Не спецоперація, а спецзахід. Нова версія справи "вагнерівців"

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Українські спецслужби начебто справді планували виманити з Росії "вагнерівців", причетних до конфлікту на Донбасі, але літак з ними в Україні примусово садити не збирались. Вони мали прилетіти в Туреччину, де їх могли затримати за участь в сирійській кампанії.

Про це журналістам повідомила депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради у справі "вагнерівців".

Ця загадкова справа отримала резонанс в Україні та світі після того, як влітку 2020 року в Білорусі затримали групу чоловіків, начебто причетних до російської приватної військової кампанії "Вагнер".

Пізніше українські журналісти та деякі політики заявили, що таким чином зірвалася "блискуча операція" українських спецслужб. Начебто "вагнерівців" виманили з Росії, запропонувавши їм участь у військовій кампанії за кордоном, а потім, під час перельоту Мінськ-Стамбул, планували раптово посадити літак в Україні і затримати всіх фігурантів.

Звучали гучні звинувачення у держзраді та спеціальному зливі інформації Росії. Начебто операцію призупинили після наради в Офісі президента за участі Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака.

Була чи не була?

Безугла заявила, що за результатами вивчення, ТСК дійшла висновку, що операція з затримання "вагнерівців" таки планувалася, але підкреслила, що йдеться не про спецоперацію, а про "спецзахід".

Тонкощів різниці у термінах на прохання журналістів депутатка не пояснила.

"Це був спецзахід суто український", - підкреслила вона.

І додала, що ніякої комунікації з Туреччиною чи іншою країною щодо цього спецзаходу Україна не вела.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Опоненти команди Зеленського називають Андрія Єрмака одним з головних винуватців "провалу операції". В ОП кажуть - через тиск на Єрмака намагаються тиснути на Україну

За висновками ТСК, планування і виконання спецзаходу тривало протягом липня 2020 року. Начебто українські спецслужби справді під прикриттям "найняли" кількох чоловіків, частина з яких була причетна до конфлікту на Донбасі, та спланувала їхній переїзд з Росії до Стамбула через Мінськ.

Водночас вона наголосила, що "перехоплювати" літак над територією України не збирались. Він мав прилетіти в Туреччину, де турецька сторона могла б затримати групу через участь в сирійській кампанії. Україна розраховувала отримати "вагнерівців" "в рамках міжнародної взаємодії".

На уточнення журналістів, чи були взагалі гарантії, що їх би затримали в Туреччині, а потім передали Україні, Безугла не змогла дати відповіді.

"У нас виникли питання про недоліки планування, бо це виглядає як план, але він міг би бути досконалішим", - зазначила вона.

Втім, за висновками ТСК, вже на етапі вербування про плани української сторони дізнались російські спецслужби. А коли вони в'їжджали до Білорусі з Росії, ситуація ускладнилася тим, що серед "вагнерівців" опинився агент білоруських спецслужб.

"Добре, що наші спецслужби зробили висновки, що щось не так і вирішили відтермінувати рейс в Стамбул, а поки тривала робота з аналізу ризиків, їх ("вагнерівців" - Ред.) затримали", - розповіла Безугла.

Автор фото, БЕЛАРУСЬ-1 Підпис до фото, Та сама нашивка "вагнерівців" у санаторії "Белорусочка", де й затримали групу білоруські спецслуби

Безугла підкреслила, що спецзахід не скасували, а пригальмували.

Також вона заявила, що Офіс президента не має відношення до цього рішення.

"Президент особисто не координує такі заходи, - заявила депутатка. - Відтермінування було на рівні спецслужб".

Про те, що операцію не скасовували, на її думку, свідчить те, що "вагнерівцям" купили нові квитки в Стамбул на інші дати.

А провал спезаходу Безугла пояснює тим, що не врахували складну політичну ситуацію в Білорусі перед президентськими виборами.

"Події розвивалися таким чином, що відбулася контргра трьох спецслужб - це Україна, це РФ, це Білорусь, - пояснила вона. - Прямої координації по цьому питанню у білоруських і російських спецслужб не передбачалося і не було, вони діяли нескоординовано. Ми отримали такий трикутник".

Чи планували садити літак в Україні?

Екстрена посадка літака була лише одним з резервних варіантів, її не розглядали як основний, підкреслила Безугла.

"Коли спецслужба опрацьовує такий спецзахід, може бути і 10, і 15 варіантів", - пояснила вона.

"З одного боку, наша спецслужба дещо програла в цій боротьбі між трьома спецслужбами, але не була спровокована на щось гірше, і це не призвело до реально відчутних міжнародних наслідків, а тим паче катастрофічних як в ситуації з Протасевичем", - заявила вона.

Нагадавши, що аналогічна примусова посадка літака в Білорусі з опозиціонером Романом Протасевичем на борту закінчилася міжнародним скандалом.

Підпис до фото, Олександр Турчинов з команди експрезидента Порошенка стверджує, що літак таки мали посадити в Україні. Все начебто було детально пропрацьовано.

А гучне обговорення цієї теми депутатка вважає частиною спланованої кампанії російських спецслужб.

До неї вона віднесла і нещодавній сюжет CNN, присвячений операції.

Водночас Безугла заявила, що заява Петра Порошенка, що це він санкціонував операцію з захоплення "вагнерівців", не відповідає дійсності.

"Спецзахід проводився, але все це стосується липня 2020 року. Все, що було в 2018 році, є рутинною роботою спецслужб - це збір інформації", - заявила вона.

Безугла також розкритикувала Порошенка, що він не так і не прийшов на засідання ТСК давати свідчення.

"Виглядає, що він ввів в оману суспільство", - заявила вона.