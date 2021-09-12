Години хаосу та відчаю. Що відбувалося за лаштунками падіння Кабула

Мохаммед Маді, Ахмад Халід и Саїд Абдулла Нізами

BBC

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 15 серпня. Таліби в Джелалабаді, місті на схід від Кабула

Через 20 років після вигнання таліби оголосили про створення нового уряду в Кабулі. Ймовірно, в ці рядки важко повірити представникам покоління, яке мало доступ до освіти та іноземних інвестицій і яке сподівалося на демократичне майбутнє. Чому ж так швидко впала колишня влада і як це сталося?

З моменту взяття талібами під контроль першого великого міста до їхньої появи на околицях Кабула минуло лише 10 днів.

Але в той момент здавалося, що ситуація в столиці буде зовсім іншою. Більшість оглядачів думали, що Кабул протримається до тих пір, поки не підпишуть якусь мирну угоду. Однак у неділю 15 серпня всі змінилося. Буквально за кілька годин президент та вище керівництво втекли. Більшість афганських військових та поліцейських позбулися форми і поховалися.

Афганський уряд буквально розчинився у повітрі - попри вливання трильйонів доларів, військову допомогу і майже 20 років підготовки іноземними фахівцями.

Поговоривши з учасниками цих подій, журналісти BBC відтворили картину того, як афганський уряд припинив існувати лише за кілька годин, сповнених хаосу і відчаю.

Субота, 14 серпня

Як розповіли BBC високопосадові джерела, у внутрішньому оточенні президента Ашрафа Гані переважала заклопотаність, але не паніка. Розробили план щодо захисту столиці, і його деталі обговорювали з начальником штабу афганської армії генералом Хайбатуллой Алізаєм і найбільш впливовим американським військовим в Афганістані, адміралом Пітером Вейслі. Ключовим елементом плану були перемовини з метою зупинити наступ талібів на підступах до Кабулу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ще 14 серпня президент Ашраф Гані та міністр оборони Бісмілла Хан Мохаммаді інспектували війська в Кабулі

Очолити нову робочу групу із забезпечення безпеки Кабула запропонували Самі Садату, колишньому командувачу афганськими силами в Гільменді, найбільшій провінції країни. План передбачав, за необхідності, бойові дії, але в ідеалі бажали укласти мирну угоду з "Талібаном". У тому випадку, якби цього досягти не вдалося, адміністрація в Кабулі мала намір принаймні виграти час для евакуації.

Однак в той час, коли генерал-лейтенант Садат проводив зустріч з керівництвом, таліби вже займали Мазарі-Шаріф, найбільше місто на півночі Афганістану, і починали входити в Джалалабад - ключове місто на схід від Кабулу. Обидва населені пункти дісталися талібам практично без бою.

Залишалося останнє місто - Кабул.

Колишній вчений і співробітник Світового банку Ашраф Гані займав посаду президента Афганістану з жовтня 2014 року. Незадоволені його політикою колишні співробітники президентської адміністрації сказали нам, що в останні тижні наступу талібів Гані не міг тверезо оцінити загрозу з боку "Талібану".

Але немає жодних сумнівів в тому, що Гані прекрасно пам'ятав про долю колишнього президента Афганістану Мохаммеда Наджибулли. Він навіть нагадав про його долю, коли пізніше пояснював причини, через які покинув країну.

Наджибуллу захопили таліби, коли вони взяли Кабул у 1996 році. Бойовики витягли його з представництва ООН, де він ховався, закатували до смерті, а потім повісили тіло колишнього президента на світлофорі навпроти президентського палацу.

Ранок неділі, 15 серпня

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 15 серпня. Мешканці Кабула стоять у чергах до банків

Вранці серед мешканців Кабула почало зростати занепокоєння. З'явилися повідомлення, що бойовики підійшли до стін столиці. До банків вишикувалися черги, в аеропорту почалося стовпотворіння. Однак в оточенні президента Гани як і раніше не вважали, що місто ось-ось перейде під контроль талібів.

Співробітники апарату президента як зазвичай прибули на роботу в президентський палац Арг, будинок XIX століття.

