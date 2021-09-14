Met Gala 2021: зірки у феєричних костюмах зачарували Нью-Йорк

Один з найбільш обговорюваних костюмів цієї ночі належав Кім Кардаш'ян, яка повністю закрила обличчя та тіло чорним вбранням.
Спеціальний дизайн розробив Демна Гвасалія, креативний директор модного будинку Balenciaga.
23-разова переможниця турнірів Grand Slam Серена Вільямс надала перевагу яскравішим кольорам.
Тим часом інші відвідувачі доповнили свої костюми і реквізитом.
Без якогось очевидного пояснення співак Френк Оушен носив зелену дитину-робота, а музикантка Граймс розмахувала мечем.
Однією з останніх на захід прибула Ріанна - у чорному пальті від Balenciaga, тоді як її бойфренд, репер A$AP Rocky, хизувався різнокольоровою ковдрою.
Водночас реперка Нікі Мінаж не змогла відвідати Met Gala, бо не вакцинувалась від Covid, що було обов'язковою умовою для участі у заході.
Її також розкритикували за допис, у якому заявила, що людей не слід змушувати вакцинуватися, й розповіла історію друга своєї двоюрідної сестри, який нібито став імпотентом після вакцинації, що змусило його наречену скасувати весілля.
Водночас американські центри з контролю та профілактики захворювань заявили: "Наразі немає жодних доказів того, що будь-які вакцини, включно з вакцинами проти Covid-19, викликають проблеми з фертильністю у чоловіків".
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