Емма Радукану. Хто вона така та як змінює історію тенісу

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Емма Радукану сенсаційно виграла Відкритий чемпіонат США з тенісу. Вона стала першою тенісисткою, що потрапила до основного турніру Grand Slam з кваліфікації і виграла його. На шляху до перемоги вона не програла жодного сету.

Більшу частину цього року 18-річній британці довелося балансувати між спортом та шкільним навчанням.

Лише п'ять місяців тому вона склала останні іспити з математики та економіки, а також отримала водійські права.

Радукану показала стрімкий злет, піднявшись з 361-го місця у світовому рейтингу до 16-го під час її дебюту на Вімблдоні.

Автор фото, Getty Images

Радукану показала стрімкий злет, піднявшись з 361-го місця у світовому рейтингу до 16-го під час її дебюту на Вімблдоні. У липні вона стала наймолодшою британкою за 42 роки, яка дійшла до четвертого раунду турніру, не залишивши сумнівів щодо її потенціалу.

А потім знову переписала британські рекорди вже на турнірі в Нью-Йорку.

Радукану сказала, що вона навіть не очікувала виходу у фінал US Open, їй навіть довелося здати квитки на літак, заброньовані заздалегідь, оскільки її переможна серія тривала.

Автор фото, PA Media

Її мати - китаянка, а тато - румун.

Сама Емма народилася в Канаді, але разом з батьками переїхала до Британії у два роки.

Автор фото, Instagram Емми Радукану

Вона виросла в Лондоні, пробувала себе в балеті, верховій їзді, плаванні, баскетболі та навіть в картингу, перш ніж у п'ять років не вступила до тенісної академії Бромлі на південному сході міста.

Неабиякий талант Радукану зачаровував тенісних експертів ще до того, як її слава досягла світових висот.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На цьому фото Радукану ще школярка

Вона каже, що на її гру вплинув стиль Симони Халеп та Лі На - сильні гравчині, які також представляють обидві сторони її походження.

"Я хочу бути атлетичною, як Халеп, - сказала Радукану в 2020 році. - А також як Лі На - я великий шанувальник її гри. У неї такі потужні удари. Я люблю її менталітет. Це те, на що я прагну бути схожою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вже відома тенісистка Радукану прийшла на спортивне свято до своєї колишньої, молодшої школи

Сила і налаштування - це те, що ця дівчина-підліток знову і знову демонструвала протягом останніх кількох місяців.

"У мене є очікування щодо мого рівня та того, як я хочу виступити, але немає тиску з точки зору результатів", - сказала вона перед фіналом.

Автор фото, Getty Images

Численні британські знаменитості у соцмережах взялися віддавати їй шану. Від колишнього фронтмена Oasis Ліама Галахера, який назвав її "небесним талантом", до колишнього футболіста Англії Гарі Лінекера, який сказав, що дивитися на неї було "радісно".

У фіналі US Open Радукану протистояла ще одному вундеркінду: Лейлі Фернандес з Канади, батько якої свого часу представляв футбольну команду Еквадору.

Фернандес щойно виповнилося 19 років.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Юні супротивниці - Емма Радукану та Лейла Фернандес - після фіналу

Попри схожість нових зірок, Радукану уникає публічних порівнянь. Вона зосереджується на своїй грі та живе моментом.

Автор фото, Getty Images

"Я думаю, що порівнювати себе та свої результати з кимось це наче красти в себе щастя", - сказала Радукану ще після виходу до півфіналу.

Автор фото, Getty Images

"Кожен робить свою справу... і ось де я зараз. Це просто показує, що, якщо ти віриш у себе, все можливо".