Їхня впевненість була підкріплена угодою, яку досягнули напередодні за посередництва радника президента Салама Рахімі. За даними джерела, близького до Гані, Рахімі брав участь у таємних перемовинах з талібами і зміг укласти з ними домовленість, згідно з якою угруповання не мало брати місто силою в обмін на тимчасовий поділ влади.

Це дозволило б продовжити евакуацію через аеропорт іноземних громадян і тих, у кого були підстави побоюватися талібів. І це також дало б можливість виграти час для завершення перемовин про уряд національної єдності, які на той час йшли в Катарі.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Ашраф Гані записує звернення до громадян у Facebook

Намагаючись заспокоїти мешканців Кабула, адміністрація Гані у неділю опублікувала на офіційній сторінці президента у Facebook відео, де він обговорює заходи щодо захисту міста з міністром внутрішніх справ та іншими силовиками. Гані перебував у кабінеті за своїм інкрустованим дерев'яним столом, розмовляв з міністром за допомогою гучного зв'язку. З відеозапису можна було зробити висновок, що угоди з талібами точно досягнуть і бойових дій в Кабулі вдасться уникнути.

Однак, схоже, що цього виявилося недостатньо, щоб переконати навіть всіх членів уряду. За даними джерел BBC, президенту не вдалося зв'язатися з іншими високопосадовцями. Наприклад, віцепрезидент Амрулла Салех на той час вже поїхав в Панджшерську долину в декількох десятках кілометрів від Кабула. Міністр оборони Бісмілла Хан теж був недоступним. І весь план почав руйнуватися на очах.

Тим часом група з приблизно десяти високопосадових афганських політиків прямувала в аеропорт, аби вилетіти звичайним пасажирським рейсом до Ісламабаду. У цій групі, зокрема, були спікер нижньої палати парламенту Мір Рахман Рахмані і колишній віцепрезидент Карім Халілі.

Один з членів делегації, співробітник міністерства сільського господарства Шахіб Шарифі, пізніше відкинув повідомлення преси, що ця поїздка насправді була завуальованою евакуацією. "Перед нами стояло завдання переконати пакистанський уряд виступити посередником, щоб уникнути кровопролиття в Афганістані", - пояснював він.

Але президент Гані був проти цього візиту. "Він боявся, що ми за допомогою Пакистану досягнемо домовленостей, які залишать його без влади. Він був категорично проти нашої поїздки", - сказав Шарифі.

Спостерігачі вважають, що, можливо, президент також боявся спровокувати ще більшу паніку в суспільстві, яка могла початися, коли побачать, що спікер залишає країну.

Шарифі описує панічні настрої в місті, які він спостерігав дорогою в аеропорт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коли на околицях Кабула з'явилися таліби, місто зупинилося у заторах

"Ми чули, що таліби стоять буквально біля воріт, але не думали, що вони так швидко увійдуть в місто. Попередня ніч була вкрай неспокійною, ми спали, буквально не випускаючи з рук зброю, - згадує він. - У банків стояли черги, люди поспішали зняти долари. Біля входу в аеропорт - теж черги. І всюди колосальні затори".

Дороги були настільки завантажені, що колишньому віцепрезиденту Халілі, що їхав в аеропорт окремо від інших, довелося вийти з машини і останні 15 хвилин йти пішки, щоб встигнути на рейс.

Уже в аеропорту делегація постійно отримувала останні відомості про просування талібів. "Кожну хвилину нам надходила інформація про те, що вони захоплюють ключові райони в місті. Це було страшно".

Всередині аеропорту панував повний хаос.

Підпис до фото, Натовп в аеропорту Кабула, 15 серпня

Кореспондент BBC спостерігав, як люди боролися за останні квитки на регулярні рейси. Деякі пасажири з квитками на руках раптом опинялися в кінці черги, тому що їхні місця віддавали депутатам парламенту, співакам та іншим VIP-персонам, які прибували до аеропорту.

Незабаром співробітники прикордонної служби та аеропорту почали зникати зі своїх робочих місць, людей перестали оглядати. Люди почали масово бігти на злітне поле.

