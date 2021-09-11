Про що мовчать давні ріки льодовикового періоду на дні Північного моря

1 година тому

Автор фото, IMAGE SOURCE,JAMES KIRKHAM ET AL Підпис до фото, Зараз древні долини тунелів сховані під шарами мулу Північного моря, але їхні обриси видно завдяки сейсмічним даним

Вчені виявили дивовижні ландшафти льодовикової ери на дні Північного моря.

Ці глибокі канали, які можуть досягати кілька кілометрів у ширину, відомі також як "долини тунелів", утворили швидкі річки, які текли під давніми льодовиками Північної Європи багато тисяч років тому.

Зараз всі вони вкриті донним мулом Північного моря.

Чому вчені вивчають ці доісторичні пейзажі за допомогою детальних 3D-мап, пише кореспондент BBC з питань науки Джонатан Амос.

Навіщо

Дослідники кажуть, що колишні ріки льодовикової ери можуть розповісти про те, як танутимуть сучасні льодовики, зокрема в Гренландії.

Адже вони також виникли у період великого танення.

"Ці долини тунелів утворилися під час агонії льодовика в умовах дуже теплого клімату", - пояснює Джеймс Кіркхем з Британської антарктичної місії (BAS) та Кембридзського університету.

"А це робить їх прекрасним аналогом того, якою буде Гренландія чи навіть Антарктида у майбутньому, може, за сто років", - говорить вчений у розмові з BBC News.

Автор фото, ROBBIE SHONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Підпис до фото, Поверхневі талі води стікають в отвір до основи льодовика Гренландії

Зараз у Гренландії влітку утворюється багато величезних озер талої води на поверхні льодовиків.

Поступово ця вода пробиває собі шлях вниз до основи льодовика, а далі розтікається й потрапляє в океан.

При цьому вода змащує льодовик знизу, чим прискорює його рух.

Вчені намагалися вивчити процеси під льодовиками за допомогою сенсорів різних типів.

NASA навіть використала для цього цілу армаду жовтих гумових качечок в експерименті, чи зможуть іграшки пройти через гренландські підльодові ріки (їх намагалися знайти вже в океані).

Джеймс Кіркхем з колегами вивчає древні долини тунелів трохи іншим способом, що дозволяє дослідити їх дуже детально.

Результати їхньої праці опублікував журнал Geology.

Підпис до фото, У Пвнічному морі залишилися десятки долин, які утворилися під час танення льодовиків у Північній Європі тисячі років тому - той процес багато в чому нагадує нинішню ситуацію. Також на малюнку можна побачити, яким був льодовик 21 тисячу років тому

Що знайшли на дні Північного моря

Вчені використовують техніку для сейсморозвідки зі звуковими хвилями.

Зазвичай її залучають, щоб отримати картину осадів на морському дні - це дозволяє зрозуміти, чи можна там розмістити нафтову або газову інфраструктуру.

Але для вчених ці самі дані можуть багато чого розповісти про льодовикову історію Північного моря.

За останні 800 тис. років на Північну Європу періодично насувався товстий лід у холодні періоди, що змінялося масштабним таненням, коли температури знову зростали.

Тала вода прорізала долини тунелів під час дуже теплих фаз цих змін.

Команда Джеймса Кіркхема описує складну мережу каналів і підвищень, які свого часу утворили підльодові річки та рух льоду зверху них.

Підпис до фото, Приклади "ескерів" - видовжених валів з осадів, які утворили ріки під льодовиком. Перший - у Північному морі, другий - на Шпіцбергені

Серед цих форм рельєфу є і так звані "ескери" або "ози" - витягнуті звивисті вали, утворені відкладами цих річок (піском, валунами, галькою, гравієм) у тріщинах під льодовиком, який швидко рухався та раптово зупинився.

А також тут є "викопні айсберги", які називають "золлі".

Вони утворилися, коли від відступаючого льодовика відколювалися шматки криги, які застрягали в грязюці. Далі вони розтавали і на їхньому утворювалися пустоти, які пізніше заповнювалися осадами, що вже відрізнялися від навколишньої місцевості.

"Ці закономірності, які ми бачимо завдяки сейсморозвідці, показують нам, що робили підльодовикові річки протягом багатьох років, навіть століть, протягом яких льодовик відступав", - пояснює співавторка дослідження докторка Келлі Хоган з BAS.

"Це також показує, як поводився лід на поверхні. Ми бачимо, де він рухався швидко, а де просто застряг і розтанув", - каже вчена BBC News.

Автор фото, SENTINEL HUB Підпис до фото, Сині озера талої води на поверхні Гренландії влітку

"Це, власне, вся інформація, яка нам потрібна для того, щоб створити правильні моделі сучасних льодовиків і зрозуміти, як можуть виглядати Гренландія та Антарктида у майбутньому", - додає вона.

Нещодавнє дослідження Міжурядової групи експертів з питань змін клімату при ООН (IPCC) прогнозує постійне танення поверхні льодовиків у Гренландії через підвищення температур протягом цього століття.

А це збільшуватиме потік талої води у підльодовикову "водопровідну систему", яка нагадує давні долини тунелів в осадах Північного моря.

В Антарктиді ситуація трохи інша. Там крига тане більше через вторгнення теплих океанічних вод під край льодовиків.

Хоча і там є явище танення льодовиків на поверхні через підвищення температур, але це менш впливовий фактор.