Біг-Бен знову задзвенить над Лондоном після ремонту

18 хвилин(и) тому

Біг-Бен от-от завершать реставрувати. Ремонт вежі Єлизавети Вестмінстерського палацу майже добігає кінця.

Востаннє перед реставрацією Біг-Бен можна було почути чотири роки тому - 21 серпня 2017 року.

Під час ремонту замість справжнього дзвону вмикали комп'ютерну програму.

Реставрація Біг-Бену вилилася у рекордні 110 мільйонів доларів, хоча спершу її оцінювали у 40 мільйонів.