Met Gala 2021: зірки у феєричних костюмах зачарували Нью-Йорк

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачку Біллі Айліш, яка була ведучою заходу, порівнювали з Мерилін Монро

Met Gala - одна з найбільших модних зіркових подій - розгорнула свою червону доріжку в Нью-Йорку для найвідоміших знаменитостей планети.

Захід, який проводять задля збору коштів для Інституту костюмів музею мистецтв Метрополітен, цього року повертається - після того, як минулого року його скасували через пандемію.

І хоча його відомі гості повинні дотримуватися коронавірусних обмежень, включно з носінням масок у приміщенні, це не завадило їхньому гламуру.

Цьогорічна тема костюмів - "В Америці: лексикон моди". І знаменитості надихалися найрізноманітнішими речами, від Матриці до Статуї Свободи..

Ведучими балу були поп-зірка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака, актор Тімоті Шаламе і поетеса Аманда Горман.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біллі Айліш супроводжував її брат, Фіннеас О'Коннелл, який обрав червоний костюм і маску з блискітками

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Актор Тімоті Шаламе одягнув білий шовковий костюм від Хайдера Акермана

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ведуча Наомі Осака продемонструвала барвисте плаття Louis Vuitton та вишукану зачіску - данину своєму гаїтянському та японському корінню

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нова сенсація, 18-річна тенісистка Емма Радукану, відвідала захід незабаром після перемоги на Відкритому чемпіонаті США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 23-річна поетеса Аманда Горман, яка читала свій твір на інавгурації президента Байдена, обрала сукню від Віри Вонг і кришталевий головний убір, натхненний Статуєю Свободи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачка Деббі Гаррі обіграла цьогорічну тему заходу джинсовим верхом та об'ємною спідницею з зірками і смугами

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Репер Lil Nas X спочатку вийшов у королівському вбранні...

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ... під яким виявилась золота броня від Versace ...

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ... яка, своєю чергою, ховала трико з блискітками

Один з найбільш обговорюваних костюмів цієї ночі належав Кім Кардаш'ян, яка повністю закрила обличчя та тіло чорним вбранням.

Спеціальний дизайн розробив Демна Гвасалія, креативний директор модного будинку Balenciaga.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Образ Кім Кардаш'ян породив низку мемів у соцмережах

23-разова переможниця турнірів Grand Slam Серена Вільямс надала перевагу яскравішим кольорам.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серена Вільямс привернула увагу своїм трико від Gucci та накидкою з пір'я

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акторка "Гри престолів" Мейсі Вільямс вбралася у сукню власного дизайну, на який її надихнула "Матриця"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головна редакторка Vogue Анна Вінтур, яка опікується подією, була одягнена в сукню Оскара де ла Рента

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Конгресменка-демократка Александрія Окасіо-Кортес привертала увагу сукнею, прикрашеною словами Tax the Rich ("Оподаткуйте багатих")

Тим часом інші відвідувачі доповнили свої костюми і реквізитом.

Без якогось очевидного пояснення співак Френк Оушен носив зелену дитину-робота, а музикантка Граймс розмахувала мечем.

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Граймс доповнила свій наряд мечем

Однією з останніх на захід прибула Ріанна - у чорному пальті від Balenciaga, тоді як її бойфренд, репер A$AP Rocky, хизувався різнокольоровою ковдрою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ріанна обрала для свого вбрання чорний колір - на контрасті з бойфрендом

Водночас реперка Нікі Мінаж не змогла відвідати Met Gala, бо не вакцинувалась від Covid, що було обов'язковою умовою для участі у заході.

Її також розкритикували за допис, у якому заявила, що людей не слід змушувати вакцинуватися, й розповіла історію друга своєї двоюрідної сестри, який нібито став імпотентом після вакцинації, що змусило його наречену скасувати весілля.

Водночас американські центри з контролю та профілактики захворювань заявили: "Наразі немає жодних доказів того, що будь-які вакцини, включно з вакцинами проти Covid-19, викликають проблеми з фертильністю у чоловіків".

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