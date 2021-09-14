Що означає "місце"?

Місце - конкретна ділянка земної кулі площею близько 25 кв. км

Кліматичні дані зазвичай подають у вигляді квадратів з координатною сіткою, які покривають велику площу.

Координатна сітка у цьому наборі даних - 0,25 градуса широти на 0,25 градуса довготи.

На карті вище показані місця, де максимальна температура в певному квадраті сітки перевищила 50°C у певний день того року.

Як кола співвідносяться з днями?

Розмір кола на карті відповідає кількості днів у році, коли температура перевищувала 50°C у цьому конкретному місці.

Розмір кола відповідає числу від 1 до 25 днів.

Коли представлені всі роки, кола вказують загальну кількість днів з температурою вище 50°C у кожній точці. Для зручності сприйняття шкала має 25 днів.

Звідки взяті дані?

У цьому аналізі використані максимальні добові температури з глобального набору даних ERA5, створеного Службою зміни клімату Copernicus.

Кліматичні дані зазвичай подають у вигляді квадратів з координатною сіткою, які покривають велику площу. Хоча кожен квадрат може містити території з різною топографією, вони розглядаються як однорідні.

ERA5 поєднує спостереження за погодою з багатьох джерел, таких як станції та супутники, з даними моделей прогнозування погоди.

Цей процес заповнює прогалини, спричинені браком метеостанцій у багатьох частинах світу.