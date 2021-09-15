На Фарерських островах убили аж 1400 дельфінів за один день

Джошуа Неветт

BBC News

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Полювання на китів - традиційна практика на Фарерських островах

Практика полювання на дельфінів на Фарерських островах привернула загальну увагу після того, як за один день виловили та вбили рекордну кількість цих ссавців - понад 1400.

Зграю білобоких дельфінів у неділю загнали у найбільший фіорд на північноатлантичній території.

Тварин човнами загнали на мілководдя на пляжі Скалаботнур в Ейстурої, де їх убили ножами.

Туші витягли на берег і роздали місцевим жителям для їжі.

Попередження: Ця стаття містить інформацію та зображення, які можуть шокувати.

На кадрах полювання видно, як дельфіни б'ються у червоних від крові водах, а сотні людей спостерігають за цим з пляжу.

Полювання на морських ссавців (Grindadrap фарерською мовою) - насамперед чорних дельфінів - традиція, яка практикується протягом сотень років на віддалених Фарерських островах.

Уряд Фарерських островів повідомляє, що в середньому щороку виловлюють близько 600 чорних дельфінів. Білобоких дельфінів виловлюють у меншій кількості - 35 у 2020 році та 10 у 2019 році.

Прихильники традиції кажуть, що китобійний промисел - це традиційний спосіб отримувати їжу від природи та важлива частина їхньої культурної ідентичності. Правозахисники давно з цим не погоджуються та вважають забій жорстоким і непотрібним.

Недільне полювання не стало винятком - міжнародні природоохоронні групи засудили мисливців за вбивство.

Але масштаби вбивства на пляжі Скалаботнур шокували також і багатьох місцевих жителів і навіть викликали критику з боку груп, залучених до цієї практики.

Б'ярні Міккельсен, морський біолог з Фарерських островів, оцінив кількість убитих тварин в історичному контексті.

За його словами, це найбільша кількість дельфінів, будь-коли убитих на Фарерських островах, автономній території Данії, протягом одного дня.

Попередній рекорд встановили у 1940 році - тоді убили 1200 ссавців. У 1879 році виловили та вбили 900 дельфінів, у 1873-му - 856, та 854 у 1938 році, каже пан Міккельсен.

В інтерв'ю ВВС голова Фарерської асоціації китобоїв Олавур Сюрдарберг визнав, що вбивство було надмірним.

Чому ж тоді вбили стільки дельфінів?

"Люди шоковані"

"Це була велика помилка, - сказав пан Сюрдарберг, який не брав участі в полюванні. - Коли зграю знайшли, то думали, що у ній лише 200 дельфінів".

Лише коли почався процес убивства, мисливці зрозуміли справжній розмір зграї, каже він.

"Більшість людей шоковані тим, що сталося", - додав пан Сюрдарберг.

Попри це, за його словами, вилов схвалила місцева влада, і закони порушені не були.

Такі полювання на Фарерських островах є регульованими. Вони не є комерційними та організовуються на рівні спільноти, часто спонтанно, коли хтось помічає зграю ссавців.

Щоб взяти участь, мисливці повинні мати офіційний сертифікат, який дає їм право вбивати тварин.

"Легально, але не популярно"

Вбивство білобоких дельфінів - "законне, але не популярне", каже Сюрдур Скаале, депутат парламенту Данії від Фарерських островів.

Він відвідав пляж Скалаботнур у понеділок, щоб поговорити з місцевими жителями.

"Люди були розлючені", - сказав він.

Водночас він захищає полювання, яке, за його словами, є "гуманним", якщо зробити його правильно.

Для цього використовують спеціальний спис, яким перерізають хребет кита або дельфіна перед тим, як перерізати йому шию.

Таким чином вбивство кита займає "менше секунди", каже пан Скаале.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Таким було полювання 2019 року

"З точки зору захисту тварин, це хороший спосіб вбивати заради м'яса - набагато краще, ніж утримувати в ув'язненні корів та свиней", - каже він.

Активісти з групи Sea Shepherd це заперечують і кажуть, що вбивство дельфінів і китів рідко відбувається так швидко, як стверджує уряд Фарерських островів.

"Полювання можуть перетворитися на затяжні, часто дезорганізовані різанини", - каже група.

Масштабна критика

Опитування показують, що більшість людей - проти масового забою дельфінів на Фарерських островах.

У неділю люди були збентежені та шоковані надзвичайно великою кількістю убитих тварин, каже Трондур Олсен, журналіст фарерського суспільного мовника Kringvarp Foroya.

"Ми вчора провели швидке опитування, в якому запитували, чи слід продовжувати вбивати цих дельфінів. Трохи більше 50% відповіли "ні", тоді як "так" сказали трохи більше 30%", - додає він.

Водночас інше опитування, за його словами, показало, що 80% заявили, що хочуть продовжувати вбивство чорних дельфінів.

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Критика фарерського полювання протягом років то наростає, то спадає. Полювання час від часу привертає ширшу увагу - наприклад, завдяки популярному документальному фільму Seaspiracy, який вийшов на Netflix на початку цього року.

Цього разу місцеві жителі кажуть, що реакція - особливо в китобійній спільноті - була напрочуд осудливою.

"Було багато міжнародної уваги. Я підозрюю, що люди готуються до масштабної критики", - каже Олсен.

"Це сприятливий час активістів ще більше посилити тиск. Цього разу буде інакше, тому що цифри дуже великі", - додав він.