Затоплення шахт. Як Донбас може піти під воду

1 година тому

Десятки шахт затоплюють на неконтрольованих Україною територіях. Токсичні шахтні води накопичуються в гірничих виробках. У травні 2018-го вони вже прорвалися крізь лінію фронту на Луганщині.

Через затоплення покинутих гірничодобувних підприємств може статися екологічна катастрофа, переконують учені.

Шахтні води забруднюють воду в криницях та водоймах, призводять до засолення й навіть провалів ґрунтів. Якщо ці процеси стануть масштабними, тисячам людей доведеться переселитися деінде.

Крім того, прорив шахтних вод і раптовий вихід на поверхню може призвести до загибелі людей.

Якщо війна - це зрима небезпека, то затоплення шахт - підступна й непомітна. Але це лише до того моменту, поки надлишки води в підземеллях «не проб'ють собі шлях».

Коли, де і як саме це станеться? Щоб відповісти на це питання, потрібен системний моніторинг. Його сьогодні немає.

Чи готується Україна до найгірших сценаріїв? Як вирішити проблему доступу на окуповані території? Що думають про це все жителі Донбасу, які працюють на шахтах чи чиї домівки вже підтоплює вода?

ВВС побувала в підземеллях, окопах, на підприємствах і в підтоплених оселях, щоб знайти відповіді.

Відео Жанни Безп'ятчук, Анастасії Грібанової та Олеги Карп'яка.