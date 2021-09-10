Біг-Бен знову задзвенить над Лондоном після ремонту
Біг-Бен от-от завершать реставрувати. Ремонт вежі Єлизавети Вестмінстерського палацу майже добігає кінця.
Востаннє перед реставрацією Біг-Бен можна було почути чотири роки тому - 21 серпня 2017 року.
Під час ремонту замість справжнього дзвону вмикали комп'ютерну програму.
Реставрація Біг-Бену вилилася у рекордні 110 мільйонів доларів, хоча спершу її оцінювали у 40 мільйонів.
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