Нарешті, делегація сіла на рейс Пакистанських міжнародних авіаліній. Але авіадиспетчери не дозволили екіпажу зліт і наказали чекати подальших інструкцій.

"Ми думали, що з хвилини на хвилину бойовики можуть захопити аеропорт, - згадує Шахіб Шарифі. - Ми вже обговорювали, як захищатися за допомогою підручних засобів, якщо таліби раптом увірвуться в літак. Найважчим предметом в моєму розпорядженні була батарея від ноутбука".

Неділя, опівдні

В цей час в президентському палаці ситуація теж стрімко погіршувалася. Гані все ще відчайдушно намагався зв'язатися зі своїми силовиками, але без особливого успіху.

"Було відчуття, що урядовий механізм просто перестав працювати, а люди, зокрема, найважливіші чиновники, виявилися розділеними на окремі групи. І ці групи нічого один про одного не знали, - розповів BBC високопоставлений урядовець Гані. - Ми чекали будь-яких вказівок з палацу, але їх не надходило".

Оточення Гані ставало все більш нечисленним і ізольованим. Як розповіли BBC кілька джерел, крім нього самого, у той момент ключові рішення ухвалювали ще двоє людей - радник президента з питань національної безпеки Хамдулла Мохіб та очільник президентської адміністрації Фазель Фазлі.

Судячи з усього, 38-річному Мохібу Гані довіряв більше всіх. Той отримав освіту на Заході, в минулому працював послом Афганістану в США; хоча у нього не було досвіду в сфері оборони і безпеки, в 2018 році Гані призначив його своїм радником, відповідальним за ключові рішення з військових питань.

Джерела в палаці розповіли нам, що приблизно опівдні Мохіб почав різко наполягати на евакуації. За годину до цього неподалік від резиденції було чути стрілянину. Сам Гані не хотів залишати палац, кажуть очевидці. Але Мохіб переконував президента, що мова йде про загрозу життю. "Мохіб казав Гані, що таліби прямують сюди, що вони захоплять його і вб'ють. Він був дуже стривожений", - розповіло джерело.

Тим часом, страх перед невизначеністю почав розповзатися по всьому Кабулу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таліби у провінції Лагман, 15 серпня

"Я був в офісі, і десь о 14:00 в соцмережах вже було повно фотографій талібів на вулицях міста. Колеги почали збирати речі і розходитися. Один з одним ми не розмовляли. Коли я вийшов з офісу, на вулицях були натовпи людей. Крамниці зачинилися, я чув стрілянину. В кожному зустрічному я підозрював таліба", - розповів BBC один з мешканців Кабула.

За словами багатьох джерел, особиста охорона президента була проти того, щоб він залишав палац. Коли за Гані, його сім'єю і радниками прилетіли три гелікоптери, між службою безпеки і тими, хто залишав резиденцію, стався конфлікт: вони штовхалися і кричали один на одного.

За словами очевидців, під час посадки в гелікоптер на землю кинули кілька сумок. Деякі джерела вважають, що в них була готівка, за допомогою яких передбачалося заспокоїти охорону, але перевірити цю інформацію неможливо. Пізніше в своєму зверненні з Об'єднаних Арабських Еміратів Гані відкинув звинувачення в тому, що він вивіз з Афганістану велику суму грошей.

Близько 15:30 президент Гані та його найближче оточення, включаючи Мохіба та Фазлі, на гелікоптерах покинули президентський палац.

Вони вилетіли в Термез в Узбекистані, а далі - в ОАЕ. Через кілька годин світ облетіли фотографії досить здивованих талібів в президентському кабінеті, за тим самим столом, де ще кілька годин тому сидів Ашраф Гані.

Автор фото, AP Images Підпис до фото, Коли таліби увійшли до кабінету Гані, на столі ще були його речі та книги

На робочому столі Гані все ще лежала книга, яку він залишив під час ранкової наради, з закладкою на тій самій сторінці. Але "Талібан" вже почав писати нову главу історії.

У цей час в аеропорту інші високопоставлені урядовці чекали новин. Інформація про втечу Гані ще не встигла поширитися.

