bros

На самому початку ми бачимо бородатого Кіану Рівза на прийомі у психотерапевта в окулярах, якого зіграв Ніл Патрік Гарріс з фільму "Як я зустрів вашу маму".

Персонаж Рівза каже, що йому сняться сни, які, здається, натякають на минуле Нео як месії руху опору, що воює зі штучним інтелектом, який створив Матрицю.

Рівз, якого Гарріс називає Томасом, схоже, не пам'ятає правду, яку Нео дізнався у першому фільмі - що світ, який він знає, - це витончена імітація, створена комп'ютером.

Але він помічає, що щось відбувається, коли він піднімається на ліфті, вивчає своє відображення в дзеркалі і сідає у ванну з пластиковою жовтою качкою, що сидить на його голові.

2) Ми знайомі?

Автор фото, Warner Bros

З огляду на те, що Нео нібито помер наприкінці третьої частини франшизи, ми змушені задуматися, чи не грає Рівз іншу або альтернативну ітерацію свого оригінального героя.

Те ж саме стосується Трініті у виконанні Кері-Енн Мосс, яка, здається, не впізнає Рівза, коли вони зустрічаються і потискають руки в кав'ярні.

Знову ж таки, Томас/Нео, можливо, намагається заблокувати спогади про людину, якою він був колись - можливо, ковтаючи жмені синіх пігулок.

В оригінальному фільмі Нео таблетку такого кольору дозволила б йому повернутися і продовжити своє змодельоване існування.

3) Льюїс Керролл

Автор фото, Warner Bros

Нео, звичайно, вирішив взяти червону таблетку, яка, за словами Морфеуса у виконанні Лоренса Фішберна, дозволила йому "залишитися в Країні чудес і дізнатись, наскільки глибока кроляча нора".

"Аліса в країні чудес" Льюїса Керролла - це повторюваний мотив у всесвіті "Матриці", який знову з'являється у вигляді книги у новому трихвилинному трейлері.

Татуювання у вигляді кролика, що натякає на Білого кролика Керролла, можна побачити на руці іншого персонажа у виконанні Джессіки Генвік.

Водночас фонова музика трейлера - White Rabbit гурту Jefferson Airplane, психоделічний гімн 1967 року, також натхненний образами Керролла.

4) Він досі знає кунг-фу

Автор фото, Warner Bros

Зрештою, персонаж у виконанні Яг'ї Абдул-Матіна II переконує бородатого Кіану таки ковтнути червону таблетку, яка, здається, розкриває секрети Матриці.

Схоже, це також пробуджує знання бойових мистецтв, що дозволяє йому так сильно вдарити свого нового друга, що той трощить імітоване додзьо, в якому вони спарингують.

Персонаж Абдул-Матіна II, схоже, має багато рис Морфеуса, що свідчить про те, що він може бути молодшою версією чи, можливо, сином персонажа Фішберна.

Сам Фішберн минулого року заявив, що його не запрошували знову зіграти його фірмову роль у фільмі Лани Вачовскі.

5) Великий вибух

Автор фото, Warner Bros

У той час як оригінальну трилогію Лана Вачовскі режисувала спільно з сестрою Лілі, четвертий фільм вона знімала самостійно.

Проте брак другого режисера не вплинув на кількість вибухових спецефектів нового фільму.

Потяги, гелікоптери, мотоцикли та автомобілі - лише деякі види транспорту, продірявлені кулями або рознесені вщент.

А якщо поблизу є висока будівля, ви можете бути впевнені, що хтось обов'язково з неї викинеться чи зістрибне.