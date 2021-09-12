"Український характер" - що єднає українців за кордоном
Вчені у Британії виявили перелік рис, що об'єднують усіх українців - незалежно від місця народження.
Експерти проекту "Арена" працювали на базі Лондонської школи економіки та Університету Джонса Гопкінса - за допомоги українських фахівців - і присвятили своє дослідження 30-й річниці незалежності України.
Виявили і те, що роз'єднує співвітчизників.
У який із двох списків потрапила мова? І що насправді робить українців українцями? А також - з якими стереотипами доводиться стикатися за кордоном і в різних куточках України, дивіться у трьох історіях українців із Британії, які вас здивують.
Над матеріалом працювали Ольга Мальчевська, Емілі Брукс та Махер Накла.
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