Життя, як у 2019 році. Данія знімає усі карантинні обмеження

1 година тому

Автор фото, AFP

У п'ятницю Данія стає першою європейською країною, яка прибирає усі коронавірусні обмеження і повертається до життя у тому вигляді, як воно було до пандемії.

Це рішення уряд Данії схвалив наприкінці серпня, оголосивши, що вірус вже не становить "критичної загрози для суспільства".

У країні високий рівень вакцинації та низькі показники важких випадків та смертей від Covid-19.

Як пише Politico, відтепер для того, щоб відвідати ресторан, спортивний центр чи нічний клуб у Данії, не потрібен "ковідний паспорт", а дітей не відправлятимуть додому, якщо вони мали контакт із хворим на коронавірус. Карантин діятиме виключно для хворих.

Працівники можуть повертатися до офісів, а діти - до школи.

Інші скандинавські країни також мають наміри скасувати коронавірусні обмеження до кінця вересня.

Утім, обмеження для зовнішнього світу і надалі діятимуть. Ті, хто приїздить до Данії з інших країн мають надати або документ про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. В аеропортах маски також залишаються обов'язковими.

Ви можете зняти маски

Як пише Politico, данці ставляться до зняття обмежень із гумором. Наприклад, коли у серпні у громадському транспорті дозволили перебувати без маски, контролери бадьоро повідомляли пасажирів у масках, що їх можна зняти. Проте, як помітив кореспондент видання, туристи поставилися до цього з недовірою і все одно переважно залишилися в масках.

Тим часом перед Гліптотекою - художнім музеєм в центрі Копенгагена - зібралося багато охочих відвідати музей без масок та соціального дистанціювання та ще й у день, коли раз на тиждень це можна зробити безкоштовно.

"Вакцини та надзвичайні зусилля усіх громадян Данії впродовж довгого часу є основою того, чому ми є сильними", - написав у Twitter міністр охорони здоров'я країни Магнус Хеніке.

Не х'юґе, а самфундсінд

Автор фото, AFP

Експерти ж крім успішної вакцинації - у Данії повністю вакциновані понад 80% людей, старших за 12 років - називають і високу довіру до влади серед причин, які дозволили країні першою відмовитися від обмежень.

А ще згадують про данський феномен - "samfundssind", "дух спільноти", що приблизно можна пояснити як підвищене відчуття соціальної відповідальності у суспільстві.

На противагу цьому у Європі ставлення до влади, і зокрема, що стосується боротьби з коронавірусом, є дуже далеким від довіри.

"Якщо довіра до інших людей і до влади є низькою, напевне, треба більш "драконячі" заборони, щоб стримати поширення коронавірусу", - цитує Politico професора Орхуського університету Ґерта Тінґарда.