"Я нарахував пару десятків високопосадовців, зокрема, міністрів. Всі вони сиділи поблизу злітно-посадкової смуги і чекали, - розповідає колишній член уряду. - Вони питали один в одного, де перебуває Гані, але ніхто нічого не знав".

На злітній смузі як і раніше стояв літак Пакистанських авіаліній, що виконував рейс PK6250. Шарифі та інші члени його делегації вже чотири з половиною години перебували на борту. Цивільні авіадиспетчери замовкли.

Пілоту літака необхідно було ухвалити рішення.

У військовій частині аеродрому постійно злітали вертольоти "Чінук" і літаки ВПС США.

Тоді пілот Максуд Байрані вирішив злітати без дозволу диспетчерів, за що пізніше в Пакистані його зустрічали як героя. Журналістам він розповів, що просто вирулив на злітну смугу слідом за двома військовими бортами.

За словами Шарифі, афганська делегація зітхнула з полегшенням: "Ми були щасливі, що нарешті злетіли, але при цьому нам було сумно, оскільки ми не знали, коли зможемо повернутися".

У цей час вони ще не знали, що президент уже втік з країни.

Кілька днів по тому президент Гані з'явився в прямому ефірі Facebook з ОАЕ, де йому дозволили залишитися з "гуманітарних міркувань".

Його явно зачепила критикп за те, що він покинув країну в скрутну годину. Гані спробував дати пояснення.

"Рішення залишити Кабул приймав не я, так вирішила моя особиста охорона, і якби я залишився, це призвело б до кровопролиття, - заявив Гані. - Повторилося б те, що вже сталося в Афганістані 25 років тому. Мене б повісили на очах афганського народу, і це стало б ще однією жахливою катастрофою в нашій історії".

Хоча когось і могла здивувати швидкість, з якою таліби тієї неділі захопили владу в Кабулі, решті країни все було зрозуміло.

BBC стало відомо про перемовини на місцях, які, зокрема, привели до здачі талібам однієї з південних провінцій.

Як розповіло джерело серед талібів в провінції Забул на кордоні з Пакистаном, виведення звідти американських військ в 2014 році залишило афганську армію без матеріальної підтримки. "Американці прийшли в Забул і побудували там професійні блокпости і бази, але коли вони пішли, афганська армія виявилася не в змозі все це підтримувати і забезпечувати. Таліби перекрили їм лінії постачання і не дозволили функціонувати", - пояснив BBC один з представників талібів, який брав участь в переговорах.

Бойовики "Талібану", вже тримали під контролем більшу частину сільської місцевості, поступово захопили блокпости, змусивши афганських військових сидіти по казармах. На середину червня 2021 роки ситуація в Забулі явно була на користь "Талібану".

"Ми вирішили вести перемовини за участі місцевої племінної ради (джирги), згідно з нашими традиціями", - розповіло BBC джерело.

Перемовини за участю десятків представників кожної сторони почалися 15 червня і тривали два дні. Очолили делегації командир місцевого осередку талібів, відомий під ім'ям Мухліс, та заступник губернатора провінції Інаятулла Хотакі. Обговорювали два головних питання: гарантії безпеки афганських військових і розділ зброї між талібами та місцевими жителями.

Наступного дня вони домовилися. Старійшини погодилися передати зброю талібам, а також видати їм військових в обмін на гарантію їх безпечного проходу до столиці провінції - Калат. Кожен військовослужбовець отримав по 5 тис. афгані (приблизно 55 доларів США) і одну одиницю легкої зброї для самооборони. Військам також залишили велику кількість техніки, достатню для евакуації цілого міста. 16 червня сотні військовослужбовців рушили в бік Калата під наглядом талібів.

Наші джерела в Забулі розповіли, що військові в ще декількох частинах Забула досягли з талібами таких само угод з гарантією безпечного коридору.

До падіння Кабула залишалося кілька тижнів.

Для багатьох в Афганістані неділя 15 серпня стала днем краху надій і початком життя з найбільш похмурими перспективами.

Як висловився тоді один афганець, з настанням вечора прийшло розуміння, що життя змінилося назавжди: "За вікном темно і тихо. Це найсумніша ніч в історії. Кабул затамував подих".

За участі журналістів Афганської служби BBC