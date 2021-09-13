У Британії почали революційне випробування. Тест має визначати рак ще до симптомів

1 година тому

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Національна служба здоров'я Британії оголосила, що починає повномасштабне випробування нового методу ранньої діагностики понад 50 різновидів раку. Очікують, що за аналізом крові можна буде встановити наявність хвороби до перших симптомів у людини.

У дослідженні, яке триватиме два роки, візьмуть участь 140 тисяч добровольців у віці від 50 до 77 років.

У них візьмуть кров, а потім запросять здати повторні аналізи через рік і через два роки. Тест буде лише для половини зібраних проб, а друга половина буде контрольною групою для перевірки ефективності тесту.

"Тест може зробити революцію у діагностиці раку, - заявив керівник програми, професор онкології Королівського коледжу в Лондоні Пітер Сасієні. - Ми розпочинаємо роботу із натхненням".

Якщо рак вдається виявити на ранній стадії, це значно підвищує шанси на лікування пухлини.

Зараз рак діагностують, здаючи шматочок тканини тіла на біохімічний аналіз (біопсію), що без симптомів ніхто не робить.

По-перше, у низці випадків це є складною процедурою, особливо що стосується раку легенів, сечового міхура та простати, а по-друге, невідомо, де його шукати.

Новий метод заснований на виявленні змін у структурі ДНК кров'яних клітин.

Він створений біотехнологічним стартапом Grail ("Грааль"), заснований у 2015 в Сан-Франциско спеціально для розробки ранньої діагностики раку. Нещодавно його купила за 1,7 млрд доларів американська фармацевтична компанія Illumina Inc.

Сам тест відомий як Galleri.

В США його пропонують для пацієнтів із підвищеним ризиком ракових захворювань, зокрема, старшим за 50 років. Федеральне управління харчових та лікарняних засобів США ще не сертифікувало препарат, так що більшість страхових компаній не покривають його вартості.

"Пошук технологій діагностики раку за допомогою аналізів крові йде по всьому світу, але досі перебуває на стадії досліджень. Зараз ми з партнерами розпочинаємо розгорнуте випробування, наймасштабніше в історії. Новий метод є особливо перспективним для діагностики тих видів раку, які довго не виявляють жодних явних ознак", - заявила ВВС директор з онкології Національної служби охорони здоров'я Келлі Палмер.

Найпоширенішим в Британії онкологічним захворюванням є рак легенів, на який припадає 20% усіх летальних випадків. Злоякісні пухлини легень, сечового міхура, простати та грудей разом є причиною 45% смертей.

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