Поп-іт: як мавпа зробила популярною іграшку, створену 40 років тому

1 година тому

Гру назвали Last One Lost - двоє гравців по черзі натискають бульбашки і намагаються не натиснути останню.

Офіційні іграшки GoPop! та Last One Lost від компанії Foxmind

На Amazon у Британії багато таких товарів з позначкою Amazon's Choice також не мають ліцензії, водночас офіційні версії важко знайти, навіть якщо ви введете назву компанії або офіційні торгові марки - Last One Lost і Go Pop!