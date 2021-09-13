У Празі на запит України затримали росіянина Франчетті. Він брав участь в анексії Криму

56 хвилин(и) тому

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У Чехії заарештували громадянина Росії Олександра Франчетті, який був одним з активних учасників подій, що передували анексії Криму. Джерела ЗМІ в чеській поліції повідомляють, що причиною арешту став запит правоохоронних органів України, які вимагають його екстрадиції.

Співробітник представництва президента Росії в анексованому Криму Олександр Молохов сказав агентству РІА Новини, що Франчетті тепер, ймовірно, відправлять "в Україну, на вірну смерть".

У Києві затримання росіянина поки що не коментували.

Його ім'я, Франчетті Олександр Сталінславович, значиться в списках сайту "Миротворець", куди українські активісти заносять імена людей, які, за їхніми даними, брали участь в російських операціях в Криму і на Донбасі.

Журналісти чеського радіо повідомляють, що знайшли в інтернеті інтерв'ю Франчетті, в яких той розповідає, що створив в Криму підрозділ під назвою "Північний вітер", який, за словами російських джерел, займався охороною інфраструктури на півострові.

До цього він заснував групу "Самооборони Севастополя" яка, за його твердженням, запобігала терактам в Севастополі.

У Севастополь Франчетті, за його словами, приїхав 25 лютого 2014 року, тобто за два дні до того, як до парламенту Криму увійшли російські спецпризначенці.

Як сказано в публікації чеського радіо, група Франчетті підпорядковувалася командуванню російської армії в Севастополі.

Що відомо про Франчетті

На "Миротворці" про Франчетті пишуть, що він "увійшов до складу формування "Оборона Севастополя". Незабаром організував "розвідгрупу "Північний вітер", що займалася терором проукраїнського населення міста".

Сам Франчетті розповідав, що вже після подій 2014 року працював в Криму помічником місцевої депутатки від "Єдиної Росії" Ольги Хомякової, але пішов з цієї посади через конфлікт.

У своїй статті на сайті "Новости Севастополя" Франчетті заявив, що його несправедливо звинуватили у лайці на адресу тодішнього так званого севастопольського губернатора Сергія Меняйло.

За даними чеського радіо, Франчетті працює в Празі фітнес-тренером і має постійну посвідку на проживання, видану на початку 2000-х років. Російські джерела також пишуть, що він одружений з громадянкою Чехії.

За даними журналістів, тепер міністерство внутрішніх справ може анулювати цей документ, оскільки європейські країни вважають учасників анексії Криму в країнах Європи особливим ризиком з точки зору безпеки.

Російська сторона розкритикувала дії чеської поліції.

"Чехія, мабуть, вирішила виправдати на ділі включення в список недружніх до Росії країн і вислужитися перед українськими неонацистами. Сьогодні в празькому аеропорту був незаконно затриманий відомий герой "Кримської весни" Олександр Франчетті", - сказав Олександр Молохов.

Зараз, згідно з інформацією джерел російських ЗМІ, Франчетті під охороною. Його можуть передати Україні найближчими днями.

Експерти кажуть, що його можуть звинуватити в участі в терактах на українській території.